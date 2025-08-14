ছয়টি জ্যান্ত সাপের সঙ্গে কবরে শুয়ে শুটিং করলেন তৌসিফ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
থ্রিলার নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি আছে ভিকি জাহেদের। থ্রিলারের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত বিষয়টাকে মিলিয়ে নতুন কিছু দেখাতে পছন্দ করেন তিনি। তেমনই এক গল্পে ভিকি এবার বানিয়েছেন নাটক ‘খোয়াবনামা’। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে নাটকের পোস্টার। এতে দেখা যায়, কবরে শুয়ে আছেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব। তাঁর শরীরের ওপর ছড়িয়ে আছে সাপ। পোস্টারটি শেয়ার করে ভিকি লিখেছেন, প্রেম ও যুদ্ধ কখনো পরিকল্পনামাফিক হয় না। তৌসিফ জানালেন, এই নাটকের জন্য তাঁর শরীরের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল জ্যান্ত সাপ।
জ্যান্ত সাপের কথা জানানোর পর অনেকেই তৌসিফের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিষয়টি টের পেয়ে শুটিংয়ের ভিডিও আপলোড করেছেন অভিনেতা। যেখানে দেখা যায়, কবরে শুয়ে থাকা তৌসিফের ওপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সাপ।
বাস্তবজীবনে সাপে ভীষণ ভয় পান তৌসিফ। স্বাভাবিকভাবেই তাই সাপ নিয়ে শুটিং করতে ভয় পাচ্ছিলেন অভিনেতা। নির্মাতাকে জানিয়েছিলেন, দৃশ্যটা যেন একেবারে শেষে করা হয়। অভিনেতার কথামতো সর্বশেষে এই দৃশ্য শুট হলেও তাঁর মধ্যে কাজ করছিল ভয়। শেষ পর্যন্ত সেই ভয়কে জয় করেই শুটিং করেন তৌসিফ।
তৌসিফ বলেন, ‘গল্প শোনার পর জানতে পারলাম, নাটকের একটা দৃশ্য আছে, যেখানে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখি যে কবরে শুয়ে আছি। আর সেখানে আমার ওপর সাপ কিলবিল করছে। শুনেই ভয় পেয়ে গেলাম। গা শিউরে উঠল। শুটিং প্ল্যান শুনে নির্মাতাকে অনুরোধ করলাম, এই অংশটুকু যেন একেবারে শেষে করা হয়। দৃশ্যটি শুটিংয়ের আগে সেই ভয়কে জয় করতে হয়েছে আমাকে।’
শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তৌসিফ বলেন, ‘মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় হলো মৃত্যুভয়। কিন্তু জীবিত হয়েও আমাকে কবরে শুয়ে থাকতে হয়েছে। আমাকে কাফনের কাপড়ে মোড়ানো হয়েছিল। ভাবতেই গা ছমছম করে। যখন এই দৃশ্যের শুটিং শুরু করি, তখন কাছের মানুষের কথা মনে পড়ছিল। সহশিল্পী শাহবাজ সানির কথাও মনে পড়েছে। যে কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কবরে শোয়ার পর মনে হচ্ছিল, সবাই আমাকে মাটিচাপা দিয়ে দেবে। ছয়টি জ্যান্ত সাপের সঙ্গে আধা ঘণ্টার বেশি সময় আমাকে কবরে থাকতে হয়েছে। ওই ৩০ মিনিট আমার কাছে ৩০ বছরের মতো মনে হচ্ছিল। এতটা ভয় পেয়েছিলাম যে কয়েকজনকে ফোন করে মাফও চেয়ে নিয়েছি। মৃত্যুর ভয়, কবরের ভয় ও সাপের ভয়—সব একসঙ্গে জয় করতে হয়েছে।’
তৌসিফ আরও বলেন, ‘এখানে অনেক কিছু হতে পারত। ভয়ে হার্ট অ্যাটাক করতে পারতাম। সাপ আমাকে ছোবল দিতে পারত। যদিও সাপগুলো বিষধর ছিল না, কিন্তু দাঁত তো ছিল। নাকে, মুখে কিংবা চোখে ছোবল দিলে বড় কোনো ক্ষতি হতে পারত। তবে শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি।’
ভয় জয় করা শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানালেও নাটকের গল্প নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাননি তৌসিফ। তিনি বলেন, ‘গল্প নিয়ে এখন কিছু বলতে চাই না। পোস্টারের এই আকর্ষণটা বজায় থাকুক। এটা কি কবরের আজাব নিয়ে গল্প, নাকি হরর কিংবা থ্রিলার, নাকি রোমান্টিক কোনো গল্পের নাটক; তা এখনই জানাতে চাই না। তবে এটা বলতে পারি, টিজার প্রকাশ করলে সবার আগ্রহ আরও বাড়বে।’
খোয়াবনামা নাটকে তৌসিফের সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন তানজিন তিশা, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ। শিগগির ক্যাপিটাল ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে নাটকটি।
