পূজা উপলক্ষে শোভনের নতুন গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো শোভন গাঙ্গুলির গাওয়া নতুন গান ‘একই ভুল হবে না আর’। গীতিকার জুলফিকার রাসেলের কথায় গানটির সুর করেছেন ভারতের টুনাই দেবাশীষ গাঙ্গুলি। ভিডিও বানিয়েছেন নীলাদ্রি। মডেল হয়েছেন পল্লবী ও দেবরাজ।
১৬ সেপ্টেম্বর জুটি মিউজিকের ব্যানারে প্রকাশিত হয়েছে গানটি। মুক্তি পেয়েছে জুটি মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলসহ বিশ্বের বিভিন্ন অডিও স্ট্রিমিং সাইটে।
গানটি প্রসঙ্গে টুনাই দেবাশীষ গাঙ্গুলি বলেন, ‘গীতিকবি জুলফিকার রাসেল আমার অনেক দিনের বন্ধু। তার কথায় গান সুর করে আনন্দ পাই। আমরা একসঙ্গে অনেক গান করেছি। আরও গান জমা আছে। একই ভুল হবে না আর গানটি আমাদের পক্ষ থেকে শ্রোতাদের পূজার উপহার।’
গীতিকার জুলফিকার রাসেল বলেন, ‘অনেক দিন পর আমার লেখা নতুন গান রিলিজ হলো। পুরো কৃতিত্ব বন্ধু টুনাইর। শোভন চমৎকার গেয়েছে। শ্রোতাদের ভালো লাগলে আমাদের কাজটি পূর্ণতা পাবে।’
কণ্ঠশিল্পী শোভন গানটি প্রসঙ্গে বলেন, ‘টুনাই দেবাশীষ গাঙ্গুলি ও জুলফিকার রাসেল আমার খুব পছন্দের দুজন মানুষ। তাদের কথা ও সুরে গানটি করতে পেরে ভালো লেগেছে। বিশ্বাস আছে, শ্রোতা-দর্শকদেরও গানটি ভালো লাগবে।’
