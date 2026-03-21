আনুষ্ঠানিকতার এক মাস পর বিয়ের খবর দিলেন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১৯: ০৬
আনুষ্ঠানিকতার এক মাস পর বিয়ের খবর দিলেন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা
স্বামী সায়ানের সঙ্গে নীলাঞ্জনা নীলা। ছবি: সংগৃহীত

গত ফেব্রুয়ারিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা। তবে এত দিন বিষয়টি গোপন করে রাখেন। অবশেষে আজ ঈদের দিন নিজের বিয়ের খবর প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নীলা জানালেন, তাঁর স্বামীর নাম কাউসার মাহমুদ সায়ান। আট বছর আগে তাঁদের পরিচয়। দীর্ঘদিনের পরিচয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পর, দুই পরিবারের সম্মতিতে গত ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

স্বামী সায়ানের সঙ্গে নীলাঞ্জনা নীলা। ছবি: সংগৃহীত
স্বামী সায়ানের সঙ্গে নীলাঞ্জনা নীলা। ছবি: সংগৃহীত

ফেসবুকে বিয়ের একাধিক ছবি শেয়ার করে নীলাঞ্জনা নীলা লেখেন, ‘আট বছর আগে, আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। আমরা ছিলাম কেবল দুজন মানুষ, বেড়ে উঠছিলাম, হাসছিলাম, একটু দুরন্ত, চিন্তামুক্ত। কখনই ভাবিনি যে একদিন আমরা এভাবে একে অপরের কাছে এসে পৌঁছাব। আর তারপর, এই যাত্রাপথের কোনো এক জায়গায়, কোনো জোরজবরদস্তি ছাড়াই, এমনকি নিজেরাও না বুঝে, তুমি আমার মানুষ হয়ে গেলে।’

স্বামী সায়ানের সঙ্গে নীলাঞ্জনা নীলা। ছবি: সংগৃহীত
স্বামী সায়ানের সঙ্গে নীলাঞ্জনা নীলা। ছবি: সংগৃহীত

নীলা আরও লেখেন, ‘ঈদের এই সুন্দর দিনে, আমি আমার হৃদয়ের কথাগুলো সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’

২০১৪ সালে লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শোবিজে পা রাখেন নীলা। নাটক ও সিনেমা দুই মাধ্যমেই কাজ করছেন নীলাঞ্জনা। সবশেষ বড় পর্দায় তাঁকে দেখা গেছে গত বছর মুক্তি পাওয়া ‘সাইলেন্স:অ্যা মিউজিক্যাল জার্নি’ সিনেমায়। এ ছাড়া নাটকে ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী। এই রোজার ঈদেও এক ডজনের মতো নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি।

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

আনুষ্ঠানিকতার এক মাস পর বিয়ের খবর দিলেন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা

আনুষ্ঠানিকতার এক মাস পর বিয়ের খবর দিলেন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা

‘কাভি খুশি কাভি গাম’-এর সিকুয়েলের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন করণ জোহর

প্রথমবার কোনো নারী সুরকারের সুরে গাইলেন ইমরান

ইউটিউবে আসছে রুনা খানের ‘রক্তছায়া’