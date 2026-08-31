Ajker Patrika
En
টেলিভিশন

অজয়ের সঞ্চালনায় আজ থেকে নতুন ‘ক্রাইম প্যাট্রল’

বিনোদন ডেস্ক
অজয়ের সঞ্চালনায় আজ থেকে নতুন ‘ক্রাইম প্যাট্রল’
অজয় দেবগন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় অপরাধভিত্তিক সিরিজ ‘ক্রাইম প্যাট্রল’ এবার হাজির হচ্ছে ভিন্ন এক আবহ নিয়ে। আজ থেকে সনি টিভিতে শুরু হচ্ছে ক্রাইম প্যাট্রলের নতুন সিজন। ‘ক্রাইম প্যাট্রল—ক্রাইম কা কারেন্ট সিজন’ নামের এই সিজনে সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাবে অজয় দেবগনকে।

অনুষ্ঠানের প্রোমোতে অজয় দেবগন জানিয়েছেন, এবারের সিজনের মূল ফোকাস আধুনিক ডিজিটাল সংস্কৃতি, সোশ্যাল মিডিয়া আর এর ফলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন। বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে বদলে যাওয়া আবেগ মানুষকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

কেবল অপরাধের বর্ণনা দেওয়া নয়, অজয় দেবগনের উপস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য থাকবে দর্শকদের মধ্যে ভীতি তৈরি না করে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করা। আজ থেকে সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশন এবং সনি লিভে প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় দেখা যাবে ক্রাইম প্যাট্রল।

২০০৩ সালে সনি টিভিতে শুরু হয়েছিল ক্রাইম প্যাট্রল। প্রথম সিজনের সঞ্চালক ছিলেন দিবাকর পুন্ডির ও শক্তি আনন্দ। ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে শোটির প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন অনুপ সোনি। এরপর দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী, সোনালি কুলকার্নি, আশুতোষ রানার মতো তারকারাও বিভিন্ন সিজনে সঞ্চালনা করেছেন।

বিষয়:

অজয় দেবগনছাপা সংস্করণবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত