দুই দশকের পুতুল

অভিনয়জীবনের ২০ বছর পূর্ণ করছেন আইনুন পুতুল। ২০০৬ সালে বাংলাভিশনে প্রচারিত ‘ঘাটের কথা’ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন তিনি। এতে কেন্দ্রীয় কুসুম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পুতুল। এই নাটকে প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীনও অভিনয় করেছিলেন একটি চরিত্রে। এরপর ২০ বছরের অভিনয়জীবনে পুতুল অভিনয় করেছেন বিভিন্ন নাটক, ধারাবাহিক ও সিনেমায়। করেছেন উপস্থাপনা। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ীদের তালিকা। ‘সাঁতাও’ সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য পুতুল পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।
আইনুন পুতুল এর আগে ‘ঘেটুপুত্র কমলা’, ‘বৃহন্নলা’, ‘কৃষ্ণপক্ষ’, ‘ব্ল্যাক ওয়ার’, ‘বিলডাকিনী’ ও ‘রাতজাগা ফুল’ সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
আইনুন পুতুল পড়াশোনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে। এমফিল শেষ করে এখন মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক চলচ্চিত্র নিয়ে পিএইচডি করছেন। পাশাপাশি তিনি নাট্যচর্চা করছেন নাটকের দল আরশীনগরে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আছেন নাট্যদলটির সঙ্গে।
অভিনয়জীবনের ২০ বছরের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে পুতুল বলেন, ‘২০০৬ সালে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ আমার। ২০টি বছর পেরিয়ে গেল। এরই মধ্যে বাবাকে হারালাম, মা-ও ভীষণ অসুস্থ। আমাকে নিয়ে দুজনেরই অনেক স্বপ্ন ছিল। অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলাম। বাবা দেখে যেতে পারলেন না। তিনি থাকলে অনেক খুশি হতেন। যেমন খুশি হয়েছেন মা। মা আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা, আমার কাজের অনুপ্রেরণা। আর রয়েছে আমার দর্শক, ভক্তরা। তাঁরা পাশে না থাকলে আমার পথচলাটা সহজ হতো না। এই দীর্ঘদিনের পথচলায় আমার সব নির্মাতা, সহশিল্পীসহ যাদের পাশে পেয়েছি, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ সাঁতাও টিমকে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনটি পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’
২০১৮ সালে সিনেমায় নাম লেখান সায়রা আক্তার জাহান। প্রসূন রহমানের ‘জন্মভূমি’ সিনেমায় অভিনয় করেন। টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় সিনেমাটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর পরিবারের চাওয়া পূরণ করতে চাকরিতে যোগ দেন সায়রা। এরপর অনেক দিন অভিনয়ে১ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সনি লিভের ওয়েব সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’তে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের আরিফিন শুভ। ৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল জ্যাজ সিটি। তবে শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত করা হয়। অবশেষে সিরিজটির নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করল সনি লিভ। ঈদ উপলক্ষে আগামী ১৯ মার্চ থেকে দেখা যাবে সিরিজটি।১ ঘণ্টা আগে
কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব হয়ে উঠেছে বিশ্ব সিনেমার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সারা বছর সেখানে সিনেমাকেন্দ্রিক নানা আয়োজন চলে। এর মধ্যে অন্যতম সৌদি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ২০০৮ সালে যাত্রা শুরুর পর সৌদির স্থানীয় ও উপসাগরীয় সিনেমার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই উৎসব। প্রতিবারের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে২ ঘণ্টা আগে
‘ধুরন্ধর’ সিনেমার সাফল্যের পর নতুনভাবে ক্যারিয়ার সাজাচ্ছেন রণবীর সিং। আগে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বেশ কিছু সিনেমা থেকে সরে এসেছেন। সে তালিকায় আছে ‘ডন ৩’। এ সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েও শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ায় রণবীরের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা ঠুকে দিয়েছেন প্রযোজক ফারহান আখতার।২ ঘণ্টা আগে