রমজানের অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় রিচি ও মম

পবিত্র রমজান মাসে টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠান। এবারও রমজান মাসজুড়ে একাধিক অনুষ্ঠান প্রচার করবে দীপ্ত টিভি। এর মধ্যে দুটি রান্নার অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান ও জাকিয়া বারী মম।
দীপ্ত টিভিতে রমজান মাসজুড়ে প্রতিদিন বেলা ৩টা ৫০ মিনিটে প্রচারিত হবে রান্নাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘মজার রান্না’। ইফতার, রাতের খাবার ও সেহরিতে খাওয়ার জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ধরনের রান্নার রেসিপি দেখানো হবে এ অনুষ্ঠানে। উপস্থাপনা করবেন অভিনেত্রী জাকিয়া বারী মম। প্রযোজনায় কাজী ফাহিমুল হক অরিন।
অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান উপস্থাপনা করবেন ‘শরবত সমাহার’। দীপ্ত টিভিতে রোজার প্রতিদিন বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে প্রচারিত হবে বিভিন্ন রকমের শরবত নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান। নানা ধরনের শরবতের রেসিপি দেখাবেন রিচি সোলায়মান।
এ ছাড়া প্রতিদিন বেলা ২টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে সুস্বাদু খাবারের রেসিপির কুকিং শো ‘কাজী ফার্মস কিচেন সহজ ইফতার’। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করবেন শাবাবা ইসলাম, প্রযোজনায় গৌরব সরকার। রমজানে প্রতিদিন বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হবে রান্নার বিশেষ অনুষ্ঠান ‘ডিজিটাল কিচেন’। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সব মুখরোচক রান্না নিয়ে হাজির হবেন অভিজ্ঞ রাঁধুনিরা। রান্নার দায়িত্ব পালন করবেন ছয়জন শেফ—মো. রাসেদ আহাম্মদ, জাহেদী, কানিজ ফাতেমা সোহাগি, সায়মন খান, তাহসিন তমা ও রাহিমা সুলতানা রিতা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন মাহমুদা মাহা, প্রযোজনায় কাজী ফাহিমুল হক অরিন ও গৌরব সরকার।
নৃত্যে অবদান রাখায় এ বছর একুশে পদক পাচ্ছেন অর্থী আহমেদ। একুশে পদকের মতো পুরস্কারের তালিকায় সাধারণত জ্যেষ্ঠ শিল্পীদের নাম বেশি দেখা যায়। নৃত্যশিল্পী অর্থী আহমেদ বয়সে তরুণ। জ্যেষ্ঠ শিল্পীদের উপেক্ষা করে তাঁকে একুশে পদক দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নৃত্যশিল্পীরা।১০ মিনিট আগে
পবিত্র ওমরাহ পালন শেষে ১১ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন অভিনেতা মোশাররফ করিম। স্ত্রী রোবেনা রেজা জুঁইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরাহ পালনের জন্য ১০ দিন সৌদি আরবে ছিলেন। দেশে ফিরে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সাগর জাহানের দুটি নাটকের কাজ করছেন মোশাররফ করিম। একটি ‘সদা সত্য বলিব’ অন্যটি ‘আদু ভাই’।১৪ মিনিট আগে
বাকপ্রতিবন্ধী নারীর চরিত্রে একটি ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করেছেন মৌসুমী হামিদ। ফিল্মের নাম ‘জ্বীনের বাচ্চা’। সিনেমার গল্প গ্রামের এক বাক্প্রতিবন্ধী নারীকে ঘিরে। একে তো বাক্প্রতিবন্ধী, তার ওপর নিঃসন্তান সে। ফলে সংসার জীবনে নেমে আসে অশান্তির ছায়া।২৬ মিনিট আগে
অস্কারজয়ী কিংবদন্তি অভিনেতা রবার্ট ডুভল ৯৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সময় রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ভার্জিনিয়ার মিডলবার্গে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী লুসিয়ানা পেদ্রাজার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে