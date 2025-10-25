প্রভাসের নতুন সিনেমা মুক্তি পাবে বাংলা ভাষায়

বিনোদন ডেস্ক
জন্মদিনে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন প্রভাস। ২৩ অক্টোবর ৪৬ বছর পূর্ণ হলো এই তেলুগু সুপারস্টারের। এই বিশেষ দিনে দক্ষিণের আলোচিত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মিথ্রি মুভি মেকারস জানাল, ‘ফৌজি’ নামে নতুন সিনেমা তৈরি হচ্ছে। পরিচালনা করবেন ‘সিতা রামাম’খ্যাত নির্মাতা হনু রাঘবপুদি। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রভাস।
বাংলা ভাষাভাষী প্রভাস-ভক্তদের জন্য বড় সুখবর নিয়ে এসেছে ফৌজি। তেলুগু, হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মালয়ালম ভাষার পাশাপাশি সিনেমাটি মুক্তি পাবে বাংলা ভাষাতেও। এর আগে কন্নড় সিনেমা ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ওয়ান’ একমাত্র দক্ষিণি সিনেমা হিসেবে মুক্তি পেয়েছে বাংলা ভার্সনে। তবে ফৌজি হতে যাচ্ছে প্রভাস অভিনীত প্রথম সিনেমা, যেটি পাওয়া যাবে বাংলা ভাষায়।
ফৌজি সিনেমা তৈরি হচ্ছে ১৯৪০-এর দশকের গল্প নিয়ে। ভারতবর্ষ তখন শাসন করছে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে প্রভাসকে। একসময় চরিত্রটি একাই রুখে দাঁড়ায় ব্রিটিশদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ফৌজি সিনেমায় প্রভাসের নায়িকা হিসেবে থাকবেন অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী ইমানভি। আরও থাকবেন মিঠুন চক্রবর্তী, জয়া প্রদা, অনুপম খেরসহ অনেকে। শিগগির শুরু হবে শুটিং।
সর্বশেষ ২০২৩ সালে ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ সিনেমায় দেখা গিয়েছিল প্রভাসকে। এতে প্রশংসিত হলেও নতুন প্রজেক্ট হাতে নিতে কিছুটা সময় নিয়েছেন তিনি। ফলে এ বছর কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি তাঁর। বছরের বেশির ভাগ সময়টা কেটে গেছে নতুন গল্প আর চরিত্রের প্রস্তুতিতে। শুধু ‘রাজা সাহেব’ সিনেমার শুটিং করেছেন এ বছর। ২০২৬ সালটা প্রভাসের শুরু হবে রাজা সাহেব দিয়ে। ৯ জানুয়ারি মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
রাজা সাহেবের পর ২০২৬ সালে আরও এক সিনেমা মুক্তি পাবে প্রভাসের। ‘অ্যানিমেল’খ্যাত নির্মাতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। প্রভাসের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে স্পিরিটের সাউন্ড স্টোরি, অর্থাৎ টিজারের মতো করে কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে অডিওতে। এর মাধ্যমে গল্প সম্পর্কে কিছুটা আঁচ পাবেন দর্শকেরা।
সাউন্ড স্টোরিতে এক জেলারের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পুলিশের সাবেক এক কর্মকর্তাকে ধরে আনা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাধারণ কয়েদির মতো আচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছে জেলার। আর সেই বন্দী খুব ঠান্ডা গলায় বলছে, ‘স্যার, ছোটবেলা থেকে আমার একটা খারাপ অভ্যাস আছে।’ এই কয়েদি আর কেউ নন, স্বয়ং প্রভাস। এ সিনেমাও যে অ্যাকশনে ভরপুর হবে, তা বোঝাই যাচ্ছে। কথা ছিল, স্পিরিটে প্রভাসের নায়িকা হবেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে নানা কারণে দীপিকাকে বাদ দিয়েছেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা। যুক্ত হয়েছেন তৃপ্তি দিমরি।
জন্মদিনে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন প্রভাস। ২৩ অক্টোবর ৪৬ বছর পূর্ণ হলো এই তেলুগু সুপারস্টারের। এই বিশেষ দিনে দক্ষিণের আলোচিত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মিথ্রি মুভি মেকারস জানাল, ‘ফৌজি’ নামে নতুন সিনেমা তৈরি হচ্ছে। পরিচালনা করবেন ‘সিতা রামাম’খ্যাত নির্মাতা হনু রাঘবপুদি। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রভাস।
