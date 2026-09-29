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এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস

সেরা শিল্পী ম্যাডোনা, টেইলর সুইফটের রেকর্ড

বিনোদন ডেস্ক
সেরা শিল্পী ম্যাডোনা, টেইলর সুইফটের রেকর্ড
পুরস্কার হাতে ম্যাডোনা (বাঁয়ে) ও টেইলর সুইফট। ছবি: সংগৃহীত

২৭ সেপ্টেম্বর (স্থানীয় সময়) অনুষ্ঠিত হলো এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের চলতি বছরের আসর। এ বছর সব আলো কেড়ে নিলেন দুই পপতারকা ম্যাডোনা ও টেইলর সুইফট। ‘আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার গেছে পপসংগীতের কিংবদন্তি ম্যাডোনার হাতে। অন্যদিকে জোড়া পুরস্কার জেতার মধ্য দিয়ে এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে (ভিএমএ) সর্বোচ্চ পুরস্কার জয়ের ইতিহাস গড়েছেন টেইলর সুইফট। পুরস্কারের সংখ্যায় তিনি ছাড়িয়ে গেছেন বিয়ন্সেকে।

সর্বাধিক ১৩টি মনোনয়ন নিয়ে এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে শুরু থেকে আলোচনার শীর্ষে ছিলেন ম্যাডোনা। বিজয়ীর তালিকাতেও তিনি থেকে গেছেন শীর্ষে। আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ারের পাশাপাশি ‘সেরা অ্যালবাম’, ‘সেরা ড্যান্স’, ‘সেরা কোরিওগ্রাফি’সহ মোট ৫টি বিভাগে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ম্যাডোনা। এবারের অনুষ্ঠানের মঞ্চেও ম্যাডোনা ছিলেন অন্যতম আকর্ষণ। ২০০৩ সালে ব্রিটনি স্পিয়ার্স ও ক্রিস্টিনা আগুইলেরার সঙ্গে তাঁর বহুল আলোচিত পারফরম্যান্সের পর এবারই প্রথম ভিএমএর মঞ্চে একক পরিবেশনায় অংশ নিলেন তিনি।

‘দ্য ফেইট অব ওফেলিয়া’ গানের জন্য টেইলর সুইফট জিতে নিয়েছেন ‘ভিডিও অব দ্য ইয়ার’। পুরস্কারটি গ্রহণের সময় তিনি শ্রদ্ধা জানান কান্ট্রি সংগীতের কিংবদন্তি প্রয়াত ডলি পার্টনকে। টেইলর সুইফট বলেন, ‘এই পুরস্কার এমন একজনকে উৎসর্গ করতে চাই, যাঁকে ছাড়া হয়তো আজ আমি এখানে দাঁড়াতে পারতাম না। তাঁর মতো একজন আইকনের যুগে শিল্পী হিসেবে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।’

ভিডিও অব দ্য ইয়ার পুরস্কারের পাশাপাশি এ বছর প্রথমবারের মতো চালু করা আর্টিস্ট ডিরেক্টর সম্মাননাও পেয়েছেন সুইফট। ফলে এই বিভাগের প্রথম বিজয়ী হিসেবেও ইতিহাস গড়লেন এই পপতারকা।

এবার বেস্ট নিউ আর্টিস্টের পুরস্কার গেছে সিয়েনা স্পাইরোর ঘরে। এ ছাড়া বিটিএসের ‘সুইম’ জিতে নিয়েছে সং অব দ্য ইয়ার পুরস্কার। কে-পপ বিভাগেও সেরা নির্বাচিত হয়েছে গানটি।

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