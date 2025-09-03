Ajker Patrika
রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস, গরম কমবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪২
ফাইল ছবি

ঢাকার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ বুধবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ দিনের তাপমাত্রা হালকা কমতে পারে।

এ ছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৩ শতাংশ।

বজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যাবজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় বৃষ্টি হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তন সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আর্কটিকের বরফ গলার গতি কমছে!জলবায়ু পরিবর্তন সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আর্কটিকের বরফ গলার গতি কমছে!

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিআবহাওয়াঢাকাপরিবেশআবহাওয়ার খবর
