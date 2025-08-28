দাম্পত্যের টানাপোড়েনের গল্পে জোভান-নিহার ‘সহযাত্রী’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ফারহান আহমেদ জোভান ও নাজনীন নাহার নিহাকে নিয়ে নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ বানাচ্ছেন ‘সহযাত্রী’। এতে দম্পতির ভূমিকায় দেখা যাবে জোভান ও নিহাকে। তাদের দাম্পত্যের নানা টানাপোড়েনের গল্প নিয়েই তৈরি হয়েছে সিনেমার কাহিনি।
সহযাত্রী রচনা করেছেন জোবায়েদ আহসান। গল্প ও পরিচালনায় মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। সহযাত্রীর গল্প প্রসঙ্গে নির্মাতা রাজ বলেন, ‘স্বামী ও স্ত্রী সৃষ্টিকর্তার জুড়ে দেওয়া একটি সম্পর্ক। সংসারে তাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, মর্যাদা ও মায়া-মমতায় সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব অনুভূতি অনেক সংসারেই দেখা যায় না। ফলে সম্পর্কে এসব বিষয় আছে নাকি নেই, সেই ভাবনা স্বামী ও স্ত্রীকে কোথায় ঠেলে দিতে পারে, এই ইউটিউব ফিল্মে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি। তবে বিরহের আবহে নয়, দর্শকেরা বরং বিদ্রূপাত্মক ঢং খুঁজে পাবেন গল্পে।’
২২ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সহযাত্রীর শুটিং হয়েছে ঢাকার ফার্মগেট, উত্তরা ও সাভারে। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, এজাজুল ইসলাম, মনিরা আক্তার মিঠু, সুষমা সরকার, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, শিল্পী সরকার অপু, এম এন ইউ রাজু, তাবাসসুম ছোঁয়া, তানজিম হাসান অনিক, ডিকন নূর, এস এম আশরাফুল আলম সোহাগ প্রমুখ।
সহযাত্রীতে রয়েছে একটি মৌলিক গান। ‘আঘাত’ শিরোনামের গানটি গেয়েছেন আরফিন রুমি ও দোলা রহমান। লুৎফর হাসানের লেখা গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনায় শাহরিয়ার মার্সেল। আগামী সেপ্টেম্বরে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে সহযাত্রী।
ফারহান আহমেদ জোভান ও নাজনীন নাহার নিহাকে নিয়ে নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ বানাচ্ছেন ‘সহযাত্রী’। এতে দম্পতির ভূমিকায় দেখা যাবে জোভান ও নিহাকে। তাদের দাম্পত্যের নানা টানাপোড়েনের গল্প নিয়েই তৈরি হয়েছে সিনেমার কাহিনি।
সহযাত্রী রচনা করেছেন জোবায়েদ আহসান। গল্প ও পরিচালনায় মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। সহযাত্রীর গল্প প্রসঙ্গে নির্মাতা রাজ বলেন, ‘স্বামী ও স্ত্রী সৃষ্টিকর্তার জুড়ে দেওয়া একটি সম্পর্ক। সংসারে তাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, মর্যাদা ও মায়া-মমতায় সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব অনুভূতি অনেক সংসারেই দেখা যায় না। ফলে সম্পর্কে এসব বিষয় আছে নাকি নেই, সেই ভাবনা স্বামী ও স্ত্রীকে কোথায় ঠেলে দিতে পারে, এই ইউটিউব ফিল্মে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি। তবে বিরহের আবহে নয়, দর্শকেরা বরং বিদ্রূপাত্মক ঢং খুঁজে পাবেন গল্পে।’
২২ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সহযাত্রীর শুটিং হয়েছে ঢাকার ফার্মগেট, উত্তরা ও সাভারে। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, এজাজুল ইসলাম, মনিরা আক্তার মিঠু, সুষমা সরকার, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, শিল্পী সরকার অপু, এম এন ইউ রাজু, তাবাসসুম ছোঁয়া, তানজিম হাসান অনিক, ডিকন নূর, এস এম আশরাফুল আলম সোহাগ প্রমুখ।
সহযাত্রীতে রয়েছে একটি মৌলিক গান। ‘আঘাত’ শিরোনামের গানটি গেয়েছেন আরফিন রুমি ও দোলা রহমান। লুৎফর হাসানের লেখা গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনায় শাহরিয়ার মার্সেল। আগামী সেপ্টেম্বরে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে সহযাত্রী।
বৃষ্টি নিয়ে গান গাইলেন ফাহমিদা নবী। শিরোনাম ‘মেঘলা আকাশ’। ‘মেঘলা আকাশ ভেঙে পড়ে আমার জানালায়, সময়গুলো থমকে যেন যায়’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন আব্দুল ও সোহানা দম্পতি। আগামী মাসের শুরুতে সিলেটে গানটির ভিডিওর শুটিং হবে।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ বিরতি শেষে মঞ্চে ফিরলেন অভিনেত্রী ফারজানা চুমকি। সম্প্রতি মঞ্চায়িত ঢাকা থিয়েটারের ‘দেয়াল’ নাটকে দেখা গেছে চুমকির অভিনয়। ফারুক আহমেদের নির্দেশনায় ‘রঙমহল’ নাটকেও অভিনয় করবেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
পূজার পর অক্টোবর মাসে কলকাতায় যাবেন রাজকুমার রাও। এক মাস তিনি থাকবেন সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। সৌরভের ব্যক্তিত্বের খুটিনাটি জানতে এই সময়টা দেওয়া ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।৮ ঘণ্টা আগে
অল্প পরিসরে আর স্বল্প খরচে গল্প তৈরির চ্যালেঞ্জ নিয়ে গত বছর ফ্রেন্ডলি নেইবারহুড ফিল্মমেকার্স বা এফএনএফ নামে কাজ শুরু করেছিলেন কয়েক তরুণ। বন্ধুরা মিলে একে একে তৈরি করেছিলেন ১০টি শর্টফিল্ম। সেখান থেকে ‘লোক’ নামের শর্টফিল্মটি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ফ্যান্টাসটিক ফেস্টের ফ্ল্যাগশিগ১৭ ঘণ্টা আগে