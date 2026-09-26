লং ড্রাইভে নাবিলার সঙ্গে তারকাদের আড্ডা

অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলার সঞ্চালনায় শুরু হয়েছে তারকাদের আড্ডার অনুষ্ঠান ‘লং ড্রাইভ’। অনুষ্ঠানের কনসেপ্ট ও ক্রিয়েটর হিসেবে রয়েছেন সঞ্জয় সমদ্দার, প্রযোজনা করছেন ইশতি আহমেদ।
সঞ্জয় সমদ্দার জানান, লং ড্রাইভ অনুষ্ঠানে গাড়ির ভেতর খোলামেলা আড্ডায় উঠে আসবে তারকাদের সাফল্যের গল্প, প্রথম গাড়ি কেনার অনুভূতি, গাড়ি নিয়ে নানা স্মৃতি। কিছু পর্বে তারকাদের ফ্যান মোমেন্টের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়াসও রাখা হয়েছে।
গতকাল কনটেন্ট স্পেসের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে প্রকাশ পেয়েছে অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্ব। অতিথি ছিলেন চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম। প্রায় এক ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তিনি। কথা বলেছেন নিজের প্রথম কেনা গাড়ি, বর্তমান গাড়ির অভিজ্ঞতাসহ নানা কথা।
অনুষ্ঠানের আগামী পর্বগুলোতে নাবিলার অতিথি থাকবেন তানজিন তিশা, ইরফান সাজ্জাদ, কেয়া পায়েল প্রমুখ।
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