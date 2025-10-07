Ajker Patrika
গরম বাড়তে পারে, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৮: ৪৪
গত সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাব কমে আসায় বৃষ্টির মাত্রা কমে এসেছে। তাই সারা দেশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। তবে রাজধানী ঢাকাসহ আশপাশ এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের বেলায় কিছুটা গরম পড়বে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরবর্তী ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, সকালে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। ঢাকা ও এর আশপাশ এলাকায় হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাওয়ায় দিনের বেলায় রাজধানী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজকের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