বাংলা ভাষাভাষী প্রভাস-ভক্তদের জন্য বড় সুখবর নিয়ে এসেছে ফৌজি। তেলুগু, হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মালয়ালম ভাষার পাশাপাশি সিনেমাটি মুক্তি পাবে বাংলা ভাষাতেও। এর আগে কন্নড় সিনেমা ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ওয়ান’ একমাত্র দক্ষিণি সিনেমা হিসেবে মুক্তি পেয়েছে বাংলা ভার্সনে। তবে ফৌজি হতে যাচ্ছে প্রভাস অভিনীত প্রথম সিনেমা, যেটি পাওয়া যাবে বাংলা ভাষায়।
ফৌজি সিনেমা তৈরি হচ্ছে ১৯৪০-এর দশকের গল্প নিয়ে। ভারতবর্ষ তখন শাসন করছে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে প্রভাসকে। একসময় চরিত্রটি একাই রুখে দাঁড়ায় ব্রিটিশদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ফৌজি সিনেমায় প্রভাসের নায়িকা হিসেবে থাকবেন অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী ইমানভি। আরও থাকবেন মিঠুন চক্রবর্তী, জয়া প্রদা, অনুপম খেরসহ অনেকে। শিগগির শুরু হবে শুটিং।
সর্বশেষ ২০২৩ সালে ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ সিনেমায় দেখা গিয়েছিল প্রভাসকে। এতে প্রশংসিত হলেও নতুন প্রজেক্ট হাতে নিতে কিছুটা সময় নিয়েছেন তিনি। ফলে এ বছর কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি তাঁর। বছরের বেশির ভাগ সময়টা কেটে গেছে নতুন গল্প আর চরিত্রের প্রস্তুতিতে। শুধু ‘রাজা সাহেব’ সিনেমার শুটিং করেছেন এ বছর। ২০২৬ সালটা প্রভাসের শুরু হবে রাজা সাহেব দিয়ে। ৯ জানুয়ারি মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
রাজা সাহেবের পর ২০২৬ সালে আরও এক সিনেমা মুক্তি পাবে প্রভাসের। ‘অ্যানিমেল’খ্যাত নির্মাতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। প্রভাসের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে স্পিরিটের সাউন্ড স্টোরি, অর্থাৎ টিজারের মতো করে কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে অডিওতে। এর মাধ্যমে গল্প সম্পর্কে কিছুটা আঁচ পাবেন দর্শকেরা।
সাউন্ড স্টোরিতে এক জেলারের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পুলিশের সাবেক এক কর্মকর্তাকে ধরে আনা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাধারণ কয়েদির মতো আচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছে জেলার। আর সেই বন্দী খুব ঠান্ডা গলায় বলছে, ‘স্যার, ছোটবেলা থেকে আমার একটা খারাপ অভ্যাস আছে।’ এই কয়েদি আর কেউ নন, স্বয়ং প্রভাস। এ সিনেমাও যে অ্যাকশনে ভরপুর হবে, তা বোঝাই যাচ্ছে। কথা ছিল, স্পিরিটে প্রভাসের নায়িকা হবেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে নানা কারণে দীপিকাকে বাদ দিয়েছেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা। যুক্ত হয়েছেন তৃপ্তি দিমরি।
হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূর বানাচ্ছেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামের সিনেমা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। এত দিন বিষয়টি নিয়ে চুপ ছিলেন অভিনেতা। অবশেষে নতুন সিনেমা নিয়ে কথা বললেন মোশাররফ। জানালেন, সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী তিনি।২১ মিনিট আগে
হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন (৫৬), সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। বহু বছর ধরে নানা জল্পনা, পাপারাজ্জিদের তীক্ষ্ণ নজর আর মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন ‘শান্তি’ ও ‘স্বস্তি’র জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।১৯ ঘণ্টা আগে
