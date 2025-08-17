Ajker Patrika
> পরিবেশ

ক্যারিবীয় সাগরে শক্তিশালী হ্যারিকেন এরিন, ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ক্যাটাগরি-৫ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে হ্যারিকেন এরিন। ছবি: এএফপি
ক্যাটাগরি-৫ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে হ্যারিকেন এরিন। ছবি: এএফপি

দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে একটি বিরল ক্যাটাগরি-৫ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে হ্যারিকেন এরিন। এখন ঘণ্টায় ১৬০ মাইল (২৬০ কিমি/ঘণ্টা) বেগে ধেয়ে আসছে এটি। হ্যারিকেনটির শক্তি আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

ন্যাশনাল হ্যারিকেন সেন্টারের পরিচালক মাইক ব্রেনান এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, গত শুক্রবার একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় থেকে এটি ‘বিস্ফোরকভাবে গভীর এবং শক্তিশালী’ হয়ে উঠেছে। গতকাল শনিবার ভোরের দিকে এর বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল থেকে বেড়ে ১৬০ মাইল হয়েছে। এটিকে একটি ‘অত্যন্ত শক্তিশালী’ ঝড় হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।

এরিন বর্তমানে অ্যাঙ্গুইলা থেকে প্রায় ১৬০ মাইল (২৫৭ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে ক্যারিবীয় সাগরে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ঝড়ো বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

এই সপ্তাহের শেষ দিকে এটি লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ এবং পুয়ের্তো রিকোর উত্তর দিক দিয়ে অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময় অঞ্চলটিতে এর প্রভাবে সর্বোচ্চ ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে, যার ফলে আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে।

এই হ্যারিকেনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার কারণে মার্কিন কোস্ট গার্ড ইউএস ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট থমাস এবং সেন্ট জন-এর বন্দরগুলোতে জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এছাড়া, সান জুয়ানসহ পুয়ের্তো রিকোর ছয়টি পৌর এলাকাতেও একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, হ্যারিকেন ‘এরিন’ আগামী সপ্তাহে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে যাবে এবং বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব দিক হয়ে উত্তর ক্যারোলিনার আউটার ব্যাঙ্কসের দিকে যাবে। এর প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ‘পুরো পূর্ব উপকূল’ জুড়ে বিপজ্জনক ঢেউ এবং ‘রিপ কারেন্ট’ তৈরি হবে।

ব্রেনান আরও বলেন, ফ্লোরিডা এবং মধ্য-আটলান্টিক অঙ্গরাজ্যগুলোতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ঢেউ দেখা যাবে। এছাড়া, বারমুডাতেও ‘প্রাণঘাতী’ ঢেউ এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২৫ সালের আটলান্টিক মৌসুমের এটি প্রথম ঝড়। এর বর্তমান গতিপথ অনুযায়ী এটি যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানবে না বলেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে এরিন-এর শক্তি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ৩৪ মাইল/ঘণ্টা বেড়েছে।

মার্কিন সরকারের প্রধান আবহাওয়া সংস্থা ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) জানিয়েছে, এই বছর আটলান্টিক হ্যারিকেন মৌসুম ‘স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সক্রিয়’ থাকবে।

সংস্থাটি আরও জানায়, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ক্যাটাগরি ৪ এবং ৫ মাত্রার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের সংখ্যা বাড়তে পারে।

বিষয়:

ঝড়বৃষ্টিআবহাওয়াঘূর্ণিঝড়যুক্তরাষ্ট্রপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন লিটনের চাচাতো ভাই অনিন্দ্য

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

সম্পর্কিত

ক্যারিবীয় সাগরে শক্তিশালী হ্যারিকেন এরিন, ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে

ক্যারিবীয় সাগরে শক্তিশালী হ্যারিকেন এরিন, ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে

ঢাকায় সকাল থেকেই বৃষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ে সুখবর দিল আবহাওয়া অফিস

ঢাকায় সকাল থেকেই বৃষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ে সুখবর দিল আবহাওয়া অফিস

ঢাকার বায়ুমানে সামান্য উন্নতি

ঢাকার বায়ুমানে সামান্য উন্নতি

ঢাকায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি, গরম কমবে কি

ঢাকায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি, গরম কমবে কি