Ajker Patrika
> পরিবেশ

ঢাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে, গরম কমবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সোমবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

এছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৯ শতাংশ।

জলবায়ু পরিবর্তন সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আর্কটিকের বরফ গলার গতি কমছে!জলবায়ু পরিবর্তন সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আর্কটিকের বরফ গলার গতি কমছে!

এদিকে গতকাল রোববার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যাবজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

যশোরে জামায়াত আমিরের মেয়ে নাগরিক ঐক্যের সদস্যসচিব

যশোরে জামায়াত আমিরের মেয়ে নাগরিক ঐক্যের সদস্যসচিব

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

সম্পর্কিত

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বেড়েছে, শীর্ষে জাকার্তা

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বেড়েছে, শীর্ষে জাকার্তা

ঢাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে, গরম কমবে কি

ঢাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে, গরম কমবে কি

ঢাকার বাতাসে দূষণ সহনীয় পর্যায়ে, শীর্ষে বাটাম

ঢাকার বাতাসে দূষণ সহনীয় পর্যায়ে, শীর্ষে বাটাম

ঢাকার আকাশ মেঘলা, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকার আকাশ মেঘলা, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা