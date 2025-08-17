ক্যারিবীয় সাগরে শক্তিশালী হ্যারিকেন এরিন, ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে একটি বিরল ক্যাটাগরি-৫ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে হ্যারিকেন এরিন। এখন ঘণ্টায় ১৬০ মাইল (২৬০ কিমি/ঘণ্টা) বেগে ধেয়ে আসছে এটি। হ্যারিকেনটির শক্তি আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।
ন্যাশনাল হ্যারিকেন সেন্টারের পরিচালক মাইক ব্রেনান এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, গত শুক্রবার একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় থেকে এটি ‘বিস্ফোরকভাবে গভীর এবং শক্তিশালী’ হয়ে উঠেছে। গতকাল শনিবার ভোরের দিকে এর বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল থেকে বেড়ে ১৬০ মাইল হয়েছে। এটিকে একটি ‘অত্যন্ত শক্তিশালী’ ঝড় হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।
এরিন বর্তমানে অ্যাঙ্গুইলা থেকে প্রায় ১৬০ মাইল (২৫৭ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে ক্যারিবীয় সাগরে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ঝড়ো বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে।
এই সপ্তাহের শেষ দিকে এটি লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ এবং পুয়ের্তো রিকোর উত্তর দিক দিয়ে অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময় অঞ্চলটিতে এর প্রভাবে সর্বোচ্চ ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে, যার ফলে আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে।
এই হ্যারিকেনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার কারণে মার্কিন কোস্ট গার্ড ইউএস ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট থমাস এবং সেন্ট জন-এর বন্দরগুলোতে জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এছাড়া, সান জুয়ানসহ পুয়ের্তো রিকোর ছয়টি পৌর এলাকাতেও একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, হ্যারিকেন ‘এরিন’ আগামী সপ্তাহে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে যাবে এবং বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব দিক হয়ে উত্তর ক্যারোলিনার আউটার ব্যাঙ্কসের দিকে যাবে। এর প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ‘পুরো পূর্ব উপকূল’ জুড়ে বিপজ্জনক ঢেউ এবং ‘রিপ কারেন্ট’ তৈরি হবে।
ব্রেনান আরও বলেন, ফ্লোরিডা এবং মধ্য-আটলান্টিক অঙ্গরাজ্যগুলোতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ঢেউ দেখা যাবে। এছাড়া, বারমুডাতেও ‘প্রাণঘাতী’ ঢেউ এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
২০২৫ সালের আটলান্টিক মৌসুমের এটি প্রথম ঝড়। এর বর্তমান গতিপথ অনুযায়ী এটি যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানবে না বলেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে এরিন-এর শক্তি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ৩৪ মাইল/ঘণ্টা বেড়েছে।
মার্কিন সরকারের প্রধান আবহাওয়া সংস্থা ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) জানিয়েছে, এই বছর আটলান্টিক হ্যারিকেন মৌসুম ‘স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সক্রিয়’ থাকবে।
সংস্থাটি আরও জানায়, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ক্যাটাগরি ৪ এবং ৫ মাত্রার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের সংখ্যা বাড়তে পারে।
আজ রোববার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, এ এলাকায় আজ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে বজ্রপাতও।৪ ঘণ্টা আগে
বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ রোববার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ৫৮, যা সহনীয় পর্যায়ের নির্দেশক। আজ দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ৫৪তম। গতকাল শনিবার ৭৬ বায়ুমান নিয়ে ১৭তম স্থানে ছিল ঢাকা, যা সহনীয় বাতাসের নির্দেশক।৪ ঘণ্টা আগে
আজ শনিবার সকাল থেকে ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টিও হতে পারে। সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে
গতকালের চেয়ে আজ ঢাকার বায়ুমানে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আজ শনিবার ঢাকার বাতাস সহনীয় পর্যায়েই রয়েছে। বছরের বেশির ভাগ সময়ই দূষণের মাত্রা অতিক্রম করে ঢাকার বাতাস। তবে বর্ষাকালে সাধারণত সহনীয় হয়ে থাকে রাজধানীর বায়ু।১ দিন আগে