রুনা-এন্ড্রুর গাওয়া গানের অংশ নিয়ে ডলির নতুন গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ডলি সায়ন্তনী। ছবি: সংগৃহীত

পুরোনো দিনের জনপ্রিয় গানগুলো আবার ফিরে আসছে নতুন সংগীত আয়োজনে। কেউ কেউ আবার নতুন গানের সঙ্গে মিক্স করছেন পুরোনো জনপ্রিয় গানের অংশ। গত বছরের শেষ দিকে নিজের পুরোনো গানগুলো নতুন সংগীতায়োজনে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে নিয়ে আসার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী ডলি সায়ন্তনী। সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর নতুন দুটি গান। এর মধ্যে একটি গানের সঙ্গে তিনি মিক্স করেছেন রুনা লায়লা ও এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া ‘আমি একদিন তোমায় না দেখিলে’ গানটির অংশবিশেষ।

১৯৮৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দুই জীবন’ সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছিল আমি একদিন তোমায় না দেখিলে গানটি। মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা গানটির সুর করেছেন আলম খান। এই গানের প্রথম দুই লাইনকে ব্রিজ করে নতুন গানটি লিখেছেন সুদীপ কুমার দীপ, সংগীত আয়োজন করেছেন শামীম মাহমুদ। ডলি সায়ন্তনীর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছেন রুসলান মেজবাহ। গানের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘একদিন তোমায় না দেখিলে’।

ডলি সায়ন্তনী বলেন, ‘শ্রদ্ধেয় রুনা লায়লা আপা ও এন্ড্রু দাদার কণ্ঠের দুই জীবন সিনেমার আমি একদিন তোমায় না দেখিলে গানটি আমার ভীষণ প্রিয়। এই গান আজও বাংলাদেশের সংগীতপ্রিয় মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয়। ভীষণ ভালো লাগা থেকেই গানটির অংশবিশেষ আমার গানের সঙ্গে কাভার করেছি। আমারই চ্যানেলে গানটি প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করছি নতুন কথার মোড়কে পুরোনো জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার গানের ছোঁয়া শ্রোতা-দর্শককে আনন্দ দেবে।’

এই গানের পাশাপাশি ডলি সায়ন্তনীর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নতুন মৌলিক গান ‘মইরা যদি যাইগো আমি’। গানটি লিখেছেন ও সুর-সংগীত করেছেন রোহান রাজ।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রথম নির্মাণের খবর দিলেন সাইমন সাদিক

আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন কনকচাঁপা, বিশেষ সম্মাননা কাঙালিনী সুফিয়া

আবার ‘কুইন’ নিয়ে ফিরছেন কঙ্গনা

সন্ধ্যার পর মাল্টিপ্লেক্সে বন্ধ থাকবে প্রদর্শনী