গত মাসে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল জাপানি অ্যানিমে সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা-দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দর্শকপ্রিয় হয় সিনেমাটি। এবার দেশের সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে জাপানের আরও এক অ্যানিমে সিনেমা ‘চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক’। পাশাপাশ১ দিন আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।১ দিন আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূর বানাচ্ছেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামের সিনেমা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। এত দিন বিষয়টি নিয়ে চুপ ছিলেন অভিনেতা। অবশেষে নতুন সিনেমা নিয়ে কথা বললেন মোশাররফ। জানালেন, সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী তিনি।
বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমায় অভিনয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে মোশাররফ বলেন, ‘বনলতা এক্সপ্রেস নিয়ে তানিম নূরের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি একটি চমৎকার কাজ হবে।’ নির্মাতার ভাবনা পছন্দ হওয়ায় এ সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন বলে জানালেন তিনি। অভিনেতা বলেন, ‘হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে। গল্পটা আমার পড়া। দারুণ গল্প। এই সিনেমায় যুক্ত হওয়ার এটিও একটি কারণ। তবে পরিচালক যদি সঠিকভাবে নির্দেশনা দিতে না পারেন, তাহলে ভালো গল্পও অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যখন আমি সিনেমা করি, তখন পরিচালকের দিকে নজর দিই। তানিম নূরের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর ভাবনা দেখেই মূলত রাজি হওয়া।’
বনলতা এক্সপ্রেস নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু বলতে চাইলেন না মোশাররফ। শুধু বললেন, ‘সিনেমা তো কোনো ফ্যাক্টরির কাজ নয়। গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় কাজটি কেমন হবে। সিনেমার পুরো খেলাটি একেবারে মনস্তাত্ত্বিক। সেটা পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, অভিনয়শিল্পীসহ সবার দিক থেকেই। কাজ শেষ হওয়ার আগে এর বেশি বলতে চাই না। তবে আমি খুব আশাবাদী।’
বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমার মাধ্যমে অনেক দিন পর আবার একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে মোশাররফ ও চঞ্চল চৌধুরীকে। মোশাররফ বলেন, ‘দর্শক আমাদের একসঙ্গে দেখতে ভালোবাসে। সে জন্য দর্শকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করছি এবারও ভালো কিছু হবে।’
‘মহানগর’ ওয়েব সিরিজের নতুন সিজন নিয়েও কথা বলেন মোশাররফ করিম। ইঙ্গিত দিলেন এ সিরিজের তৃতীয় সিজন নিয়ে কাজ চলছে। তিনি বলেন, ‘ওসি হারুনকে আবার কবে দেখা যাবে, এটা ভালো বলতে পারবে পরিচালক আশফাক নিপুন। তবে মহানগর-৩ নিয়ে একধরনের চিন্তাভাবনা হয়তো চলছে।’
হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূর বানাচ্ছেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামের সিনেমা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। এত দিন বিষয়টি নিয়ে চুপ ছিলেন অভিনেতা। অবশেষে নতুন সিনেমা নিয়ে কথা বললেন মোশাররফ। জানালেন, সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী তিনি।
বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমায় অভিনয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে মোশাররফ বলেন, ‘বনলতা এক্সপ্রেস নিয়ে তানিম নূরের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি একটি চমৎকার কাজ হবে।’ নির্মাতার ভাবনা পছন্দ হওয়ায় এ সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন বলে জানালেন তিনি। অভিনেতা বলেন, ‘হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে। গল্পটা আমার পড়া। দারুণ গল্প। এই সিনেমায় যুক্ত হওয়ার এটিও একটি কারণ। তবে পরিচালক যদি সঠিকভাবে নির্দেশনা দিতে না পারেন, তাহলে ভালো গল্পও অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যখন আমি সিনেমা করি, তখন পরিচালকের দিকে নজর দিই। তানিম নূরের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর ভাবনা দেখেই মূলত রাজি হওয়া।’
