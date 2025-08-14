শিহাব শাহীনের পরিচালনায় বিজ্ঞাপনে সামিয়া অথৈ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথমবারের মতো বিজ্ঞাপন বানাচ্ছেন শিহাব শাহীন। একসঙ্গে বানাচ্ছেন ছয়টি বিজ্ঞাপন। একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী সামিয়া অথৈ। এবারই প্রথম শিহাব শাহীনের নির্দেশনায় কাজ করলেন অভিনেত্রী।
বিজ্ঞাপনে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানিয়ে সামিয়া অথৈ বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে শিহাব শাহীনের নির্মাণ দেখে বড় হয়েছি। তাঁর নির্মিত রোমান্টিক নাটক ও সিনেমা দেখে এমন কাজের ইচ্ছে জাগত। বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করে দারুণ লেগেছে। টিমের সবাই এত সক্রিয় যে নিখুঁতভাবে কাজটি হয়েছে।’
জানা গেছে, বিজ্ঞাপনটি মূলত স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত একটি মোবাইল অ্যাপের। যেখানে ঘরে বসেই জরুরি চিকিৎসাসেবা ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়া যাবে।
অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন সামিয়া অথৈ। সম্প্রতি শেষ করেছেন শ্রাবণী ফেরদৌসের ‘নাগা মরিচ’ নামের একটি নাটকের কাজ। এতে তাঁর সঙ্গে আছেন জোনায়েদ বোগদাদী।
সামিয়া অথৈ জানান, শিগগিরই ক্লাব এলিভেন ইউটিউব চ্যানেলে নাটকটি প্রকাশ পাবে। এ ছাড়া মাসুদ আল জাবেরের নির্দেশনায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে একটি ফিকশনে অভিনয় করেছেন সামিয়া অথৈ।
প্রথমবারের মতো বিজ্ঞাপন বানাচ্ছেন শিহাব শাহীন। একসঙ্গে বানাচ্ছেন ছয়টি বিজ্ঞাপন। একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী সামিয়া অথৈ। এবারই প্রথম শিহাব শাহীনের নির্দেশনায় কাজ করলেন অভিনেত্রী।
বিজ্ঞাপনে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানিয়ে সামিয়া অথৈ বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে শিহাব শাহীনের নির্মাণ দেখে বড় হয়েছি। তাঁর নির্মিত রোমান্টিক নাটক ও সিনেমা দেখে এমন কাজের ইচ্ছে জাগত। বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করে দারুণ লেগেছে। টিমের সবাই এত সক্রিয় যে নিখুঁতভাবে কাজটি হয়েছে।’
জানা গেছে, বিজ্ঞাপনটি মূলত স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত একটি মোবাইল অ্যাপের। যেখানে ঘরে বসেই জরুরি চিকিৎসাসেবা ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়া যাবে।
অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন সামিয়া অথৈ। সম্প্রতি শেষ করেছেন শ্রাবণী ফেরদৌসের ‘নাগা মরিচ’ নামের একটি নাটকের কাজ। এতে তাঁর সঙ্গে আছেন জোনায়েদ বোগদাদী।
সামিয়া অথৈ জানান, শিগগিরই ক্লাব এলিভেন ইউটিউব চ্যানেলে নাটকটি প্রকাশ পাবে। এ ছাড়া মাসুদ আল জাবেরের নির্দেশনায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে একটি ফিকশনে অভিনয় করেছেন সামিয়া অথৈ।
শুটিং করতে গিয়ে কবরে শোয়ার পর তৌসিফের মনে হচ্ছিল, সবাই তাঁকে মাটিচাপা দিয়ে দেবে। ছয়টি জ্যান্ত সাপের সঙ্গে আধা ঘণ্টার বেশি সময় কবরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। ওই ৩০ মিনিট তাঁর কাছে ৩০ বছরের মতো মনে হচ্ছিল।১ ঘণ্টা আগে
আজ টালিউডে মুক্তি পেয়েছে দেব অভিনীত সিনেমা ‘ধূমকেতু’। একই দিনে প্রকাশ পেয়েছে অভিনেতার নতুন আরও এক সিনেমা ‘রঘু ডাকাত’-এর ফার্স্ট লুক পোস্টার। দুর্গাপূজায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি।১ ঘণ্টা আগে
আগুনযাত্রার গল্প গড়ে উঠেছে উমা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। উমার গবেষণার বিষয় হিজড়া বা রূপান্তরকামী মানুষ। এ গবেষণার সূত্র ধরে কমলা হিজড়ার হত্যাকাণ্ডের সূত্র খুঁজে পায় উমা।১ ঘণ্টা আগে
হইচই আর চরকিতে মুক্তের পর এবার দীপ্ত প্লেতে মুক্তি পেল শাকিব খান অভিনীত সিনেমা ‘তাণ্ডব’।৫ ঘণ্টা আগে