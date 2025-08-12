গাজার শিশুদের জন্য পোপের কাছে ম্যাডোনার আবেদন

বিনোদন ডেস্ক
দীর্ঘদিন ধরে গাজায় চলছে ইসরায়েলি আগ্রাসন। সেই আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, ঘটছে নিহতের ঘটনাও। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেখানকার শিশুরা। আহত হচ্ছে অসংখ্য শিশু, মারাও যাচ্ছে অনেকে। কয়েক মাস ধরে অবরোধ জারি করে রাখায় তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে সেখানে। শিশুরা অনাহার ও অপুষ্টিতে প্রাণ হারাচ্ছে। শিশুদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না মার্কিন পপতারকা ম্যাডোনা। তাই পোপ লিওর প্রতি ম্যাডোনা আবেদন জানিয়েছেন, আরও দেরি হয়ে যাওয়ার আগে যেন পোপ সেখানে যান। শিশুদের কাছে তাঁর আলো পৌঁছে দেন।
ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে ম্যাডোনা লেখেন, ‘পরম পবিত্র পিতা, দয়া করে গাজায় যান এবং অনেক দেরি হওয়ার আগেই আপনার আলো শিশুদের কাছে পৌঁছে দিন। একজন মা হিসেবে আমি তাদের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। পৃথিবীর শিশুরা আমাদের সবার।’
পোপ লিওর উদ্দেশে ম্যাডোনা আরও লিখেছেন, ‘আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই একজন, যাকে গাজায় প্রবেশে বাধা দেওয়া যাবে না। এই নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচাতে আমাদের মানবিক দরজাগুলো সম্পূর্ণরূপে খুলে দেওয়া প্রয়োজন।’
সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘সময় বেশি নেই। দয়া করে বলুন, আপনি যাবেন।’
উল্লেখ্য, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নানা বিবৃতি দিয়ে আসছেন পোপ লিও।
