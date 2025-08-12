Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

গাজার শিশুদের জন্য পোপের কাছে ম্যাডোনার আবেদন

বিনোদন ডেস্ক
ম্যাডোনা। ছবি: সংগৃহীত
ম্যাডোনা। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরে গাজায় চলছে ইসরায়েলি আগ্রাসন। সেই আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, ঘটছে নিহতের ঘটনাও। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেখানকার শিশুরা। আহত হচ্ছে অসংখ্য শিশু, মারাও যাচ্ছে অনেকে। কয়েক মাস ধরে অবরোধ জারি করে রাখায় তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে সেখানে। শিশুরা অনাহার ও অপুষ্টিতে প্রাণ হারাচ্ছে। শিশুদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না মার্কিন পপতারকা ম্যাডোনা। তাই পোপ লিওর প্রতি ম্যাডোনা আবেদন জানিয়েছেন, আরও দেরি হয়ে যাওয়ার আগে যেন পোপ সেখানে যান। শিশুদের কাছে তাঁর আলো পৌঁছে দেন।

ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে ম্যাডোনা লেখেন, ‘পরম পবিত্র পিতা, দয়া করে গাজায় যান এবং অনেক দেরি হওয়ার আগেই আপনার আলো শিশুদের কাছে পৌঁছে দিন। একজন মা হিসেবে আমি তাদের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। পৃথিবীর শিশুরা আমাদের সবার।’

পোপ লিওর উদ্দেশে ম্যাডোনা আরও লিখেছেন, ‘আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই একজন, যাকে গাজায় প্রবেশে বাধা দেওয়া যাবে না। এই নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচাতে আমাদের মানবিক দরজাগুলো সম্পূর্ণরূপে খুলে দেওয়া প্রয়োজন।’

সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘সময় বেশি নেই। দয়া করে বলুন, আপনি যাবেন।’

উল্লেখ্য, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নানা বিবৃতি দিয়ে আসছেন পোপ লিও।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাযুদ্ধসংগীতবিনোদনশিশুইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

গাজার শিশুদের জন্য পোপের কাছে ম্যাডোনার আবেদন

গাজার শিশুদের জন্য পোপের কাছে ম্যাডোনার আবেদন

দুই ব্যান্ড তারকার লেখা গল্পে রাফীর ভৌতিক সিনেমা

দুই ব্যান্ড তারকার লেখা গল্পে রাফীর ভৌতিক সিনেমা

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’

মা মিথিলার সঙ্গে বিজ্ঞাপনে আইরা

মা মিথিলার সঙ্গে বিজ্ঞাপনে আইরা