আজম খানের স্মরণে চ্যানেল আইয়ে ‘ট্রিবিউট টু গুরু আজম খান’

পপগুরু আজম খানের ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। তাঁর স্মরণে চ্যানেল আইয়ে থাকছে বিশেষ আয়োজন। আজ সন্ধ্যা ৬টায় প্রচারিত হবে ‘ট্রিবিউট টু গুরু আজম খান’ নামের অনুষ্ঠান। অংশ নেবেন আজম খানের প্রতিষ্ঠিত ব্যান্ড উচ্চারণ-এর বর্তমান সদস্যরা।
অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে আজম খানের কালজয়ী বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান। পাশাপাশি ব্যান্ড সদস্যরা শোনাবেন উচ্চারণের দীর্ঘ পথচলার গল্প, বিভিন্ন গানের পেছনের স্মৃতি এবং আজম খানের সঙ্গে কাটানো সময়ের অভিজ্ঞতা। ব্যান্ডটির বর্তমান সদস্যরা হলেন দুলাল জোহা (ভোকাল ও রিদম গিটার), পেয়ারু খান (ভোকাল ও পারকাশন), সেকান্দার আহমেদ খোকা (বেজ গিটার), পার্থ মজুমদার (লিড গিটার), প্রেম (সাইড ভোকাল ও কি-বোর্ড) এবং বাপ্পি (ড্রামস)।
অপু মাহফুজের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন ইফতেখার মুনিম।
এ ছাড়া আগামীকাল ৬ জুন দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে নিয়মিত অনুষ্ঠান ‘তারকাকথন’-এর পর্বটি সাজানো হয়েছে আজম খানকে ঘিরে। বিশেষ এই পর্বে উপস্থিত থাকবেন আজম খানের ছোট মেয়ে অরণী খান, উচ্চারণ ব্যান্ডের সাবেক সদস্য ফিডব্যাকের ফোয়াদ নাসের বাবু এবং উচ্চারণ ব্যান্ডের গিটারিস্ট সংগীত পরিচালক পার্থ মজুমদার।
ইফতেখার মুনিমের প্রযোজনায় তারকাকথনের বিশেষ এই পর্বটি উপস্থাপনা করবেন ইফফাত আরা ইরা।
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