জনাথন বেঁচে আছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সেন্ট হেলেনা দ্বীপে জনাথন। ছবি: বিবিসি

স্থলপ্রাণী হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বয়সী পরিচিত কচ্ছপ জনাথন এখনো জীবিত আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তার মৃত্যুর খবরটি সম্পূর্ণ ভুয়া বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি জনাথনের পরিচর্যায় যুক্ত ভেটেরিনারিয়ান জো হোলিন্স-এর বরাত দিয়ে এক্স মাধ্যমে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে দাবি করা হয়, সেন্ট হেলেনা দ্বীপে ১৯৩ বছর বয়সে কচ্ছপটি মারা গেছে। পোস্টটিতে লেখা ছিল, ‘এই খবর জানাতে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।’

তথ্যটি যাচাই না করেই বিবিসি, ইউএসএ টুডে এবং ডেইলি মেইল সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এই বিষয়ে সংবাদও প্রকাশ করে। পরে অবশ্য বিষয়টি সম্পূর্ণ গুজব হিসেবে প্রমাণিত হয়। জো হলিন্স নিজেই ‘ইউএসএ টুডে’-কে বলেন, ‘জনাথন একেবারেই জীবিত আছে। এক্স-এ যিনি আমার পরিচয়ে পোস্ট করেছেন, তিনি আসলে ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য প্রতারণা করছেন। এটি এপ্রিল ফুলের মজাও নয়, বরং একটি প্রতারণা।’

এদিকে সেন্ট হেলেনার গভর্নর নাইজেল ফিলিপসও বিবিসিকে ইমেইলে নিশ্চিত করেছেন, ‘জনাথন সম্পূর্ণ সুস্থ ও জীবিত রয়েছে।’

দক্ষিণ আটলান্টিকের ব্রিটিশ দ্বীপ সেন্ট হেলেনাতে অবস্থিত গভর্নরের সরকারি বাসভবন ‘প্ল্যান্টেশন হাউস’-এর প্রাঙ্গণেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে বিশালাকৃতির এই কচ্ছপটি।

জনাথনের সঠিক বয়স নির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও, ১৮৮২ সালে তোলা একটি ছবিতে দেখা যায়—সে তখনো পূর্ণবয়স্ক ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, সে সময় তার বয়স প্রায় ৫০ বছর ছিল। এ থেকে ধারণা করা হয়, বর্তমানে তার বয়স প্রায় ১৯০ বছরের কাছাকাছি।

দীর্ঘ জীবনে জনাথন অন্তত আটজন ব্রিটিশ রাজা বা রানির শাসনামল অতিক্রম করেছে। ১৯৪৭ সালে রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং ভবিষ্যৎ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ দ্বীপটিতে সফরের সময় তাঁরা দুজনই জনাথনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

২০২৪ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক স্থলপ্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে জনাথন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর সনদ লাভ করে। এখনো সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এই কচ্ছপটি যেন জীবন্ত ইতিহাসের এক অনন্য সাক্ষী।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে স্বস্তির খবর

আজ যেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডং নাকি কেওক্রাডং, নির্ণয় করবে সরকার

দেশজুড়ে তাপপ্রবাহ, কত দিন থাকবে জানাল আবহাওয়া অফিস