বনলতা এক্সপ্রেস নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু বলতে চাইলেন না মোশাররফ। শুধু বললেন, ‘সিনেমা তো কোনো ফ্যাক্টরির কাজ নয়। গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় কাজটি কেমন হবে। সিনেমার পুরো খেলাটি একেবারে মনস্তাত্ত্বিক। সেটা পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, অভিনয়শিল্পীসহ সবার দিক থেকেই। কাজ শেষ হওয়ার আগে এর বেশি বলতে চাই না। তবে আমি খুব আশাবাদী।’
বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমার মাধ্যমে অনেক দিন পর আবার একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে মোশাররফ ও চঞ্চল চৌধুরীকে। মোশাররফ বলেন, ‘দর্শক আমাদের একসঙ্গে দেখতে ভালোবাসে। সে জন্য দর্শকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করছি এবারও ভালো কিছু হবে।’
‘মহানগর’ ওয়েব সিরিজের নতুন সিজন নিয়েও কথা বলেন মোশাররফ করিম। ইঙ্গিত দিলেন এ সিরিজের তৃতীয় সিজন নিয়ে কাজ চলছে। তিনি বলেন, ‘ওসি হারুনকে আবার কবে দেখা যাবে, এটা ভালো বলতে পারবে পরিচালক আশফাক নিপুন। তবে মহানগর-৩ নিয়ে একধরনের চিন্তাভাবনা হয়তো চলছে।’
জন্মদিনে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন প্রভাস। ২৩ অক্টোবর ৪৬ বছর পূর্ণ হলো এই তেলুগু সুপারস্টারের। এই বিশেষ দিনে দক্ষিণের আলোচিত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মিথ্রি মুভি মেকারস জানাল, ‘ফৌজি’ নামে নতুন সিনেমা তৈরি হচ্ছে। পরিচালনা করবেন ‘সিতা রামাম’খ্যাত নির্মাতা হনু রাঘবপুদি।২৪ মিনিট আগে
হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন (৫৬), সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। বহু বছর ধরে নানা জল্পনা, পাপারাজ্জিদের তীক্ষ্ণ নজর আর মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন ‘শান্তি’ ও ‘স্বস্তি’র জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।১৯ ঘণ্টা আগে
গত মাসে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল জাপানি অ্যানিমে সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা-দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দর্শকপ্রিয় হয় সিনেমাটি। এবার দেশের সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে জাপানের আরও এক অ্যানিমে সিনেমা ‘চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক’। পাশাপাশ১ দিন আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।১ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন (৫৬), সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। বহু বছর ধরে নানা জল্পনা, পাপারাজ্জিদের তীক্ষ্ণ নজর আর মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন ‘শান্তি’ ও ‘স্বস্তি’র জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
সম্প্রতি ‘আর্মচেয়ার এক্সপার্ট’ পডকাস্টে ‘ফ্রেন্ডস’ তারকা নিঃসন্তান থাকার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এ বিষয়টি এখন তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।
অ্যানিস্টন পডকাস্টের সঞ্চালকদের বলেন, ‘এটা (সন্তান না নেওয়া) খুবই শান্তিদায়ক। তবে আমি বলব, একটা সময় আসে, যখন এটা সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সত্যি বলতে, এ নিয়ে আমার আর কিছু করার নেই।’
অ্যানিস্টন দত্তক নেওয়ার পরামর্শ নিয়েও কথা বলেন। কেন সেই পথ তাঁর কাছে সঠিক মনে হয়নি, সেটিও ব্যাখ্যা করেন।
অ্যানিস্টন বলেন, ‘যখন মানুষ বলে, “আপনি তো দত্তক নিতে পারেন।” আমি দত্তক নিতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম আমার নিজের ডিএনএ থাকবে একটি ছোট্ট মানুষের মধ্যে। স্বার্থপরতা হোক বা অন্য যা-ই হোক না কেন, আমি এভাবেই চেয়েছিলাম।’
অ্যানিস্টন উল্লেখ করেন, যদিও মাঝেমধ্যে তাঁর এমন অনুভূতি হয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট সঙ্গীর সঙ্গে থাকলে হয়তো তাদের ভালো সন্তান হতো, তবে সেই অনুভূতি সাধারণত ‘তিন সেকেন্ডের মধ্যেই’ কেটে যায়। তাঁর মতে, যখন বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন এর মধ্যে একধরনের ‘রোমান্টিকতা’ চলে আসে।
