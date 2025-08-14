Ajker Patrika
শিহাব শাহীনের পরিচালনায় বিজ্ঞাপনে সামিয়া অথৈ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শুটিং সেটে নির্মাতা শিহাব শাহীনের সঙ্গে সামিয়া অথৈ। ছবি: সংগৃহীত
শুটিং সেটে নির্মাতা শিহাব শাহীনের সঙ্গে সামিয়া অথৈ। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো বিজ্ঞাপন বানাচ্ছেন শিহাব শাহীন। একসঙ্গে বানাচ্ছেন ছয়টি বিজ্ঞাপন। একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী সামিয়া অথৈ। এবারই প্রথম শিহাব শাহীনের নির্দেশনায় কাজ করলেন অভিনেত্রী।

বিজ্ঞাপনে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানিয়ে সামিয়া অথৈ বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে শিহাব শাহীনের নির্মাণ দেখে বড় হয়েছি। তাঁর নির্মিত রোমান্টিক নাটক ও সিনেমা দেখে এমন কাজের ইচ্ছে জাগত। বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করে দারুণ লেগেছে। টিমের সবাই এত সক্রিয় যে নিখুঁতভাবে কাজটি হয়েছে।’

জানা গেছে, বিজ্ঞাপনটি মূলত স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত একটি মোবাইল অ্যাপের। যেখানে ঘরে বসেই জরুরি চিকিৎসাসেবা ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়া যাবে।

সামিয়া অথৈ। ছবি: সংগৃহীত
সামিয়া অথৈ। ছবি: সংগৃহীত

অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন সামিয়া অথৈ। সম্প্রতি শেষ করেছেন শ্রাবণী ফেরদৌসের ‘নাগা মরিচ’ নামের একটি নাটকের কাজ। এতে তাঁর সঙ্গে আছেন জোনায়েদ বোগদাদী।

সামিয়া অথৈ জানান, শিগগিরই ক্লাব এলিভেন ইউটিউব চ্যানেলে নাটকটি প্রকাশ পাবে। এ ছাড়া মাসুদ আল জাবেরের নির্দেশনায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে একটি ফিকশনে অভিনয় করেছেন সামিয়া অথৈ।

অভিনেত্রীবিনোদনটেলিভিশন
