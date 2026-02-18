ঈদে তিন ভাষায় আসবে আরিফিন শুভর ‘জ্যাজ সিটি’

ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সনি লিভের ওয়েব সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’তে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের আরিফিন শুভ। ৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল জ্যাজ সিটি। তবে শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত করা হয়। অবশেষে সিরিজটির নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করল সনি লিভ। ঈদ উপলক্ষে আগামী ১৯ মার্চ থেকে দেখা যাবে সিরিজটি।
জ্যাজ সিটি সিরিজের প্রেক্ষাপট ১৯৭১ সালের কলকাতা শহর। তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। তবে ওই প্রতিকূল সময়ের ছাপ পড়েনি পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত জ্যাজ ক্লাব নামের এক নাইটক্লাবে। নিয়ম করে প্রতি রাতেই সেখানে বসে নাচ-গানের আসর। তবে ঘটনা দ্রুতই মোড় নেয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে। সৌমিক সেন রচিত ও পরিচালিত এ সিরিজে সেই সময়ের ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বই দেখানো হয়েছে মোটাদাগে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটও।
জ্যাজ সিটিতে শুভ অভিনীত চরিত্রের নাম জিমি রায়। সাধারণত যেকোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে চলে চরিত্রটি। ট্রেলারে তাকে খুব চৌকস হিসেবেই দেখানো হয়েছে, যার কাছে আছে সব সমস্যার সমাধান। ট্রেলারে শুভর চরিত্রটি নিয়ে বলা হয়েছে, ‘জিমি দাবার ঘোড়ার মতো চলে, ও কখন আড়াই চাল মেরে বেরিয়ে যাবে, আপনি জানতেও পারবেন না।’ ধারণা করা হচ্ছে, এতে একজন গুপ্তচর হিসেবে দেখা যাবে শুভকে।
সনি লিভ জানিয়েছে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় দেখা যাবে জ্যাজ সিটি। এতে শুভর বিপরীতে আছেন টালিউড অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র। আরও আছেন শান্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, সায়নদীপ সেন, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, শতাফ ফিগার, আলেকজান্দ্রা টেইলর, তানিকা বসু ও অমিত সাহা।
জ্যাজ সিটি পশ্চিমবঙ্গে আরিফিন শুভর তৃতীয় ওয়েব কনটেন্ট। এর আগে তিনি অভিনয় করেছেন অরিন্দম শীলের ‘উনিশে এপ্রিল’ ও রাহুল মুখার্জির ‘লহু’তে। উনিশে এপ্রিল আলোর মুখ দেখলেও আটকে আছে লহু।
এদিকে রোজার ঈদে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে আরিফিন শুভ অভিনীত ‘মালিক’ সিনেমার। অ্যাকশন ঘরানার সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাইফ চন্দন। এতে শুভর সঙ্গে আছেন বিদ্যা সিনহা মিম। এ সিনেমা দিয়ে সাত বছর পর আবার জুটি বেঁধেছেন তাঁরা। দুজনকে একসঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল গোলাম সোহরাব দোদুল পরিচালিত ‘সাপলুডু’ সিনেমায়। এটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯ সালে।
২০১৮ সালে সিনেমায় নাম লেখান সায়রা আক্তার জাহান। প্রসূন রহমানের ‘জন্মভূমি’ সিনেমায় অভিনয় করেন। টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় সিনেমাটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর পরিবারের চাওয়া পূরণ করতে চাকরিতে যোগ দেন সায়রা। এরপর অনেক দিন অভিনয়ে১ ঘণ্টা আগে
অভিনয়জীবনের ২০ বছর পূর্ণ করছেন আইনুন পুতুল। ২০০৬ সালে বাংলাভিশনে প্রচারিত ‘ঘাটের কথা’ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন তিনি। এতে কেন্দ্রীয় কুসুম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পুতুল। এই নাটকে প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীনও অভিনয় করেছিলেন একটি চরিত্রে। এরপর ২০ বছরের অভিনয়জীবনে পুতুল অভিনয় করেছেন বিভিন্ন নাটক১ ঘণ্টা আগে
কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব হয়ে উঠেছে বিশ্ব সিনেমার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সারা বছর সেখানে সিনেমাকেন্দ্রিক নানা আয়োজন চলে। এর মধ্যে অন্যতম সৌদি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ২০০৮ সালে যাত্রা শুরুর পর সৌদির স্থানীয় ও উপসাগরীয় সিনেমার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই উৎসব। প্রতিবারের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে২ ঘণ্টা আগে
‘ধুরন্ধর’ সিনেমার সাফল্যের পর নতুনভাবে ক্যারিয়ার সাজাচ্ছেন রণবীর সিং। আগে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বেশ কিছু সিনেমা থেকে সরে এসেছেন। সে তালিকায় আছে ‘ডন ৩’। এ সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েও শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ায় রণবীরের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা ঠুকে দিয়েছেন প্রযোজক ফারহান আখতার।২ ঘণ্টা আগে