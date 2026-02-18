Ajker Patrika
টেলিভিশন

দুই দশকের পুতুল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই দশকের পুতুল
আইনুন পুতুল। ছবি: সংগৃহীত

অভিনয়জীবনের ২০ বছর পূর্ণ করছেন আইনুন পুতুল। ২০০৬ সালে বাংলাভিশনে প্রচারিত ‘ঘাটের কথা’ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন তিনি। এতে কেন্দ্রীয় কুসুম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পুতুল। এই নাটকে প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীনও অভিনয় করেছিলেন একটি চরিত্রে। এরপর ২০ বছরের অভিনয়জীবনে পুতুল অভিনয় করেছেন বিভিন্ন নাটক, ধারাবাহিক ও সিনেমায়। করেছেন উপস্থাপনা। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ীদের তালিকা। ‘সাঁতাও’ সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য পুতুল পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।

আইনুন পুতুল এর আগে ‘ঘেটুপুত্র কমলা’, ‘বৃহন্নলা’, ‘কৃষ্ণপক্ষ’, ‘ব্ল্যাক ওয়ার’, ‘বিলডাকিনী’ ও ‘রাতজাগা ফুল’ সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

আইনুন পুতুল পড়াশোনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে। এমফিল শেষ করে এখন মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক চলচ্চিত্র নিয়ে পিএইচডি করছেন। পাশাপাশি তিনি নাট্যচর্চা করছেন নাটকের দল আরশীনগরে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আছেন নাট্যদলটির সঙ্গে।

অভিনয়জীবনের ২০ বছরের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে পুতুল বলেন, ‘২০০৬ সালে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ আমার। ২০টি বছর পেরিয়ে গেল। এরই মধ্যে বাবাকে হারালাম, মা-ও ভীষণ অসুস্থ। আমাকে নিয়ে দুজনেরই অনেক স্বপ্ন ছিল। অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলাম। বাবা দেখে যেতে পারলেন না। তিনি থাকলে অনেক খুশি হতেন। যেমন খুশি হয়েছেন মা। মা আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা, আমার কাজের অনুপ্রেরণা। আর রয়েছে আমার দর্শক, ভক্তরা। তাঁরা পাশে না থাকলে আমার পথচলাটা সহজ হতো না। এই দীর্ঘদিনের পথচলায় আমার সব নির্মাতা, সহশিল্পীসহ যাদের পাশে পেয়েছি, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ সাঁতাও টিমকে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনটি পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’

বিষয়:

অভিনেত্রীঅভিনয়ছাপা সংস্করণনাটকবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রতিনিধিত্ব কম, চট্টগ্রামে ক্ষোভ

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রতিনিধিত্ব কম, চট্টগ্রামে ক্ষোভ

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রভাবশালীদের ঠাঁই হয়নি, বরিশালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রভাবশালীদের ঠাঁই হয়নি, বরিশালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভেঙে গেল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ

ভেঙে গেল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

সম্পর্কিত

মুক্তির অপেক্ষায় সায়রার দুই সিনেমা

মুক্তির অপেক্ষায় সায়রার দুই সিনেমা

ঈদে তিন ভাষায় আসবে আরিফিন শুভর ‘জ্যাজ সিটি’

ঈদে তিন ভাষায় আসবে আরিফিন শুভর ‘জ্যাজ সিটি’

দুই দশকের পুতুল

দুই দশকের পুতুল

সৌদির উৎসবে কোরিয়ান সিনেমা নিয়ে আয়োজন

সৌদির উৎসবে কোরিয়ান সিনেমা নিয়ে আয়োজন