Ajker Patrika
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পরিবেশ

৭ অঞ্চলের ঝড়ের আভাস, ঢাকায় হবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৭ অঞ্চলের ঝড়ের আভাস, ঢাকায় হবে কি
ছবি: সংগৃহীত

মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কম থাকায় কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি কম হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার সবচেয়ে বেশি কক্সবাজার জেলায় বৃষ্টি হয়েছে ৫৬ মিলিমিটার। রাজধানী ঢাকায় একেবারে বৃষ্টিই হয়নি।

তবে আজ শনিবার ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

অবশ্য দেশের ৭টি অঞ্চলের ওপর দিয়ে আরও তীব্র গতিতে ঝোড়াহাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝোড়োহাওয়াসহ অস্থায়ীভাবে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নৌবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সংকেত দেখাতে হবে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের গতকাল সন্ধ্যা ৬টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় আজ অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিষয়:

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