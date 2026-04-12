পারিবারিক জটিলতায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন আশা ভোঁসলে

শনিবার সন্ধ্যায় অসুস্থ হলে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল ভারতীয় সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলেকে। হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে। ইমার্জেন্সি ইউনিটে চিকিৎসা চলছে।
আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। আশার মৃত্যুতে সংগীতপ্রেমীদের মনে বিষাদের সুরে ভেসে উঠছে ‘আভি না যাও ছোড় কর, কে দিল আভি ভরা নেহিঁ’।
তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার
ভারতীয় সংগীতজগতের কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলে আর নেই। তাঁর চিরসবুজ ও বহুমাত্রিক কণ্ঠে প্রজন্মের পর প্রজন্মের শ্রোতাদের মোহিত করা এই শিল্পী আজ রোববার ৯২ বছর বয়সে মারা গেছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।৬ ঘণ্টা আগে