অভিনেত্রী বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বহু বছরের জল্পনা-কল্পনার পর তিনি আইভিএফ চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ২০২২ সালে অ্যালিউর (Allure) পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তিনি ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেননি।
পডকাস্টে অ্যানিস্টন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘আমার কোনো অনুশোচনা নেই। আমি এখন কিছুটা স্বস্তিও অনুভব করি, কারণ এখন আর সেই “আমি কি পারব? হয়তো, হয়তো, হয়তো”—এই চিন্তাটা নেই। আমাকে আর এ নিয়ে ভাবতে হবে না।’ তিনি সহজভাবে বলেন, ‘এটা হয়তো পরিকল্পনায় ছিল না। পরিকল্পনা যা-ই হোক না কেন।’
মাতৃত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা সেলিব্রিটিদের মধ্যে জেনিফার অ্যানিস্টন একা নন। অপরাহ উইনফ্রে এর আগে দ্য হলিউড রিপোর্টারকে বলেছিলেন, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মজীবন তাঁকে একজন ভালো মা হওয়ার বাধা ছিল। তিনি বলেন, ‘যদি আমার সন্তান থাকত, তবে তারা আমাকে ঘৃণা করত।’ তিনি বলতে চেয়েছেন, সন্তান নিলে তাঁকে কিছু ছাড় দিতে হতো।
কমেডিয়ান চেলসি হ্যান্ডলারও সম্প্রতি সন্তান না নেওয়ার কারণ হিসেবে ‘শিশুদের অপছন্দ’ করার ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলেন। হ্যান্ডলার বলেন, ‘আমি বাচ্চাদের ঘৃণা করি না, আমি কেবল সন্তান চাই না।’ তিনি তাঁর এই ইচ্ছাকে একটি নির্দিষ্ট খাবারের প্রতি আগ্রহ না থাকার সঙ্গে তুলনা করেন। হ্যান্ডলার বলেন, ‘এটা অনেকটা এমন যে আমি স্প্যাগেটি বলোনিজ চাই না—আমার কোনো আগ্রহ নেই, বুঝলেন?’
হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন (৫৬), সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। বহু বছর ধরে নানা জল্পনা, পাপারাজ্জিদের তীক্ষ্ণ নজর আর মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন ‘শান্তি’ ও ‘স্বস্তি’র জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
সম্প্রতি ‘আর্মচেয়ার এক্সপার্ট’ পডকাস্টে ‘ফ্রেন্ডস’ তারকা নিঃসন্তান থাকার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এ বিষয়টি এখন তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।
অ্যানিস্টন পডকাস্টের সঞ্চালকদের বলেন, ‘এটা (সন্তান না নেওয়া) খুবই শান্তিদায়ক। তবে আমি বলব, একটা সময় আসে, যখন এটা সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সত্যি বলতে, এ নিয়ে আমার আর কিছু করার নেই।’
অ্যানিস্টন দত্তক নেওয়ার পরামর্শ নিয়েও কথা বলেন। কেন সেই পথ তাঁর কাছে সঠিক মনে হয়নি, সেটিও ব্যাখ্যা করেন।
অ্যানিস্টন বলেন, ‘যখন মানুষ বলে, “আপনি তো দত্তক নিতে পারেন।” আমি দত্তক নিতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম আমার নিজের ডিএনএ থাকবে একটি ছোট্ট মানুষের মধ্যে। স্বার্থপরতা হোক বা অন্য যা-ই হোক না কেন, আমি এভাবেই চেয়েছিলাম।’
অ্যানিস্টন উল্লেখ করেন, যদিও মাঝেমধ্যে তাঁর এমন অনুভূতি হয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট সঙ্গীর সঙ্গে থাকলে হয়তো তাদের ভালো সন্তান হতো, তবে সেই অনুভূতি সাধারণত ‘তিন সেকেন্ডের মধ্যেই’ কেটে যায়। তাঁর মতে, যখন বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন এর মধ্যে একধরনের ‘রোমান্টিকতা’ চলে আসে।
অভিনেত্রী বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বহু বছরের জল্পনা-কল্পনার পর তিনি আইভিএফ চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ২০২২ সালে অ্যালিউর (Allure) পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তিনি ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেননি।
