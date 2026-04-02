রুনা-এন্ড্রুর গাওয়া গানের অংশ নিয়ে ডলির নতুন গান

পুরোনো দিনের জনপ্রিয় গানগুলো আবার ফিরে আসছে নতুন সংগীত আয়োজনে। কেউ কেউ আবার নতুন গানের সঙ্গে মিক্স করছেন পুরোনো জনপ্রিয় গানের অংশ। গত বছরের শেষ দিকে নিজের পুরোনো গানগুলো নতুন সংগীতায়োজনে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে নিয়ে আসার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী ডলি সায়ন্তনী। সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর নতুন দুটি গান। এর মধ্যে একটি গানের সঙ্গে তিনি মিক্স করেছেন রুনা লায়লা ও এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া ‘আমি একদিন তোমায় না দেখিলে’ গানটির অংশবিশেষ।
১৯৮৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দুই জীবন’ সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছিল আমি একদিন তোমায় না দেখিলে গানটি। মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা গানটির সুর করেছেন আলম খান। এই গানের প্রথম দুই লাইনকে ব্রিজ করে নতুন গানটি লিখেছেন সুদীপ কুমার দীপ, সংগীত আয়োজন করেছেন শামীম মাহমুদ। ডলি সায়ন্তনীর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছেন রুসলান মেজবাহ। গানের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘একদিন তোমায় না দেখিলে’।
ডলি সায়ন্তনী বলেন, ‘শ্রদ্ধেয় রুনা লায়লা আপা ও এন্ড্রু দাদার কণ্ঠের দুই জীবন সিনেমার আমি একদিন তোমায় না দেখিলে গানটি আমার ভীষণ প্রিয়। এই গান আজও বাংলাদেশের সংগীতপ্রিয় মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয়। ভীষণ ভালো লাগা থেকেই গানটির অংশবিশেষ আমার গানের সঙ্গে কাভার করেছি। আমারই চ্যানেলে গানটি প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করছি নতুন কথার মোড়কে পুরোনো জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার গানের ছোঁয়া শ্রোতা-দর্শককে আনন্দ দেবে।’
এই গানের পাশাপাশি ডলি সায়ন্তনীর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নতুন মৌলিক গান ‘মইরা যদি যাইগো আমি’। গানটি লিখেছেন ও সুর-সংগীত করেছেন রোহান রাজ।
এক বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক। ২০২৪ সালের শেষ দিকে দেশ ছাড়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে হতাশার কথা জানিয়েছিলেন সাইমন। পেশাগত সংকটের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিকল্প পেশায় জড়ানোর। এবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানালেন সেই খবর।৩ ঘণ্টা আগে
চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের ২০তম আসরে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা এবং বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া। ৭ এপ্রিল বগুড়ার একটি পাঁচ তারকা হোটেলের উন্মুক্ত মাঠে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।৩ ঘণ্টা আগে
রাজনীতির ময়দানে পা রাখার পর থেকে অভিনেত্রী হিসেবে কঙ্গনা রনৌত অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। ২০২৪ সালের জুনে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এরপর রাজনীতি নিয়েই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন। কঙ্গনা রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর থেকে কমেছে তাঁর সিনেমার সংখ্যা।৩ ঘণ্টা আগে
জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য সারা দেশের দোকানপাট ও শপিং মল সন্ধ্যার পর বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। প্রথমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেও গতকাল এক ঘণ্টা বাড়িয়ে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো...৩ ঘণ্টা আগে