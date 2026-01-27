সিনেমায় আর গান গাইবেন না অরিজিৎ সিং

বলিউডের এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। হিন্দি কিংবা বাংলা—দুই ভাষার দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন তিনি। শাহরুখ থেকে সালমান কিংবা এই প্রজন্মের বলিউড তারকাদের সিনেমা মানেই অরিজিতের গান। সেই অরিজিৎ সিং সিনেমার গানকে বিদায় জানিয়ে দিলেন। আজ মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘোষণা দেন অরিজিৎ।
ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে অরিজিৎ লেখেন, ‘সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। শ্রোতা হিসেবে এত বছর ধরে আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, প্লেব্যাকশিল্পী হিসেবে এখন থেকে আমি আর নতুন কোনও কাজ করব না। আমি এটা ছেড়ে দিয়েছি। খুব দুর্দান্ত একটি যাত্রা ছিল।’
অরিজিতের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে তাঁর ভক্তদের। অনেকে তাঁর এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না। তবে সিনেমার গানকে বিদায় বলে দিলেও সংগীতচর্চা চালিয়ে যাবেন অরিজিৎ। মন্তব্যের ঘরে ভক্তদের প্রশ্নের জবাবে এমনটা নিজেই জানিয়েছেন এই সংগীতশিল্পী।
২০০৫ সালে ১৯ বছর বয়সে রিয়েলিটি শো ‘ফেম গুরুকুল’ দিয়ে সংগীতে যাত্রা শুরু অরিজিতের। এরপর ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘মার্ডার’ সিনেমায় প্রথম প্লেব্যাকের সুযোগ পান। ২০১৩ সালে 'আশিকি ২' সিনেমা অরিজিতের ক্যারিয়ারের বাঁক বদলে দেয়। অল্পদিনেই পৌঁছে যান জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সেই অবস্থান এখনো ধরে রেখেছেন।
অরিজিতের গাওয়া জনপ্রিয় তালিকা বেশ লম্বা। ‘তুম হি হো’, ‘হামারি আধুরি কাহানি’, ‘জালিমা’, ‘অ্যায় দিল হে মুশকিল’, ‘আপনা বানা লে’, ‘হামদার্দ’, ‘বোঝেনা সে বোঝে না’, ‘না রে না’, ‘মন বাওরে’, ‘মন মাঝিরে’সহ আরও অনেক গান আছে এই তালিকায়।
