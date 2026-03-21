‘কাভি খুশি কাভি গাম’-এর সিকুয়েলের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন করণ জোহর

‘কাভি খুশি কাভি গাম’ সিনেমায় কাজল ও শাহরখ খান। ছবি: সংগৃহীত

এ বছরের শুরুতে গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল ২৫ বছর পর তৈরি হচ্ছে ‘কাভি খুশি কাভি গাম’ সিনেমার সিকুয়েল। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে দর্শকের মধ্যে তৈরি হয় উত্তেজনা। তবে নির্মাতা করণ জোহর ছিলেন চুপ। অবশেষে নিরবতা ভেঙে কাভি খুশি কাভি গাম সিনেমার সিকুয়েল নিয়ে কথা বললেন তিনি। জানালেন কাভি খুশি কাভি গাম ২ নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর।

কাভি খুশি কাভি গাম ২ সিনেমা নির্মাণের সব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে করণ জোহর বলেন, ‘এই খবর একদমই ভুল। কাভি খুশি কাভি গম-এর কোনো সিকুয়েল হচ্ছে না।’

করণ জোহর আরও বলেন, ‘এই সিনেমাটি শুধু একটি সিনেমা নয়, দর্শকদের কাছে আবেগের বিষয়। তাই এই গল্পকে আবার নতুন করে তৈরি করার কথা ভাবছি না। এই সিনেমার সঙ্গে মানুষের যে স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, তা ভাঙতে চাই না। অনেক সময় পুরনো হিট সিনেমার সিক্যুয়েল বানাতে গিয়ে সেই আগের ম্যাজিক আর থাকে না। তাই আমার মনে হয় এই ক্লাসিক সিনেমাটিকে যেমন আছে তেমনই রেখে দেওয়াই ভাল।’

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা কাভি খুশি কাভি গাম। ২০০১ সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় ছিল তারকা সমাবেশ। অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, শাহরুখ খান, কাজল, হৃতিক রোশন, কারিনা কাপুর—একাধিক তারকার উপস্থিতি সমৃদ্ধ করেছিল এ সিনেমাকে।

মুক্তির পর পারিবারিক রোমান্টিক ঘরানার এই সিনেমা সেই সময় সাড়া ফেলে দিয়েছিল বলিউডে। পরিবার, আবেগ ও সম্পর্কের গল্প বলে দর্শকের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। বক্স অফিসেও তৈরি হয়েছিল বহু রেকর্ড। এত বছর পরেও কাভি খুশি কাভি গাম সিনেমার গান, সংলাপ ও চরিত্রগুলো মনে রেখেছে দর্শক।

ইরান যুদ্ধ গুটিয়ে আনার সময়সীমা বললেন ট্রাম্প

তেলের যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে ইরান: জাপানের সঙ্গে আলোচনায় তেহরান, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল

বাংলাদেশ সিরিজ কেন বাতিল করল আয়ারল্যান্ড

ইরানে মার্কিন স্থলবাহিনী মোতায়েনের প্রস্তুতি সম্পন্ন পেন্টাগনের

ঈদে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে প্রতিবেশীদের হামলায় নারী নিহত

এলাকার খবর
Loading...

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

আনুষ্ঠানিকতার এক মাস পর বিয়ের খবর দিলেন অভিনেত্রী নীলাঞ্জনা নীলা

প্রথমবার কোনো নারী সুরকারের সুরে গাইলেন ইমরান

ইউটিউবে আসছে রুনা খানের ‘রক্তছায়া’

