গান নিয়ে বিতর্কের মাঝেই অভিনেত্রী ইশাকে বিয়ে করলেন র‍্যাপার বাদশা

বিনোদন ডেস্ক
বাদশা ও ইশা। ছবি: সংগৃহীত

চলতি মাসের শুরুতে প্রকাশ পাওয়া ‘তাতেরি’ গান নিয়ে সমালোচনায় পড়েছেন ভারতীয় র‍্যাপার বাদশা। গানটিতে নারী ও শিশুদের অবমাননা করা হয়েছে—এমন অভিযোগ তুলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারতের জাতীয় মহিলা কমিশন (এনসিডব্লিউ)। গান নিয়ে এমন বিতর্কের মাঝেই বিয়ে করলেন বাদশা। পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ও মডেল ইশা রিখির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন তিনি। এটি বাদশার দ্বিতীয় বিয়ে।

ইশার মা পুনম সোশ্যাল মিডিয়া মেয়ের বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে বাদশার পরনে পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি। অন্যদিকে ইশার পরনে লাল জামা, গায়ে সোনার গয়না।

ছবির সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন পুনম। সেই ভিডিওতে বাদশা ও ইশাকে মালাবদল করতে দেখা যাচ্ছে; রয়েছে তাঁদের খুনসুটির মুহূর্ত। তবে কবে তাঁদের বিয়ে হয়েছে সেটা উল্লেখ করেননি পুনম। এ ছাড়া বাদশা কিংবা ইশা—কেউই এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে প্রথমবার বিয়ে করেন বাদশা। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম জেসমিন। ২০১৯ সালে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে। এর পর থেকেই আলাদা থাকতে শুরু করেন তাঁরা। ২০২০ সালে তাঁদের আট বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি ঘটে। তাঁদের ঘরে রয়েছে এক মেয়ে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই ইশার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল বাদশার।

