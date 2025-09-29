Ajker Patrika
> পরিবেশ

আবারও লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস, বৃষ্টি নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৭
আবারও লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস, বৃষ্টি নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজ সোমবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকার আকাশে ঝলমলে রোদ উঠেছে। গত কয়েক দিনের মতো বৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়নি সকালবেলা। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, লঘুচাপের প্রভাব কমে আসায় আজ সারা দিন ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা নেই। আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ কারণে বৃষ্টি হতে পারে সামান্য। বৃষ্টি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না।

তবে অক্টোবর মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে আরও একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, গতকাল ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। তাই উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে আগামী ১ অক্টোবরের দিকে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

সম্পর্কিত

আবারও লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস, বৃষ্টি নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আবারও লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস, বৃষ্টি নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকার বাতাসে দূষণ কমে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দোহায়

ঢাকার বাতাসে দূষণ কমে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দোহায়

সারা দিন বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

সারা দিন বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটক প্রবেশ কখনোই বন্ধ করিনি: পরিবেশ উপদেষ্টা

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটক প্রবেশ কখনোই বন্ধ করিনি: পরিবেশ উপদেষ্টা