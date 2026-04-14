পয়লা বৈশাখে ঢাকাসহ চার বিভাগে কালবৈশাখীর আভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

চৈত্র মাস বিদায়বেলায় গত কয়েক দিন আবহাওয়া ছিল বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। কয়েক দিন তাপপ্রবাহের কবলে ছিল ঢাকা জেলাসহ দেশের পুরো খুলনা বিভাগ এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু অংশ। সব মিলিয়ে ১৪টি জেলায় বইছিল তাপপ্রবাহ।

অবশ্য আজ মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ ভোরবেলা রাজধানী ঢাকায় কিছু এলাকায় সামান্য বৃষ্টি ঝরেছে। আর এতে সকালে আবহাওয়া ছিল কিছুটা শীতল।

তবে আজ দিনের যে কোনো সময় দেশের চারটি অঞ্চলের ওপর কালবৈশাখী ও বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজকের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে আজ দুপুরের মধ্যে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এর সঙ্গে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে হবে।

এদিকে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ৩৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ৩৫ দশমিক ৫।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাকালবৈশাখী ঝড়পরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর (আপডেটসহ)
স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

