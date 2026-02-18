Ajker Patrika
মুক্তির অপেক্ষায় সায়রার দুই সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সায়রা। ছবি: সংগৃহীত

২০১৮ সালে সিনেমায় নাম লেখান সায়রা আক্তার জাহান। প্রসূন রহমানের ‘জন্মভূমি’ সিনেমায় অভিনয় করেন। টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় সিনেমাটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর পরিবারের চাওয়া পূরণ করতে চাকরিতে যোগ দেন সায়রা। এরপর অনেক দিন অভিনয়ে দেখা যায়নি তাঁকে। প্রায় চার বছরের বিরতি কাটিয়ে ২০২৪ সালে আবার কাজ শুরু করেন সায়রা। মুক্তির অপেক্ষায় আছে তাঁর অভিনীত দু্টি সিনেমা ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ ও ‘ট্রাইব্যুনাল’।

বিশ্বাস করেন ভাই পরিচালনা করেছেন রাইসুল ইসলাম অনিক। সিনেমার গল্প ব্ল্যাক মানি বা কালোটাকা নিয়ে। বিভিন্ন পেশার কয়েকজন মানুষ তাদের স্বপ্নপূরণের জন্য একত্র হয়। নতুন এক মিশনে নামে তারা। তাদের সেই মিশনের গল্পকে কমেডি, সাসপেন্স ও থ্রিলারের মিশ্রণে এগিয়ে নিয়ে গেছেন পরিচালক।

গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছে বিশ্বাস করেন ভাই সিনেমার। তবে ঢাকার বাইরে থাকায় প্রিমিয়ারে থাকতে পারেননি সায়রা। সায়রা বলেন, ‘বিশেষ কাজে ঢাকার বাইরে থাকায় সিনেমার প্রিমিয়ারে থাকতে পারিনি। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া সামনাসামনি দেখার সুযোগটা মিস হয়ে গেল। তবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলে দর্শকদের সঙ্গে দেখার চেষ্টা করব। আমি খুব আশাবাদী, সিনেমাটি সবার ভালো লাগবে।’

সায়রা জানান, বিশ্বাস করেন ভাই সিনেমার মুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে মুক্তির তারিখ। এতে আরও অভিনয় করেছেন উজ্জ্বল কবির হিমু, সাইফ খান, রফিউল কাদের রুবেল প্রমুখ।

সায়রা অভিনীত আরেক সিনেমা ট্রাইব্যুনালের পরিচালক রায়হান খান। চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতনের একটি মর্মান্তিক ঘটনাকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে এই সিনেমার গল্প। একজন অসফল আইনজীবীর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সায়রা। এতে সায়রার সহশিল্পী আদর আজাদ। আরও অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান, নুসরাত ফারিয়া, তানিয়া বৃষ্টি, মৌসুমী হামিদ, রাকিব হোসেন ইভন প্রমুখ।

ট্রাইব্যুনাল নিয়ে সায়রা বলেন, ‘এটি একটি কোর্টরুম ড্রামা। গল্পের প্রয়োজনে এখানে অনেক গুণী শিল্পী যুক্ত হয়েছেন। আমার অভিনীত চরিত্রটি বেশ ইমোশনাল, আবার চ্যালেঞ্জিং।’

সবকিছু ঠিক থাকলে আসছে রোজার ঈদে ট্রাইব্যুনাল মুক্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে। সায়রা জানান, আরও বেশ কয়েকটি কাজ নিয়ে কথা হচ্ছে তাঁর। তবে সংখ্যা নয়, কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দিতে চান তিনি; করতে চান বিভিন্ন জনরার কাজ।

