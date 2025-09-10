Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন লাইফ সাপোর্টে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২৫
সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন; ছবি: সংগৃহীত
সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন; ছবি: সংগৃহীত

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে লালনসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনকে। গণমাধ্যমকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চিকিৎসক আশীষ কুমার চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন, ফরিদা পারভীনের রক্তচাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। সংক্রমণ বেড়ে গেছে। কিডনি জটিলতাও রয়েছে। তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন না। তাই তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দীর্ঘদিন ধরে কিডনি জটিলতায় ভুগছেন ফরিদা পারভীন। ২ সেপ্টেম্বর ডায়ালাইসিসের জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু ডায়ালাইসিসের পর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। আজ অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা।

ফরিদা পারভীনের শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে তাঁর স্বামী যন্ত্রসংগীতশিল্পী গাজী আবদুল হাকিম বলেছেন, সার্বিকভাবে তাঁর অবস্থা ভালো নয়। গত কয়েক মাসে চারবার আইসিইউতে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করাতে হয়েছে। ফুসফুস আর কিডনিজনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন তিনি।

বিষয়:

সংগীতবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন লাইফ সাপোর্টে

সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন লাইফ সাপোর্টে

বাংলাদেশ ক্রিকেটের গৌরবগাথা পর্দায় আনছেন রাশিদ পলাশ

বাংলাদেশ ক্রিকেটের গৌরবগাথা পর্দায় আনছেন রাশিদ পলাশ

আগামীকাল মহিলা সমিতিতে জাগরণী থিয়েটারের ‘কাদামাটি’

আগামীকাল মহিলা সমিতিতে জাগরণী থিয়েটারের ‘কাদামাটি’

বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা যাবে না ঐশ্বরিয়ার ছবি-কণ্ঠস্বর

বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা যাবে না ঐশ্বরিয়ার ছবি-কণ্ঠস্বর