Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

আবার ঢাকায় আসছেন অনুভ জৈন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অনুভ জৈন। ছবি: সংগৃহীত
অনুভ জৈন। ছবি: সংগৃহীত

দুই বছর পর আবার ঢাকায় আসছেন ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈন। ভারতীয় এই শিল্পীর কনসার্টের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশনস।

গত শুক্রবার ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করে ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশনস। অনুভের গানের ভিডিও দিয়ে সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয়, আগামী নভেম্বরে ঢাকা মাতাবেন গায়ক। এ ছাড়া পোস্টের ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘অরোরা নাইট চলছে! নভেম্বরের আকাশ, শীতের হাওয়া, বাতাসে মেঘের আভা। জাদুর সঙ্গে রাত হোক আলোকিত, মিস করবেন না!’

অরোরা নাইট শীর্ষক কনসার্টটি আয়োজন করছে হাইপ ন্যাশন। এর ইভেন্ট পার্টনার ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশন। টিকিট পার্টনার টিকিট টুমোরো। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, শিগগির টিকিট টুমোরোর ওয়েবসাইটে শুরু হবে কনসার্টের অগ্রিম টিকিট বিক্রি।

২০২৩ সালে প্রথমবার ঢাকায় গান শোনাতে এসেছিলেন অনুভ জৈন। ‘লেটস ভাইভ ঢাকা’ শিরোনামের ওই কনসার্টে অনুভ জৈনের সঙ্গে গেয়েছিলেন বাংলাদেশের তাহসান খান, প্রীতম হাসান ও জেফার রহমান।

অনুভ জৈনকে বলা হয় জেন-জিদের অন্যতম পছন্দের গায়ক। ইউটিউব দিয়ে উত্থান এই শিল্পীর। শুরুটা হয়েছিল ২০১২ সালে ‘মেরি বাতমে তু’ গান দিয়ে। এরপর জনপ্রিয়তা পায় তাঁর গাওয়া ‘আলাগ আসমান’, ‘মাজাক’, ‘মিসরি’, ‘রিহা’, ‘মাওলা’, ‘ওশান’, ‘গুল’ শিরোনামের গানগুলো।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মামলা করলেন মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের স্ত্রী

জামায়াত আমিরের পাঁচ ঘণ্টার কর্মদিবস আদতে নারীর গায়েবি শিকল

ফেসবুকে জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য, তোপের মুখে ওসি

‘শিক্ষক’ পেশা দিয়ে নিজের পাসপোর্ট বানান পাসপোর্টের শাহিনুর, চাকরিচ্যুতির আগেই চান অব্যাহতি

চট্টগ্রামে ওসি ও যুবদলের নেতা-কর্মীসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হত্যা মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মামলা করলেন মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের স্ত্রী

মামলা করলেন মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের স্ত্রী

জামায়াত আমিরের পাঁচ ঘণ্টার কর্মদিবস আদতে নারীর গায়েবি শিকল

জামায়াত আমিরের পাঁচ ঘণ্টার কর্মদিবস আদতে নারীর গায়েবি শিকল

চট্টগ্রামে ওসি ও যুবদলের নেতা-কর্মীসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হত্যা মামলা

চট্টগ্রামে ওসি ও যুবদলের নেতা-কর্মীসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হত্যা মামলা

ফেসবুকে জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য, তোপের মুখে ওসি

ফেসবুকে জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য, তোপের মুখে ওসি

‘শিক্ষক’ পেশা দিয়ে নিজের পাসপোর্ট বানান পাসপোর্টের শাহিনুর, চাকরিচ্যুতির আগেই চান অব্যাহতি

‘শিক্ষক’ পেশা দিয়ে নিজের পাসপোর্ট বানান পাসপোর্টের শাহিনুর, চাকরিচ্যুতির আগেই চান অব্যাহতি