পডকাস্টে অ্যানিস্টন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘আমার কোনো অনুশোচনা নেই। আমি এখন কিছুটা স্বস্তিও অনুভব করি, কারণ এখন আর সেই “আমি কি পারব? হয়তো, হয়তো, হয়তো”—এই চিন্তাটা নেই। আমাকে আর এ নিয়ে ভাবতে হবে না।’ তিনি সহজভাবে বলেন, ‘এটা হয়তো পরিকল্পনায় ছিল না। পরিকল্পনা যা-ই হোক না কেন।’
মাতৃত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা সেলিব্রিটিদের মধ্যে জেনিফার অ্যানিস্টন একা নন। অপরাহ উইনফ্রে এর আগে দ্য হলিউড রিপোর্টারকে বলেছিলেন, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মজীবন তাঁকে একজন ভালো মা হওয়ার বাধা ছিল। তিনি বলেন, ‘যদি আমার সন্তান থাকত, তবে তারা আমাকে ঘৃণা করত।’ তিনি বলতে চেয়েছেন, সন্তান নিলে তাঁকে কিছু ছাড় দিতে হতো।
কমেডিয়ান চেলসি হ্যান্ডলারও সম্প্রতি সন্তান না নেওয়ার কারণ হিসেবে ‘শিশুদের অপছন্দ’ করার ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলেন। হ্যান্ডলার বলেন, ‘আমি বাচ্চাদের ঘৃণা করি না, আমি কেবল সন্তান চাই না।’ তিনি তাঁর এই ইচ্ছাকে একটি নির্দিষ্ট খাবারের প্রতি আগ্রহ না থাকার সঙ্গে তুলনা করেন। হ্যান্ডলার বলেন, ‘এটা অনেকটা এমন যে আমি স্প্যাগেটি বলোনিজ চাই না—আমার কোনো আগ্রহ নেই, বুঝলেন?’
জন্মদিনে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন প্রভাস। ২৩ অক্টোবর ৪৬ বছর পূর্ণ হলো এই তেলুগু সুপারস্টারের। এই বিশেষ দিনে দক্ষিণের আলোচিত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মিথ্রি মুভি মেকারস জানাল, ‘ফৌজি’ নামে নতুন সিনেমা তৈরি হচ্ছে। পরিচালনা করবেন ‘সিতা রামাম’খ্যাত নির্মাতা হনু রাঘবপুদি।২৪ মিনিট আগে
হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূর বানাচ্ছেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামের সিনেমা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। এত দিন বিষয়টি নিয়ে চুপ ছিলেন অভিনেতা। অবশেষে নতুন সিনেমা নিয়ে কথা বললেন মোশাররফ। জানালেন, সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী তিনি।২১ মিনিট আগে
গত মাসে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল জাপানি অ্যানিমে সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা-দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দর্শকপ্রিয় হয় সিনেমাটি। এবার দেশের সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে জাপানের আরও এক অ্যানিমে সিনেমা ‘চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক’। পাশাপাশ১ দিন আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।১ দিন আগে
এ সপ্তাহের সিনেমা
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত মাসে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল জাপানি অ্যানিমে সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা-দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দর্শকপ্রিয় হয় সিনেমাটি। এবার দেশের সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে জাপানের আরও এক অ্যানিমে সিনেমা ‘চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক’। পাশাপাশি মুক্তি পাচ্ছে দেশের সিনেমা ‘কন্যা’।
কন্যা
গ্রামীণ পটভূমিতে কন্যা নির্মাণ করেছেন রফিকুল ইসলাম খান। সিনেমাটি নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘কন্যা সম্পূর্ণ মৌলিক গল্পের সিনেমা। বাংলার অতি সাধারণ একটি পরিবারের গল্প। মানুষের বলতে না পারা কষ্টের গল্প। কন্যা ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষের সিনেমা। সবাই হলে আসুন, কন্যা দেখুন। আশা করছি, নিরাশ হবেন না।’
কন্যা সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরা শিকদার। তিনি বলেন, ‘দরিদ্র পরিবারের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে কন্যা সিনেমার গল্প। চেষ্টা করেছি নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে অভিনয় করার। অন্যরাও ভালো করেছেন। সবাই মিলে চেষ্টা করেছি একটি ভালো সিনেমা উপহার দেওয়ার।’
