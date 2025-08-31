আজ ঢাকায় বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ রোববার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এরইমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ঢাকায়।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা আজ সামান্য বাড়তে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৭ শতাংশ।
এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ২২ মিলিমিটার।
বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ রোববার সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী, ঢাকার বায়ুমান ১৫৩, যা অস্বাস্থ্যকর বাতাসের নির্দেশক। আজ দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ৫ম।১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামসহ দেশের ৪ বিভাগে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এছাড়া ঢাকাসহ চার বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় দমকা হাওয়া ও বজ্রবৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব তথ্য দেওয়া হয়।১৫ ঘণ্টা আগে
পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, ‘‘সরকারের কাছে ট্যাক্স প্রণোদনার প্রস্তাব পৌঁছে দেওয়া হবে, যাতে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলো উৎসাহিত হয়। আমাদের কাছে অনেক নীতি আছে। এখন সবচেয়ে জরুরি হলো কার্যকর বাস্তবায়ন।’১৮ ঘণ্টা আগে
ঢাকার বায়ুমানে আজ অনেক অবনতি হয়েছে। বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ শনিবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ১১৩, যা অস্বাস্থ্যকর বাতাসের নির্দেশক। আজ দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ৬ষ্ঠ তম।১ দিন আগে