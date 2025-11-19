Ajker Patrika
পরিবেশ

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হতে পারে লঘুচাপ, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৫৭
আবহাওয়া অধিপ্তরের কার্যালয়, আগারগাঁও। ছবি: সংগৃহীত
আবহাওয়া অধিপ্তরের কার্যালয়, আগারগাঁও। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ২২ নভেম্বর লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এটি আরও ঘনীভূত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা, লঘুচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। তবে বাংলাদেশে আঘাত হানার সম্ভাবনা কম।

আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির সকালে আজকের পত্রিকাকে বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের লঘুচাপটি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরে যেতে পারে। লঘুচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়ে চলতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ বা তামিলনাড়ু উপকূলে আঘাত হানতে পারে।

এদিকে রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার সকালে তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আকাশও রয়েছে পরিষ্কার। আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮২ শতাংশ।

আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঢাকার আকাশ আজ পরিষ্কার থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ছাড়া আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, স্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে সারা দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এদিকে আজ সকাল ৬টায় সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। দেশের কোথাও কোথাও কুয়াশা পড়তে পারে।

সারা দেশে আরও কয়েক দিন তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, আরও দু-তিন দিন সারা দেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এর পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমে শীত পড়তে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত ৫টা ১১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ১৭ মিনিটে।