কন্যা সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ মোরশেদ, শামীম, কাজী হায়াৎ, রেবেকা রউফ, আরিয়ান শুভ প্রমুখ।
চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক
এটি একটি ডার্ক ফ্যান্টাসি অ্যাকশন সিনেমা, যা তাতসুকি ফুজিমোটোর মাঙ্গা সিরিজ ‘চেইন ম্যান’-এর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। ভালোবাসা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজের পরিচয় নিয়ে লড়াইয়ের গল্প দেখা যাবে চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্কে। যেখানে একদিকে আছে মানবতা, অন্যদিকে দানবের জগৎ।
চলচ্চিত্রটি মূলত ডেনজি এবং তার জীবনের নতুন বিপর্যয় আর টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে নির্মিত। মাকিমার সঙ্গে ডেট করতে গিয়ে ক্যাফেতে রেজে নামের রহস্যময়ী এক মেয়ের দেখা পায় ডেনজি। রেজের সঙ্গে ডেনজির ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, কিন্তু তাদের এই সম্পর্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর রহস্য আর বিশ্বাসঘাতকতার গল্প। প্রথম দিকে গল্পটা একটু রোমান্টিক ধাঁচে এগিয়ে যায়। ডেনজি স্বপ্ন দেখতে শুরু করে একটি সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনা মোড় নেয় ভিন্ন দিকে।
গত ১৯ সেপ্টেম্বর জাপানে মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা। সেখানে এরই মধ্যে সাফল্যের মুখ দেখেছে সিনেমাটি। আন্তর্জাতিকভাবে এটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে আজ। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে একই দিনে বাংলাদেশেও মুক্তি পাচ্ছে চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন তাতসুয়া ইয়োশিহারা।
গত মাসে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল জাপানি অ্যানিমে সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা-দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দর্শকপ্রিয় হয় সিনেমাটি। এবার দেশের সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে জাপানের আরও এক অ্যানিমে সিনেমা ‘চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক’। পাশাপাশি মুক্তি পাচ্ছে দেশের সিনেমা ‘কন্যা’।
কন্যা
গ্রামীণ পটভূমিতে কন্যা নির্মাণ করেছেন রফিকুল ইসলাম খান। সিনেমাটি নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘কন্যা সম্পূর্ণ মৌলিক গল্পের সিনেমা। বাংলার অতি সাধারণ একটি পরিবারের গল্প। মানুষের বলতে না পারা কষ্টের গল্প। কন্যা ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষের সিনেমা। সবাই হলে আসুন, কন্যা দেখুন। আশা করছি, নিরাশ হবেন না।’
কন্যা সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরা শিকদার। তিনি বলেন, ‘দরিদ্র পরিবারের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে কন্যা সিনেমার গল্প। চেষ্টা করেছি নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে অভিনয় করার। অন্যরাও ভালো করেছেন। সবাই মিলে চেষ্টা করেছি একটি ভালো সিনেমা উপহার দেওয়ার।’
কন্যা সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ মোরশেদ, শামীম, কাজী হায়াৎ, রেবেকা রউফ, আরিয়ান শুভ প্রমুখ।
চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক
এটি একটি ডার্ক ফ্যান্টাসি অ্যাকশন সিনেমা, যা তাতসুকি ফুজিমোটোর মাঙ্গা সিরিজ ‘চেইন ম্যান’-এর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। ভালোবাসা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজের পরিচয় নিয়ে লড়াইয়ের গল্প দেখা যাবে চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্কে। যেখানে একদিকে আছে মানবতা, অন্যদিকে দানবের জগৎ।
