বুলগেরিয়ার ঘটনাকে নেতানিয়াহুর ওপর হামলা বলে প্রচার

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর হামলা দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
‘ইসরায়েলের পার্লামেন্টে নেতানিয়াহুর উপর হামলা’ ক্যাপশনে Nizam Uddin নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে আলোচিত দাবিতে ৬ এপ্রিল দিবাগত রাত ১টার দিকে একটি পোস্ট করা হয়। পোস্টিতে আজ দুপুর পৌনে ১টা পর্যন্ত ৭৪ হাজার বার দেখা হয়েছে। পোস্টটিতে ১ হাজার ৮০০ রিয়েকশন ও ৬২টি কমেন্ট রয়েছে। এ ছাড়া পোস্টটি ৬৩২ বার বেশি শেয়ার করা হয়েছে।
আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান
অনুসন্ধানে আলোচিত দাবির পক্ষে কোনো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদন বা তথ্য পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট ভিডিওর কয়েকটি কি-ফ্রেম রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ABC News-এর ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি ভিডিওর সঙ্গে এটির মিল পাওয়া যায়। ‘Failed Assassination Attempt on Bulgarian Opposition Leader’শিরোনামের ওই ভিডিও থেকে জানা যায়, এটি ২০১৩ সালে বুলগেরিয়ার একটি রাজনৈতিক দলের নেতা আহমেদ দোগানের ওপর হামলার ভিডিও।
বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে ‘Man holds gun at Bulgarian politician’ শিরোনামে একই ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি প্রকাশিত Al Jazeera-এর একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন চলাকালে দেশটির সংখ্যালঘু তুর্কিদের রাজনৈতিক দল ‘মুভমেন্ট ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস’ (MRF)-এর তৎকালীন নেতা আহমেদ দোগান যখন মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন ২৫ বছর বয়সী এক যুবক হঠাৎ দৌড়ে মঞ্চে উঠে তাঁর মাথায় পিস্তল তাক করে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দোগান দ্রুত আক্রমণকারীকে সরিয়ে দেন এবং সেখানে উপস্থিত অন্য প্রতিনিধিরা তৎক্ষণাৎ মঞ্চে উঠে হামলাকারীকে ধরে ফেলেন ও পিটুনি দেন। পুলিশ পরে জানায়, হামলাকারীর কাছে দুটি গ্যাস পিস্তল ও দুটি ছুরি ছিল। এই ঘটনায় আহমেদ দোগান শারীরিকভাবে কোনো আঘাত পাননি, তবে মানসিকভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছেন।
সিদ্ধান্ত
নেতানিয়াহুর ওপর হামলা দাবিতে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে এটি ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বুলগেরিয়ার একটি রাজনৈতিক সভায় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার ভিডিও।
অবশেষে একটা সুখবর পেলো আওয়ামী লীগ, ৬০ দিনের মধ্যে ফিরতে চলেছে আওয়ামী লীগ, ভারত ছেড়ে লন্ডন সফরে যাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা— এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।২১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর মাদরাসাতুল আবরার আল আরাবিয়া মাদ্রাসায় সাত বছর বয়সী এক শিশুকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।২ দিন আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা সারজিস আলম এবং বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীর মন্তব্য দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একই পেজ থেকে আলাদা আলাদা ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে।২ দিন আগে
বাংলাদেশের এক হিন্দু মা জিহাদিদের হামলা থেকে তাঁর শিশু সন্তানকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছেন— এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটি একটি এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছে এবং অনেক ব্যবহারকারী সেটিকে সত্য মনে করে শেয়ার করছেন।৩ দিন আগে