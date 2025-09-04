যে ধরনের গান আমার সঙ্গে যায়, তেমন গান হলে অবশ্যই গাইব

আজ সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিন। শিল্পীর জন্মদিন উপলক্ষে টিভি চ্যানেলে থাকছে নানা অনুষ্ঠান। রয়েছে বিশেষ তারকা কথন, গানের অনুষ্ঠান ও সাবিনা ইয়াসমীনকে নিয়ে তৈরি ডকুফিল্মের প্রিমিয়ার। এ ছাড়া সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে শিল্পীকে জানানো হবে বিশেষ সম্মাননা। সাবিনা ইয়াসমীনের সঙ্গে কথা বলেছেন এম এস রানা
এম এস রানা
এবারের জন্মদিন কীভাবে উদ্যাপন করছেন?
এখন তো আগের মতো জন্মদিন উদ্যাপন করা হয় না। বিশেষ করে দুই বছর ধরে তো নয়ই। এই দিনে আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ গাজী মাজহারুল আনোয়ার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাই দিনটিতে আমার জন্মদিন উপলক্ষে কিছু করতে ইচ্ছা করে না।
আগে কীভাবে কাটাতেন জন্মদিন?
সেটা তো একেক সময় একেক রকম হতো। ছোটবেলায় পরিবারের সবাই মিলে আনন্দ করতাম। এরপর বেশির ভাগ সময় বিদেশে কাটত দিনটা। দেশে থাকলে অবশ্য কাছের বন্ধু আর প্রিয়জনেরা আসতেন বাসায়। শুভেচ্ছা জানাতেন। সবাই মিলে সময়টা কাটত।
আজ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে চ্যানেল আইয়ের তারকা কথনের বিশেষ আয়োজন সাজানো হয়েছে আপনার জন্মদিন উপলক্ষে। কী আয়োজন থাকছে?
গত ২৬ আগস্ট চ্যানেল আইয়ে ধারণ করা হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী ও কনকচাঁপা, চলচ্চিত্র পরিচালক মতিন রহমান ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ। অনুষ্ঠানের কথোপকথনে আমার শিল্পী হয়ে ওঠার গল্প, ছেলেবেলার স্মৃতি, সহশিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক, গান তৈরির নেপথ্যের গল্পসহ অনেক কথা বলা হয়েছে।
আগামীকাল একই চ্যানেলে বেলা ২টা ৪০ মিনিটে প্রচারিত হবে আপনাকে নিয়ে তৈরি বিশেষ ডকুফিল্ম ‘জুঁই ফুল: সাবিনা ইয়াসমীন’। ডকুফিল্মটি কি দেখেছেন?
ডকুফিল্মটি ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের। আমি এখনো পুরোটা দেখিনি। তবে যতটা দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি। শাইখ সিরাজ বেশ ভালো বানিয়েছেন। আমি নিজেও এতটা আশা করিনি। এত ভালো বানিয়েছেন, আমি অভিভূত হয়েছি।
ডকুফিল্মটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেবেন?
জুঁই ফুল: সাবিনা ইয়াসমীন ডকুফিল্মে উঠে এসেছে ষাটের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমার সংগীতযাত্রা, ব্যক্তিজীবনের নানা কথা আর সুখ-দুঃখের স্মৃতি। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আর আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ফিল্মটি। আমার প্রিয়জন অনেকে বলেছেন আমাকে নিয়ে, সেই সঙ্গে দেখা যাবে আর্কাইভাল ভিডিও ও ছবি, কালজয়ী গানের পরিবেশনা এবং এই সময়ের শিল্পীদের কণ্ঠে আমার গাওয়া গান।
জুঁই ফুল: সাবিনা ইয়াসমীনে আপনার গাওয়া গান গেয়ে শুনিয়েছেন এই প্রজন্মের বেশ কজন শিল্পী। কার গায়কি আপনার বেশি ভালো লেগেছে বা কার গান শুনে মনে হয়েছে, আপনার মতো গাইতে পেরেছেন?
দেখুন, ওরা সবাই নবীন। গানগুলো গেয়েছে কনা, আতিয়া আনিসা, লিজা, রাকিবা ঐশী, কোনাল, ইমরান ও ঝিলিক। প্রত্যেকে যে যার মতো করে ভালো গায়। একদম আমার মতো তো আর হবে না, কোথাও কোথাও ওদের নিজস্ব গায়কি চলে এসেছে; এটাই স্বাভাবিক। তাই বলছি, ওরা ওদের মতো করে ভালো গেয়েছে।
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আপনাকে সম্মাননা জানিয়ে বিশেষ আয়োজন করছে। কী থাকছে সেই আয়োজনে?
অনুষ্ঠানটি ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হওয়ার কথা। কী কী থাকছে, সেটা যাঁরা আয়োজন করছেন, তাঁরা ভালো বলতে পারবেন। তবে আমি যতটা জেনেছি, বেশ বড় আয়োজন সাজানো হচ্ছে। সুধীজনদের অংশগ্রহণে আলোচনা থাকবে, শুভেচ্ছা বিনিময় থাকবে। গানের আয়োজন থাকবে। প্রায় ১ ঘণ্টা শ্রোতাদের জন্য গাইব।
আপনার শরীর এখন কেমন?
আলহামদুলিল্লাহ, সবার দোয়ায় ভালো আছি।
নতুন কোনো গান করছেন?
না তো। আমি যে ধরনের গান গাই বা গাইতে ভালোবাসি, তেমন গান কি এখন হচ্ছে? হচ্ছে না তো। যে ধরনের গান আমার গাইতে ভালো লাগবে, আমার গায়কিতে শ্রুতিমধুর লাগবে, যে ধরনের গান আমার সঙ্গে যায়, যদি তেমন গান হয়, তবে অবশ্যই গাইব।
একসময় সিনেমার গানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের নাম। এখন তো নানা ধরনের সিনেমা হচ্ছে। নতুন কোনো সিনেমার গানে কি আপনাকে গাইতে শোনা যাবে?
সিনেমা তো হচ্ছে, কিন্তু আমি যে ধরনের গান গাই, তেমন মেলোডিনির্ভর গান বেশি হচ্ছে না। যদি তেমন গান হয়, যদি মনে হয় যে গানটি আমি গাইলে ভালো হয়, তাহলে হয়তো গাইব।
