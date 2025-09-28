Ajker Patrika
বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানের আলী আজমত, ফেসবুকে নিজেই দিলেন ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আলী আজমত। ছবি: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত
আলী আজমত। ছবি: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত

এ বছরের ২ মে ঢাকার ইউনাইটেড কনভেনশনে আয়োজিত কনসার্টে পারফর্ম করার কথা ছিল পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জুনুন-এর ভোকাল আলী আজমতের। ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ শিরোনামের ওই কনসার্টের আয়োজন করেছিল অ্যাসেন বাজ। কিন্তু কনসার্টের আগের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলী আজমতের টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশে কনসার্ট নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি হয়নি। এমনকি কনসার্টের টিকিট কিনতেও নিষেধ করা হয়। সেই ঘটনার প্রায় পাঁচ মাস পর এবার আলী আজমত নিজেই জানালেন, বাংলাদেশে গান শোনাতে আসছেন তিনি।

গত শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দর্শকভরা মঞ্চের একটি ছবি পোস্ট করে আলী আজমত লেখেন, ‘হ্যালো বাংলাদেশ। অবশেষে! আশা করি তোমাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে।’ তবে কনসার্টটি কবে, কোথায় হবে, কারা আয়োজন করছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানাননি তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলী আজমতের কনসার্টটি আয়োজন করছে অ্যাসেন বাজ। যারা গত ২ মে ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ কনসার্টের আয়োজন করেছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অ্যাসেন বাজের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানায়, আলী আজমতের কনসার্টটি তারাই আয়োজন করছে। দুর্গাপূজার ছুটির পর সংবাদ সম্মেলন করে জানানো হবে বিস্তারিত। তবে আগের স্থগিত হওয়া কনসার্ট নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি তারা।

১৯৯১ সালে প্রকাশ পায় সুফি ঘরানার ব্যান্ড জুনুনের প্রথম অ্যালবাম ‘জুনুন’। এরপর ‘তালাশ’, ‘ইনকিলাব’, ‘আজাদি’সহ মোট ৯টি অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে ব্যান্ডটির। শুরু থেকেই জুনুনের সঙ্গে আছেন আলী আজমত। ব্যান্ডের পাশাপাশি তিনি এককভাবে গেয়েছেন বলিউডেও। প্রথম গান ২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘পাপ’ সিনেমার ‘গরজ বরাজ’। এরপর ২০১২ সালে ‘জিসম টু’ সিনেমার ‘মওলা’ ও ‘ইয়ে জিসম হ্যায় তেরা’ শিরোনামের দুটি গানে কণ্ঠ দেন আলী আজমত। গানের বাইরে অভিনয়েও দেখা গেছে তাঁকে। সবশেষ তিনি অভিনয় করেছেন পাকিস্তানের আলোচিত ‘দ্য লিজেন্ড অব মওলা জাট’ সিনেমায়। এ নিয়ে তৃতীয়বার বাংলাদেশে গাইতে আসছেন আলী আজমত। এর আগে জুনুন ব্যান্ডের সঙ্গে দুইবার বাংলাদেশে এলেও এবারই প্রথম একক কনসার্ট করতে আসছেন আলী আজমত।

