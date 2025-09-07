শিল্পকলায় বটতলার ‘খনা’ নাটকের ৯৩তম প্রদর্শনী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নাট্য সংগঠন বটতলার ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে প্রদর্শিত হবে নাটক ‘খনা’। আগামীকাল সোমবার একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মঞ্চায়িত হবে খনা নাটকের ৯৩তম প্রদর্শনী। খনা নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ আলী হায়দার।
বটতলা জানিয়েছে, খনা এমন এক নাটক, যা নারীর অধিকার ও শ্রেণিবৈষম্যের প্রশ্নকে সামনে আনে। গল্পটা ১ হাজার ৫০০ বছর আগের হলেও আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ঘরের বাইরে পা ফেলা নারীর প্রথম বাধা যে ঘরের ভেতর থেকেই আসে, তা-ই ফুটে উঠেছে এই নাট্যকাহিনিতে। প্রজন্মান্তরে চলা যে কৃষিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা খনার নামে বহমান, সেই গল্প খোঁজা হয়েছে এতে। পাশাপাশি খনা তার জীবনের নানা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে এক অন্য সত্যের মুখে দাঁড় করায় দর্শকদের।
নাটকটি লিখেছেন সামিনা লুৎফা নিত্রা। মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনায় আবু দাউদ আশরাফী। সংগীতে ব্রাত্য আমিন, শারমিন ইতি ও জিয়াউল আবেদিন রাখাল। পোশাক ডিজাইন করেছেন তাহমিনা সুলতানা মৌ ও তৌফিক হাসান। প্রপসে হুমায়রা আখতার, কোরিওগ্রাফিতে নাসিরুদ্দিন নাদিম ও মোহাম্মাদ রাফী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কাজী রোকসানা রুমা, ইভান রিয়াজ, ইমরান খান মুন্না, তৌফিক হাসান, শারমীন ইতি, শেউতি শাহগুফতা, কামারুজ্জামান সাঈদ, হাফিজা আক্তার ঝুমা, চন্দন পাল, আবদুল কাদের প্রমুখ।
