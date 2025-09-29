আবারও লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস, বৃষ্টি নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আজ সোমবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকার আকাশে ঝলমলে রোদ উঠেছে। গত কয়েক দিনের মতো বৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়নি সকালবেলা। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, লঘুচাপের প্রভাব কমে আসায় আজ সারা দিন ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা নেই। আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ কারণে বৃষ্টি হতে পারে সামান্য। বৃষ্টি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না।
তবে অক্টোবর মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে আরও একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।
আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, গতকাল ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। তাই উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে আগামী ১ অক্টোবরের দিকে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।
