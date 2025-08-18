‘কুরুচিপূর্ণ’ ফটো কার্ড নিয়ে হিমির অভিযোগের পর দুঃখ প্রকাশ করল লেজার ভিশন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউটিউবে প্রকাশের পর নাটকের ছোট ছোট ক্লিপ ফেসবুকে প্রকাশ করে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি শেয়ার করে তাতে নানা কথা লিখে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করা হয়। তা নিয়েই আপত্তি জানিয়েছেন নাটকের অভিনয়শিল্পী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি।
সম্প্রতি লেজার ভিশনের ফেসবুক পেজে জান্নাতুল সুমাইয়া হিমির ছবি ব্যবহার করে বানানো হয়েছে একটি ফটো কার্ড। অভিনেত্রীর অভিযোগ, অনুমতি ছাড়াই তাঁর ছবি ব্যবহার করে ‘কুরুচিপূর্ণ মনগড়া জোকস’ লিখে পোস্ট করা হয়েছে।
গত রোববার রাতে লেজার ভিশনকে উদ্দেশ করে ফেসবুকে হিমি লেখেন, ‘আপনাদের ভিউ/ ডলারের দরকার হলে ভালো নাটক বানান। নায়িকাদের অনুমতি ছাড়া কেন তাদের ছবিতে কুরুচিপূর্ণ মনগড়া জোকস লিখে পোস্ট করেন? আমার ছবিতে এসব লিখে পোস্ট করবেন না দয়া করে। আমি কোনো নাটকে এ ধরনের ডায়ালগ বলিনি। আপনাদের পোস্টে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। একজন শিল্পী হিসেবে এটি আমার জন্য অসম্মানজনক। দয়া করে ভবিষ্যতে এমন কাজ থেকে বিরত থাকবেন।’
হিমির এ পোস্ট শেয়ার করে লেজার ভিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিনেতা নিলয় আলমগীর। পরে সেই পোস্ট ডিলিট করে ফেসবুকে দুঃখ প্রকাশ করে লেজার ভিশন জানায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর হবে না।
জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি ও নিলয় আলমগীরকে ট্যাগ করে লেজার ভিশনের ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে, ‘আমরা লেজার ভিশন সব সময়ই পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল কাজের ব্যাপারে সতর্ক থাকি। সকল শিল্পী কলাকুশলীকে আমরা সম্মানের চোখে দেখি। সময়ের দর্শকনন্দিত অভিনেত্রী হিমি আপনি আমাদের অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের কারণে যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন, তাতে আমরা আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও দুঃখিত। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর কখনো হবে না।’
