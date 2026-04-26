শুরু হলো ট্রাভেল ডকুমেন্টারি সিরিজ ‘পথের গল্প’

২৩ এপ্রিল থেকে প্রচার শুরু হলো ‘গানচিল পথের গল্প’ নামের ট্রাভেল ডকুমেন্টারি সিরিজের। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আনাচকানাচে ছড়িয়ে থাকা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, পেশা ও জীবনযাপনের ভিন্নতা নিয়ে সিরিজটি পরিচালনা করেছেন মোহাম্মদ আলী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি ক্যাফেতে হয়ে গেল গানচিল পথের গল্প সিরিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
হবিগঞ্জের চণ্ডীগড় চা-বাগানের শিল্পীদের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় গানচিল পথের গল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শতাধিক ট্রাভেলার এবং ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আগমনে মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল পুরো আয়োজনটি। গীতিকার ও সংগীতশিল্পী লুৎফর হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী জয়া আহসান, সাংবাদিক মোহসীন-উল-হাকিম, পর্যটক সহোদর অণু ও অপু তারেক, সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামানসহ অনেকে। এদিন দেখানো হয় গানচিল পথের গল্পের প্রথম পর্ব: ‘কাছিমের বাপ’।
এই পর্বে তুলে ধরা হয় আব্দুল লতিফ নামের এক ব্যক্তি ২৪ বছর ধরে কচ্ছপের বিপন্ন ডিম সংগ্রহ করে, তা থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে সমুদ্রে অবমুক্ত করেন। এভাবে তিনি ৫০ হাজারের বেশি কচ্ছপকে নতুন জীবন দিয়েছেন।
কাছিমের বাপ দেখার পর জয়া আহসান বলেন, ‘আমরা নিজেদের জীবনে এত ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে গেছি, এই কচ্ছপদের কথা ভাবা বা আমাদের আশপাশে যে গল্পগুলো আছে, সেসব দেখার সে সময় বা সুযোগ আমাদের কোথায়! এ রকম আরও অনেক অনেক পথের গল্প আমরা দেখতে চাই।’
গানচিলের ফাউন্ডার আসিফ ইকবাল বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এমন কিছু রেখে যেতে চাই, যাতে বাংলাদেশকে দেখার একটি অনন্য চোখ, একটি অনন্য হৃদয় পায় তারা।’
গানচিল পথের গল্পের নির্মাতা মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘বাংলাদেশকে নতুন লেন্সে দেখানোর স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছে পথের গল্পের যাত্রা। এই সিরিজটির মাধ্যমে এমন কিছু দেখাতে চাই যা সাধারণত আড়ালেই থেকে যায়।’ রুচি প্রেজেন্টস গানচিল পথের গল্পের পর্বগুলো দেখা যাবে ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে।
নির্মাতা আদনান আল রাজীবের পরিচালনায় একাধিক বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে শাকিব খানকে। সর্বশেষ গত শীতে নতুন বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির হন এই জুটি। এবার শাকিব খানকে নিয়ে মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন রাজীব। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ‘জয়ধ্বনি’ শিরোনামের মিউজিক ভিডিওটি। এটি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এম রাইজ।২ ঘণ্টা আগে
১৯৯৩ সালের ব্লকবাস্টার সিনেমা ‘খলনায়ক’-এর সেই আইকনিক চরিত্র ‘বল্লু’ আবার ফিরছে পর্দায়। আবারও এ চরিত্রে দেখা দিচ্ছেন সঞ্জয় দত্ত। এ সিনেমা দিয়ে বলিউডে অ্যাকশন হিরো হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান সঞ্জয়। তিন দশকের বেশি সময় পর থ্রিলারটি নতুন করে তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তিনি। ফার্স্ট লুক প্রকাশ করে...৩ ঘণ্টা আগে
কিং সিনেমার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও ব্যয়বহুল অংশ, অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্সের শুটিংয়ের জন্য নতুন লোকেশন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ২৬ এপ্রিল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সপ্তাহব্যাপী শুটিং শুরু হবে।১৪ ঘণ্টা আগে
ক্যানসারে আক্রান্ত চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক মাতিয়া বানু শুকুর চিকিৎসার জন্য সরকারি সহায়তা চেয়েছে তাঁর পরিবার। ক্যানসারে আক্রান্ত নৃত্য পরিচালক জাকির হোসেনও সরকারি সহায়তা চেয়েছেন। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলী। তাঁর চিকিসার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে তাঁর পরিবার।১ দিন আগে