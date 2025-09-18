আজ শিল্পকলা একাডেমিতে চীন-বাংলাদেশ নাট্য উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়েছে ‘চীন-বাংলাদেশ নাট্য উৎসব’। চীনা দূতাবাস এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হবে এই উৎসব। উৎসবে থাকবে দুই দেশের বিশেষ পরিবেশনা ও নাট্য প্রদর্শনী।
উৎসবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খান, চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লি শাওফেং এবং চীন ও বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তারা।
উৎসবের উদ্বোধন হবে চীনের কোয়ানঝো থেকে আসা একটি বিশেষ পারফর্মিং আর্ট গ্রুপের ৪০ মিনিটের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মাধ্যমে। এরপর প্রখ্যাত চায়না লেখক লু জুনের বিখ্যাত রচনা ‘দ্য ওয়াইজ ম্যান, দ্য ফুল অ্যান্ড দ্য স্লেভ’ অবলম্বনে নাট্য রূপান্তর উপস্থাপন করবে বাংলাদেশের বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। নাটকের নাম ‘ক্রীতদাস কথা’। নাট্যরূপ দিয়েছেন অমল রায়, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন নাট্যকার শাহীন রহমান।
বিংশ শতাব্দীতে কথাসাহিত্যিক লু জুনের হাত ধরে গোড়াপত্তন ঘটেছিল চীনের আধুনিক সাহিত্যের। তৎকালীন সামন্তীয় সমাজে শ্রেণিবৈষম্য, দমন, নিপীড়ন, সামাজিক প্রথা ও প্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজের আমূল পরিবর্তনে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি বিপ্লবী ধারার সাহিত্য রচনাকে তিনি সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের অংশ মনে করতেন। ক্রীতদাস কথা নাটকে ফুটে উঠেছে সেই চিত্র।
ক্রীতদাস কথা নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মফিজুর রহমান লাল্টু, মাহফুজ হাসান, সোহাগ প্রামাণিক, বর্ণিল সপ্তর্ষি, গাজী আলাউদ্দীন, মারজিয়া প্রভা, আমিরুন নুজহাত মনীষা, তানিয়াহ্ মাহমুদা তিন্নি প্রমুখ। রূপসজ্জা ও কস্টিউম ডিজাইন করেছেন সাদিয়া তাবাসসুম বৃষ্টি। সংগীত করেছেন আমিরুন নুজহাত মনীষা।
উল্লেখ্য, এ বছর চীন ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ৫০ বছরে পদার্পণ করেছে। চীন-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বিনিময় দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতাকে দৃঢ় করেছে। গত বছর থেকে চীনের বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্যাপনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তিও স্বাক্ষর হয়েছে। প্রশংসিত হয়েছে ড্রোন-শো এবং চীনা নববর্ষ উদ্যাপনসহ নানা আয়োজন।
এ ছাড়া চীনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পেশাদারদের জন্য অ্যাক্রোবেটিক, ড্রোনপ্রযুক্তি, চারুকলা, জাদুঘর অধ্যয়ন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মতো একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সম্প্রতি ‘ট্রেইনিং কোর্স অন দ্য প্রিজারভেশন অ্যান্ড রেস্টোরেশন টেকনিকস অব আর্টিস্টিক প্রোডাক্ট ফর বাংলাদেশ’ ও ‘সেমিনার অন অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মনোনীত ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী।
