Ajker Patrika
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হলিউড

‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’-এর সঙ্গে সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেল ‘মিউটিনি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’-এর সঙ্গে সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেল ‘মিউটিনি’
‘মিউটিনি’ সিনেমার দৃশ্য

আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে বহুল প্রতীক্ষিত হলিউড সিনেমা ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’। এর মধ্যেই গত শুক্রবার বিশ্বব্যাপী রি-রিলিজ পেল ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’। বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সেও দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি। একই দিন সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছে জেসন স্ট্যাথামের নতুন সিনেমা ‘মিউটিনি’।

অ্যাভেঞ্জার্স এন্ডগেম: এনকোর

অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডের মূল প্রেক্ষাপট সহজে বুঝতে দর্শকদের জন্য ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা ও সিরিজের একটি তালিকা সাজিয়েছে মার্ভেল। পাশাপাশি পুরোনো গল্পের যোগসূত্র ঝালিয়ে নিতে নতুনভাবে মুক্তি দিয়েছে ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’। সিনেমাটির নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘অ্যাভেঞ্জার্স এন্ডগেম: এনকোর’। ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া মূল সিনেমার গল্প ও দৃশ্য থাকছে আগের মতোই। যোগ হয়েছে প্রায় চার মিনিটের নতুন দৃশ্য। ফলে সিনেমাটির দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়াবে ১৮৫ মিনিটে। শুধু নতুন দৃশ্য নয়, থাকছে নতুন ভূমিকা এবং অতিরিক্ত একটি শেষ দৃশ্য। অর্থাৎ সাত বছর আগের সেই গল্পের মাঝেই এবার ঢুকে পড়ছে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, যা দর্শকদের ডুমসডের গল্পের সঙ্গে সংযোগ তৈরিতে সাহায্য করবে।

মিউটিনি

জ্যাঁ-ফ্রাঁসোয়া রিশে পরিচালিত এই অ্যাকশন থ্রিলারধর্মী সিনেমায় প্রধান চরিত্র কোল রিডের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জেসন স্ট্যাথাম। একসময় নিউইয়র্ক পুলিশের কর্মকর্তা ছিল রিড। এক ঘটনায় তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। এরপর সে কাজ শুরু করে বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে। শীর্ষস্থানীয় এক শিল্পপতি তার বস। হঠাৎ একদিন রিডের চোখের সামনে তার বসকে হত্যা করা হয়। আরও ভয়াবহ বিষয় হলো, সেই খুনের দায় চাপানো হয় রিডের ওপর। পালিয়ে গিয়ে সত্যিকারের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার মিশন শুরু করে রিড। মিউটিনি সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন অ্যানাবেল ওয়ালিস, রোল্যান্ড মোলার, অ্যাড্রিয়ান লেস্টার প্রমুখ।

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ছাপা সংস্করণসিনেপ্লেক্সসিনেমাহলিউড
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