ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আজ সকাল থেকেই ঢাকায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আজ রবিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজধানী ও তার আশপাশে বজ্র বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তাই দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলা মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯০ শতাংশ।
এদিকে গতকাল শনিবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১ মিলিমিটার।
গতকালের চেয়ে আজ শনিবার ঢাকার বায়ুমানে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। আজও ঢাকার বাতাসের দূষণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তালিকা অনুযায়ী, আজ রবিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ঢাকার বায়ুমান ৬০, যা সহনীয় বাতাসের নির্দেশক।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর গুলশান ২ আবাসিক এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের পাইলিংয়ের কাজ চলাকালে শব্দমাত্রা নির্ধারিত পরিমাপের বেশি পাওয়ায় নির্মাতাপ্রতিষ্ঠানকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে সেখানে শব্দের মাত্রা ৫৫ ডেসিবেলের বেশি (৯০ দশমিক ৩) রেকর্ড করা হয়। এ ছাড়া১৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকার বাতাসের দূষণের মাত্রা এখন কম। গতকালের চেয়ে আজ শনিবার বায়ু দূষণ কম হয়েছে যার ফলে বায়ুমানে উন্নতি দেখা গেছে। গতকালের পর আজও বাতাসে দূষণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তালিকা অনুযায়ী, আজ শনিবার সকাল ৯টায় ঢাকার বায়ুমান ৬৪, যা সহনীয় বাতাসের নির্দেশক।১ দিন আগে
বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ শুক্রবার সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী, ঢাকার বায়ুমান ৮২। দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ১৬তম। এদিকে, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ৭৯ বায়ুমান নিয়ে ২০তম স্থানে ছিল ঢাকা।২ দিন আগে