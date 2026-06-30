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পরিবেশ

বৃষ্টির দেখা নেই, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ০৯: ৪৭
বৃষ্টির দেখা নেই, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর
ফাইল ছবি

আষাঢ়ের ১৬ তারিখ আজ। কয়েক দিন ধরেই আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বৃষ্টির সম্ভাবনা জানানো হলেও দেখা মেলেনি বৃষ্টির। এদিকে ভ্যাপসা গরমে জনসাধারণের বেহাল অবস্থা। এরই মধ্যে আজ মঙ্গলবারও ঢাকায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে অধিদপ্তর। দেশের ১১টি অঞ্চলে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এর সঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ী দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। আর গতকাল সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অন্যদিকে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় আজ অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

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আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিপাতপরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর
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