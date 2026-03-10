ইরানের হামলার ভয়ে ‘ঈশ্বরকে লেখা চিঠি’ সরাচ্ছে ইসরায়েলিরা—দাবিটি সঠিক নয়

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে, ইরানের হামলার ভয়ে ইসরায়েলের জেরুজালেমে ‘গডকে লেখা চিঠি’ বা প্রার্থনার নোট সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।
এই দাবিতে ফেসবুকে পোস্ট রয়েছে এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।
বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টুয়েন্টিফোনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আলোচিত দাবিতে একটি পোস্ট করা হয়েছে। ‘ইরানি হামলার ভয়ে, “গডকে লেখা” চিঠি সরাচ্ছে ইরায়েলিরা!’ ক্যাপশনে শেয়ার করা ভিডিওটি প্রচারিত দাবিতে সম্ভাব্য প্রথম পোস্ট এবং এটিই সবচেয় বেশি ছড়িয়েছে। গতকাল (৯ মার্চ) সকাল ৮টার দিকে ১ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের শেয়ার করা ভিডিওটি আজ বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ৩৮ লাখ বার দেখা হয়েছে। ভিডিওটিতে ২ লাখ ৬ হজার রিয়েকশন, ৩ হাজার ৯০০ কমেন্ট পড়েছে। এ ছাড়া ভিডিওটি ৪ হাজার বার শেয়ার করা হয়েছে।
একই দাবিতে ভিন্ন ভিন্ন পেজ ও একাউন্ট থেকে আলোচিত দাবিতে ভিডিওটি শেয়ার করা হচ্ছে।
আজকের প্রত্রিকার অনুসন্ধান
ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন লোক একটি উঁচু দেয়ালের সরু খাঁজ থেকে লাঠির সাহায্যে কাগজের ছোট ছোট টুকরো বের করছেন। এরপর সেগুলো ঝাড়ু দিয়ে এক জায়গায় স্তূপ করে কাগজের ব্যাগে ভরছেন। এ সময় তাঁরা নিজেদের মধ্যে হিব্রু ভাষায় কথা বলছেন। ভিডিওর শেষের দিকে কালো টুপি ও কোট পড়া একজনকে কথা বলতে দেখা যায়। তবে ভিডিওতে সাবটাইটেল না থাকায় তা বোঝা য়ায়নি।
বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ৮ মার্চের একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদনে ব্যবহার করা ছবির সঙ্গে আলোচিত ভিডিওর ব্যক্তি ও অন্যান্য উপাদানের মিল পাওয়া যায়।
‘Clearing notes to God that were placed in the cracks of the Western Wall, ahead of upcoming Jewish holidays, in Jerusalem’s Old City’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘আসন্ন ইহুদি উৎসবের আগে নতুন প্রার্থনা নোট রাখার জায়গা করে দিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা দেয়ালের খাঁজ থেকে পুরোনো নোটগুলো সরিয়ে নিচ্ছেন। ইহুদি ধর্মের এই পবিত্রতম প্রার্থনাস্থলটি বর্তমানে জনশূন্য, কারণ ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের উত্তেজনার মাঝে জনসমাগমের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
তবে প্রতিবেদনে কোথাও ইরানের হামলার ভয়ে চিরকুট সরানোর কথা বলা হয়নি।
এ ছাড়া রয়টার্সের ভেরিফায়েড ইউটিউব চ্যানেলে ২০২৩ সালের ৩ এপ্রিল প্রকাশিত একটি ভিডিও পাওয়া য়ায়। ‘Notes to God removed from Western Wall ahead of Passover’ শিরোনামে প্রকাশিত ওই ভিডিওর সঙ্গে আলোচিত ভিডিওর সাদৃশ্য রয়েছে। ভিডিওতে বলা হয়েছে, ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব পাসওভার উপলক্ষে ওয়েস্টার্ন ওয়াল বা পশ্চিম দেয়াল থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশে লেখা চিরকুটগুলো সরানো হচ্ছে।
উল্লেখ্য, জেরুসালেমের পশ্চিম দেয়ালের এসব চিরকুট সাধারণত বছরে দুইবার পরিষ্কার করা হয়। ইহুদি ধর্মীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দুটি বড় উৎসবের আগে এই কাজটি করা হয়। প্রথমবার পরিষ্কার করা হয় পাসওভার উৎসবের আগে, যা সাধারণত মার্চ বা এপ্রিল মাসে পড়ে। যেমন, এবার চলতি মার্চ মাসে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়বার পরিষ্কার করা হয় রোশ হাশানাহ বা ইহুদি নববর্ষের আগে, যা সাধারণত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে উদযাপিত হয়। এই সময়গুলোর আগে পুরোনো চিরকুট সরিয়ে নতুন নোট রাখার জন্য দেয়ালের খাঁজগুলো খালি করা হয়।
সিদ্ধান্ত
ইরানের হামলার ভয়ে ইসরায়েলিরা ‘ঈশ্বরকে লেখা চিঠি’ সরিয়ে ফেলছে—এই দাবি সঠিক নয়। এটি মূলত নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের অংশ।
গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো পোস্টে দাবি করা হচ্ছে, ইরানের হামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ছোট ভাই নিহত হয়েছেন। এমনকি জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী বেন গভির নিহত বা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে
ইরানের হামলা থেকে বাঁচতে মার্কিন পুলিশ ভয়ে আজান দিতে শুরু করেছে—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলার প্রেক্ষাপটে এমন দাবি নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।১ দিন আগে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি কিছু ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে দাবি করা হচ্ছে, ইরানে পাহাড়ের গুহায় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির গোপন কারখানা রয়েছে। সেখানে পুরোদমে অস্ত্র তৈরির কাজ চলছে।১ দিন আগে
রাজধানীতে বেশি দামে পেট্রল বিক্রি করায় সাধারণ মানুষ একটি পেট্রলপাম্পে আগুন দিয়েছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল থেকে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি শেয়ার করে ঘটনাটি সাম্প্রতিক সময়ের বলে দাবি করা হচ্ছে।২ দিন আগে