Ajker Patrika
En
গান

সাত ব্যান্ড নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘কনসার্ট ফর ডেমোক্রেসি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সাত ব্যান্ড নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘কনসার্ট ফর ডেমোক্রেসি’
ব্যান্ড মাইলস।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ আগস্ট রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেগা কনসার্ট ‘কনসার্ট ফর ডেমোক্রেসি’। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (বামবা) সহযোগিতায় হবে এই কনসার্ট।

কনসার্ট ফর ডেমোক্রেসিতে পারফর্ম করবে সাতটি ব্যান্ড—মাইলস, ওয়ারফেজ, ডিফারেন্ট টাচ, লালন, হাইওয়ে, এসেইস এবং রে রে। বেলা ৩টায় শুরু হবে কনসার্ট, চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। দর্শকদের জন্য গেট খুলে দেওয়া হবে বেলা ১টায়। তবে ব্যান্ডগুলোর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপভোগ করতে লাগবে না কোনো টিকিট। সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে পুরো আয়োজন।

কনসার্টটি নিয়ে বামবার সভাপতি হামিন আহমেদ বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে সংগীত বড় ভূমিকা রেখেছিল। তাই সংগীতের মাধ্যমেই আমরা দিনটি পালন করব। বামবার সহযোগিতায় কনসার্ট ফর ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হচ্ছে। সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে যেন দিনটা ঠিকমতো পালন করতে পারি, এটাই প্রত্যাশা। মূল আয়োজনে ছয়টি ব্যান্ড গাইবে—এসেইস, ডিফারেন্ট টাচ, লালন, হাইওয়ে, মাইলস ও ওয়ারফেজ। এর পূর্ববর্তী একটা অংশ আছে, যেখানে পারফর্ম করবে ব্যান্ড রে রে। এ ছাড়া পুরস্কার বিতরণের আয়োজন থাকবে।’

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন বলেন, ‘জুলাই গণ-আন্দোলনের স্মৃতি জাগ্রত করার জন্য সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমি কনসার্টটির আয়োজন করছে। নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হবে। কনসার্ট ফর ডেমোক্রেসি যেন সুন্দরভাবে হয়, সে জন্য আমরা সতর্ক আছি।’

ওয়ারফেজ।
ওয়ারফেজ।

আয়োজকেরা জানান, ৫ আগস্টের এই আয়োজন শুধু সংগীত অনুষ্ঠান নয়, বরং সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উদ্‌যাপনের একটি উদ্যোগ।

একই দিনে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে ‘বর্ষা বিপ্লবের গান’ শিরোনামে আরেকটি ওপেন এয়ার কনসার্ট। মুনসুন কালচারাল অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে আয়োজিত এই কনসার্টে পারফর্ম করবে ব্যান্ড আর্টসেল, শিরোনামহীন, আর্ক, অ্যাভয়েড রাফা, কুঁড়েঘর, সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর ও সেজান। আরও পারফর্ম করবেন নাহিদ উইথ ম্যাজিশিয়ানস, ব্যান্ড নীল, জে কে তাহমিদ, পারশা মাহজাবীনসহ অনেকে। বিকেল ৪টা থেকে শুরু হবে কনসার্টটি। এই আয়োজনও সবার জন্য উন্মুক্ত।

বিষয়:

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানকনসার্টসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত