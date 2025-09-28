বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানের আলী আজমত, ফেসবুকে নিজেই দিলেন ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
এ বছরের ২ মে ঢাকার ইউনাইটেড কনভেনশনে আয়োজিত কনসার্টে পারফর্ম করার কথা ছিল পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জুনুন-এর ভোকাল আলী আজমতের। ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ শিরোনামের ওই কনসার্টের আয়োজন করেছিল অ্যাসেন বাজ। কিন্তু কনসার্টের আগের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলী আজমতের টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশে কনসার্ট নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি হয়নি। এমনকি কনসার্টের টিকিট কিনতেও নিষেধ করা হয়। সেই ঘটনার প্রায় পাঁচ মাস পর এবার আলী আজমত নিজেই জানালেন, বাংলাদেশে গান শোনাতে আসছেন তিনি।
গত শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দর্শকভরা মঞ্চের একটি ছবি পোস্ট করে আলী আজমত লেখেন, ‘হ্যালো বাংলাদেশ। অবশেষে! আশা করি তোমাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে।’ তবে কনসার্টটি কবে, কোথায় হবে, কারা আয়োজন করছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানাননি তিনি।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলী আজমতের কনসার্টটি আয়োজন করছে অ্যাসেন বাজ। যারা গত ২ মে ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ কনসার্টের আয়োজন করেছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অ্যাসেন বাজের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানায়, আলী আজমতের কনসার্টটি তারাই আয়োজন করছে। দুর্গাপূজার ছুটির পর সংবাদ সম্মেলন করে জানানো হবে বিস্তারিত। তবে আগের স্থগিত হওয়া কনসার্ট নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি তারা।
১৯৯১ সালে প্রকাশ পায় সুফি ঘরানার ব্যান্ড জুনুনের প্রথম অ্যালবাম ‘জুনুন’। এরপর ‘তালাশ’, ‘ইনকিলাব’, ‘আজাদি’সহ মোট ৯টি অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে ব্যান্ডটির। শুরু থেকেই জুনুনের সঙ্গে আছেন আলী আজমত। ব্যান্ডের পাশাপাশি তিনি এককভাবে গেয়েছেন বলিউডেও। প্রথম গান ২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘পাপ’ সিনেমার ‘গরজ বরাজ’। এরপর ২০১২ সালে ‘জিসম টু’ সিনেমার ‘মওলা’ ও ‘ইয়ে জিসম হ্যায় তেরা’ শিরোনামের দুটি গানে কণ্ঠ দেন আলী আজমত। গানের বাইরে অভিনয়েও দেখা গেছে তাঁকে। সবশেষ তিনি অভিনয় করেছেন পাকিস্তানের আলোচিত ‘দ্য লিজেন্ড অব মওলা জাট’ সিনেমায়। এ নিয়ে তৃতীয়বার বাংলাদেশে গাইতে আসছেন আলী আজমত। এর আগে জুনুন ব্যান্ডের সঙ্গে দুইবার বাংলাদেশে এলেও এবারই প্রথম একক কনসার্ট করতে আসছেন আলী আজমত।
এ বছরের ২ মে ঢাকার ইউনাইটেড কনভেনশনে আয়োজিত কনসার্টে পারফর্ম করার কথা ছিল পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জুনুন-এর ভোকাল আলী আজমতের। ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ শিরোনামের ওই কনসার্টের আয়োজন করেছিল অ্যাসেন বাজ। কিন্তু কনসার্টের আগের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলী আজমতের টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশে কনসার্ট নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি হয়নি। এমনকি কনসার্টের টিকিট কিনতেও নিষেধ করা হয়। সেই ঘটনার প্রায় পাঁচ মাস পর এবার আলী আজমত নিজেই জানালেন, বাংলাদেশে গান শোনাতে আসছেন তিনি।
গত শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দর্শকভরা মঞ্চের একটি ছবি পোস্ট করে আলী আজমত লেখেন, ‘হ্যালো বাংলাদেশ। অবশেষে! আশা করি তোমাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে।’ তবে কনসার্টটি কবে, কোথায় হবে, কারা আয়োজন করছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানাননি তিনি।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলী আজমতের কনসার্টটি আয়োজন করছে অ্যাসেন বাজ। যারা গত ২ মে ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ কনসার্টের আয়োজন করেছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অ্যাসেন বাজের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানায়, আলী আজমতের কনসার্টটি তারাই আয়োজন করছে। দুর্গাপূজার ছুটির পর সংবাদ সম্মেলন করে জানানো হবে বিস্তারিত। তবে আগের স্থগিত হওয়া কনসার্ট নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি তারা।
১৯৯১ সালে প্রকাশ পায় সুফি ঘরানার ব্যান্ড জুনুনের প্রথম অ্যালবাম ‘জুনুন’। এরপর ‘তালাশ’, ‘ইনকিলাব’, ‘আজাদি’সহ মোট ৯টি অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে ব্যান্ডটির। শুরু থেকেই জুনুনের সঙ্গে আছেন আলী আজমত। ব্যান্ডের পাশাপাশি তিনি এককভাবে গেয়েছেন বলিউডেও। প্রথম গান ২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘পাপ’ সিনেমার ‘গরজ বরাজ’। এরপর ২০১২ সালে ‘জিসম টু’ সিনেমার ‘মওলা’ ও ‘ইয়ে জিসম হ্যায় তেরা’ শিরোনামের দুটি গানে কণ্ঠ দেন আলী আজমত। গানের বাইরে অভিনয়েও দেখা গেছে তাঁকে। সবশেষ তিনি অভিনয় করেছেন পাকিস্তানের আলোচিত ‘দ্য লিজেন্ড অব মওলা জাট’ সিনেমায়। এ নিয়ে তৃতীয়বার বাংলাদেশে গাইতে আসছেন আলী আজমত। এর আগে জুনুন ব্যান্ডের সঙ্গে দুইবার বাংলাদেশে এলেও এবারই প্রথম একক কনসার্ট করতে আসছেন আলী আজমত।
এ বছরের অন্যান্য চলচ্চিত্র উৎসবের মতো সান সেবাস্তিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৭৩তম আসরেও গুরুত্ব পেল রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। স্পেনে ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া উৎসবটি শেষ হয়েছে গতকাল। এতে প্রদর্শিত হয় অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্সের নতুন সিনেমা ‘ডাই মাই লাভ’।২ ঘণ্টা আগে
দর্শক হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার গল্পই সবচেয়ে বেশি পছন্দ পঙ্কজ ত্রিপাঠির। গ্রামীণ জীবনযাপন আর সংকট যেসব গল্পে উঠে আসে, সেগুলো মন দিয়ে দেখেন। পঙ্কজ জানালেন নিজের পছন্দের সিনেমা ও সিরিজের কথা, এর মধ্যে একটি তাঁর অভিনীত সিরিজ।৩ ঘণ্টা আগে
এ বছর অস্কারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে লিসা গাজী পরিচালিত ‘বাড়ির নাম শাহানা’। গতকাল বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের তত্ত্বাবধানে গঠিত অস্কার বাংলাদেশ কমিটি এক সংবাদ সম্মেলনে বাড়ির নাম শাহানা চলচ্চিত্রকে অস্কারে পাঠানোর ঘোষণা দেয়।১৯ ঘণ্টা আগে
আট বছর আগে জোড়া সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছিল রুনা খানের। ২০১৭ সালের ১ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল তৌকীর আহমেদের ‘হালদা’ ও সাজেদুল আউয়ালের ‘ছিটকিনি’। তবে রুনা খান এর আগে অভিনয় করেন আরও দুটি সিনেমায়।১ দিন আগে