আনুষ্ঠানিকতার এক মাস পর বিয়ের খবর দিলেন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা

গত ফেব্রুয়ারিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা। তবে এত দিন বিষয়টি গোপন করে রাখেন। অবশেষে আজ ঈদের দিন নিজের বিয়ের খবর প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী।
সোশ্যাল মিডিয়ায় নীলা জানালেন, তাঁর স্বামীর নাম কাউসার মাহমুদ সায়ান। আট বছর আগে তাঁদের পরিচয়। দীর্ঘদিনের পরিচয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পর, দুই পরিবারের সম্মতিতে গত ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
ফেসবুকে বিয়ের একাধিক ছবি শেয়ার করে নীলাঞ্জনা নীলা লেখেন, ‘আট বছর আগে, আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। আমরা ছিলাম কেবল দুজন মানুষ, বেড়ে উঠছিলাম, হাসছিলাম, একটু দুরন্ত, চিন্তামুক্ত। কখনই ভাবিনি যে একদিন আমরা এভাবে একে অপরের কাছে এসে পৌঁছাব। আর তারপর, এই যাত্রাপথের কোনো এক জায়গায়, কোনো জোরজবরদস্তি ছাড়াই, এমনকি নিজেরাও না বুঝে, তুমি আমার মানুষ হয়ে গেলে।’
নীলা আরও লেখেন, ‘ঈদের এই সুন্দর দিনে, আমি আমার হৃদয়ের কথাগুলো সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’
২০১৪ সালে লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শোবিজে পা রাখেন নীলা। নাটক ও সিনেমা দুই মাধ্যমেই কাজ করছেন নীলাঞ্জনা। সবশেষ বড় পর্দায় তাঁকে দেখা গেছে গত বছর মুক্তি পাওয়া ‘সাইলেন্স:অ্যা মিউজিক্যাল জার্নি’ সিনেমায়। এ ছাড়া নাটকে ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী। এই রোজার ঈদেও এক ডজনের মতো নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি।
২৫ বছর পর তৈরি হচ্ছে ‘কাভি খুশি কাভি গাম’ এর সিকুয়েল। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে দর্শকের মধ্যে তৈরি হয় উত্তেজনা। তবে নির্মাতা করণ জোহর ছিলেন চুপ। অবশেষে নিরবতা ভেঙে কাভি খুশি কাভি গাম সিনেমার সিকুয়েল নিয়ে কথা বললেন তিনি।২০ মিনিট আগে
সিনেমার জন্য প্রথম গান লিখলেন ও সুর করলেন পারশা মাহজাবীন। চাঁদরাতে প্রকাশ হওয়া ‘দম’ সিনেমার ‘কোথায় পাব তাহারে’ গানে পারশার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন ইমরান মাহমুদুল।৭ ঘণ্টা আগে
সাইকো থ্রিলার গল্পে জুলফিকার জাহেদী নির্মাণ করেছেন স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘রক্তছায়া’। এতে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে রুনা খানকে। এই প্রথম পর্দায় এমন চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।৮ ঘণ্টা আগে
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত পাঁচ বছরের ফিলিস্তিনি শিশু হিন্দ রাজাবের মর্মান্তিক কাহিনি নিয়ে নির্মিত অস্কার মনোনীত চলচ্চিত্র ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রাজাব’ ভারতে প্রদর্শনে বাধা দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড। রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার অজুহাতে চলচ্চিত্রটির মুক্তি আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ...২১ ঘণ্টা আগে