Ajker Patrika
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টেলিভিশন

যৌথ পরিবারের গল্পে নতুন ধারাবাহিক

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
যৌথ পরিবারের গল্পে নতুন ধারাবাহিক
‘এক পাতিলের সংসার’ ধারাবাহিক নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

আগামীকাল থেকে মাছরাঙা টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘এক পাতিলের সংসার’-এর প্রচার। যৌথ পরিবারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আর টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন শামীম জামান।

এক পাতিলের সংসার নাটকের গল্পে দেখা যাবে—বাড়ির কর্তা দাদা, সে চায় না কোনো অবস্থাতেই তার যৌথ পরিবারটা ভেঙে যাক। এই পরিবারে চাচা, চাচি, চাচাতো ভাই-বোন সবাই আছে। কিন্তু এই সংসার ভাঙার জন্য বাড়ির মেজো ছেলে প্রথম থেকেই চেষ্টা করতে থাকে। সে এই পরিবার ছেড়ে চলে যেতে চায়। দাদা এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। এখান থেকেই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

এ ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, সালাহউদ্দিন লাভলু, আহসানুল হক মিনু, শামীম জামান, আ খ ম হাসান, আমিনা লাবিন, রোবেনা রেজা জুঁই, ফারজানা আহসান মিহি, আলিফ চৌধুরী, শেলী আহসান, সূচনা শিকদার, জয়রাজ, রিপা রঞ্জনা, এম এ সালাম প্রমুখ।

নতুন ধারাবাহিকটি নিয়ে নির্মাতা ও অভিনেতা শামীম জামান বলেন, ‘এক পাতিলের সংসারে মূলত যৌথ পরিবারের সুখ-দুঃখের গল্প দেখা যাবে। বাড়ির কর্তা চায়, সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকুক। তবে পরিবারের এক সদস্য যখন বাড়ি ছাড়তে চায়, তখন থেকে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। পারিবারিক আবহের পাশাপাশি নাটকে থাকছে চিরচেনা সামাজিক দ্বন্দ্ব ও প্রেমের গল্প। আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে।’

নির্মাতা জানান, প্রাথমিকভাবে ১০৪ পর্বের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দর্শকের সাড়া পেলে পর্ব আরও বাড়ানোর চিন্তা আছে তাঁদের। ধারাবাহিকটি লিখেছেন আহমেদ শাহাবুদ্দীন, প্রযোজনা করছেন অনন্য ইমন। প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচারিত হবে এক পাতিলের সংসার।

বিষয়:

টিভি নাটকছাপা সংস্করণবিনোদনটেলিভিশন
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