চলচ্চিত্রটি মূলত ডেনজি এবং তার জীবনের নতুন বিপর্যয় আর টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে নির্মিত। মাকিমার সঙ্গে ডেট করতে গিয়ে ক্যাফেতে রেজে নামের রহস্যময়ী এক মেয়ের দেখা পায় ডেনজি। রেজের সঙ্গে ডেনজির ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, কিন্তু তাদের এই সম্পর্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর রহস্য আর বিশ্বাসঘাতকতার গল্প। প্রথম দিকে গল্পটা একটু রোমান্টিক ধাঁচে এগিয়ে যায়। ডেনজি স্বপ্ন দেখতে শুরু করে একটি সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনা মোড় নেয় ভিন্ন দিকে।
গত ১৯ সেপ্টেম্বর জাপানে মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা। সেখানে এরই মধ্যে সাফল্যের মুখ দেখেছে সিনেমাটি। আন্তর্জাতিকভাবে এটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে আজ। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে একই দিনে বাংলাদেশেও মুক্তি পাচ্ছে চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন তাতসুয়া ইয়োশিহারা।
জন্মদিনে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন প্রভাস। ২৩ অক্টোবর ৪৬ বছর পূর্ণ হলো এই তেলুগু সুপারস্টারের। এই বিশেষ দিনে দক্ষিণের আলোচিত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মিথ্রি মুভি মেকারস জানাল, ‘ফৌজি’ নামে নতুন সিনেমা তৈরি হচ্ছে। পরিচালনা করবেন ‘সিতা রামাম’খ্যাত নির্মাতা হনু রাঘবপুদি।২৪ মিনিট আগে
হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূর বানাচ্ছেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামের সিনেমা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। এত দিন বিষয়টি নিয়ে চুপ ছিলেন অভিনেতা। অবশেষে নতুন সিনেমা নিয়ে কথা বললেন মোশাররফ। জানালেন, সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী তিনি।২১ মিনিট আগে
হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন (৫৬), সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। বহু বছর ধরে নানা জল্পনা, পাপারাজ্জিদের তীক্ষ্ণ নজর আর মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন ‘শান্তি’ ও ‘স্বস্তি’র জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।১৯ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।১ দিন আগে
এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
জন্মদিনে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন প্রভাস। ২৩ অক্টোবর ৪৬ বছর পূর্ণ হলো এই তেলুগু সুপারস্টারের। এই বিশেষ দিনে দক্ষিণের আলোচিত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মিথ্রি মুভি মেকারস জানাল, ‘ফৌজি’ নামে নতুন সিনেমা তৈরি হচ্ছে। পরিচালনা করবেন ‘সিতা রামাম’খ্যাত নির্মাতা হনু রাঘবপুদি।২৪ মিনিট আগে
হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূর বানাচ্ছেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামের সিনেমা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। এত দিন বিষয়টি নিয়ে চুপ ছিলেন অভিনেতা। অবশেষে নতুন সিনেমা নিয়ে কথা বললেন মোশাররফ। জানালেন, সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী তিনি।২১ মিনিট আগে
হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন (৫৬), সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। বহু বছর ধরে নানা জল্পনা, পাপারাজ্জিদের তীক্ষ্ণ নজর আর মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন ‘শান্তি’ ও ‘স্বস্তি’র জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।১৯ ঘণ্টা আগে
গত মাসে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল জাপানি অ্যানিমে সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা-দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দর্শকপ্রিয় হয় সিনেমাটি। এবার দেশের সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে জাপানের আরও এক অ্যানিমে সিনেমা ‘চেইনসো ম্যান-দ্য মুভি: রেজ আর্ক’। পাশাপাশ১ দিন আগে