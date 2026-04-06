রাহুলের মৃত্যুতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে টালিউড

অভিনেতা রাহুল অরুনোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তদন্ত ও বিচার দাবিতে সরব টালিউডের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিল আর্টিস্ট ফোরাম। গত রোববার সংগঠনটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, মঙ্গলবার থেকে টালিউডে সব ধরনের শুটিং বন্ধ থাকবে। যতদিন না শুটিং সেটে পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে, ততদিন এই কর্মবিরতি চলবে বলে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে স্টুডিও চত্বরে উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালন করবেন শিল্পী ও টেকনিশিয়ানরা।
আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে অভিনেতা শান্তিলাল মুখার্জি বলেন, ‘রাহুলের পরিবারের পাশে আমরা সকলে আছি। আর্টিস্ট ফোরামের চার হাজার সদস্য, আর ফেডারেশনের সাত হাজার টেকনিশিয়ানসহ পরিচালক-প্রযোজক-কলাকুশলীদের সুরক্ষার জন্য আমাদের লড়াই আজ থেকে শুরু হলো। আমাদের ভয় করছে। শুটিংয়ে বের হলে বাড়ি ফিরব কিনা সেই নিশ্চয়তা নেই। রাহুল আমাদের শিখিয়ে গেছে, সুরক্ষা ছাড়া বাড়ি থেকে বের হয়ো না। মঙ্গলবার সকাল থেকে কর্মবিরতি, যতক্ষণ না সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, ততক্ষণ আমাদের কর্মবিরতি চলবে।’
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘রাহুল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ছেলেটা চলে গিয়ে আমাদের সবাইকে এক করে দিয়ে গেল। আমরা চাই এমন একটা সিস্টেম তৈরি করতে, যেখানে আমাদের শিল্পী পরিচালক, প্রযোজক, টেকনিশিয়ান, ক্যামেরাম্যান সবাই সুরক্ষিত থাকবেন।’
পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী বলেন, ‘দুর্ঘটনা কিংবা বিপদ এগুলো আকস্মিক। আগে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু এমন কিছু নিয়ম থাকতে হবে, যাতে শিল্পীর মর্যাদা এবং সুরক্ষা অক্ষুণ্ণ থাকে। রাহুলের পরিবার যেন জানতে পারে যে, তাদের প্রিয়জন কীভাবে মারা গেছে। সেটা না জানিয়ে থাকা যাবে বলে যদি ভাবেন কেউ, তা হবে না।’
আর্টিস্ট ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, ‘এটা আমাদের মানবিকতার লড়াই। শিল্পীরা আবেগপ্রবণ কিন্তু আবেগের পাশাপাশি সুরক্ষার বিষয়ে ভাবতে হবে। সেজন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। রাহুল যেভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, সেটা কখনই কাম্য নয়। আমরা শেষ অবধি লড়ব। জানতে চাইব কেন এমন হল? রাহুল আমাদের সকলকে এক করে দিয়ে গেছে, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে যে, আমরা কি সত্যিই নিরাপদ?’
ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা কর্মবিরতির পক্ষে নই। কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তার কারণে আমরা বাধ্য হয়েছি। প্রথমেই সুষ্ঠু নিরাপত্তা বিধি দরকার। সেই কারণেই আমরা মঙ্গলবার থেকে এই কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি। আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা কাজের মধ্যে নিজেদের উজাড় করে দিতে চাই। কিন্তু নিজেদের বিসর্জন দিতে রাজি নই।’
গত ২৯ মার্চ তালসারিতে ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ সিরিয়ালের শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুটিংয়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না, উঠেছে এমন অভিযোগ।
শুটিংয়ে ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে সিরিয়ালের প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসকে চিঠি দিয়েছিল আর্টিস্ট ফোরাম। কিন্তু তাদের উত্তরে সন্তুষ্ট নয় আর্টিস্ট ফোরাম। তাই সংগঠনটির সদস্যরা বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে অভিনেতার মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে থানায় অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সে অনুযায়ী গত শনিবার আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানা ও ওড়িশার তালসারি থানায় এফআইআর করেছেন রাহুলের স্ত্রী অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। ওই দিন বিকেলে কলকাতার টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে ‘জাস্টিস ফর রাহুল’ শিরোনামে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করেন শিল্পী ও কলাকুশলীরা।
