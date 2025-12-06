নেটফ্লিক্সের দখলে যাচ্ছে হলিউড সাম্রাজ্য, বাদ সাধতে পারে রাজনৈতিক চক্রান্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির কিংবদন্তি ফিল্ম স্টুডিও এবং জনপ্রিয় এইচবিও স্ট্রিমিং নেটওয়ার্ক অধিগ্রহণ করছে জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স। গতকাল শুক্রবার নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, ৭২ বিলিয়ন ডলারে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি কিনছে তারা। এটি কেবল একটি সাধারণ চুক্তি নয়—এটি একধরনের হলিউডীয় নাটক, যেখানে রয়েছে প্রভাবশালী ক্রেতা, রাজনৈতিক রহস্য এবং একাধিক টান টান উত্তেজনার নাটকীয়তা। এই অধিগ্রহণটি বাস্তবে হতে যাচ্ছে এক বিজয়ী দানবের উত্থানের গল্প। চুক্তি সম্পন্ন হলে নেটফ্লিক্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।
তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দরদাতারা এখনো মাঠে থাকায়, এই আখ্যান শেষ হতে এখনো অনেক দেরি। এই বিশাল চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার আগে পাঁচটি মূল বিষয় রাজনৈতিক ও শিল্পমহলের নজর কেড়েছে:
১. নেটফ্লিক্সের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি
বহু বছর ধরেই নেটফ্লিক্স হলিউডে অবস্থান সুসংহত করেছে, বর্তমানে এটি বিশ্বের বৃহত্তম স্ট্রিমিং সাবস্ক্রিপশন পরিষেবা এবং নতুন কনটেন্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রযোজক। কিন্তু এই চুক্তিটি—যা এই শিল্পে বহু বছরের মধ্যে বৃহত্তম, নেটফ্লিক্সকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এর আর্কাইভে আরও যা কিছু যুক্ত হবে—
বিশাল ক্যাটালগ: নেটফ্লিক্স প্রায় এক শতাব্দীর ক্ল্যাসিক টাইটেল এবং বিখ্যাত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর একটি ক্যাটালগ হাতে পাবে।
গ্রাহকসংখ্যা: নেটফ্লিক্স তার ৩০০ মিলিয়নের বেশি বিদ্যমান গ্রাহকসংখ্যার সঙ্গে এইচবিওর প্রায় ১২৮ মিলিয়ন গ্রাহককে যুক্ত করবে। গবেষণা সংস্থা ফরেস্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক প্রউলক্স বলেছেন, নেটফ্লিক্স ইতিমধ্যেই সবচেয়ে বড় স্ট্রিমিং পরিষেবা এবং এর সঙ্গে এখন এইচবিও ম্যাক্স যুক্ত হলে, এটি তর্কাতীতভাবে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।
বিখ্যাত ফ্র্যাঞ্চাইজি: এই চুক্তির ফলে ‘লুনি টিউনস’, ‘হ্যারি পটার’, ‘ফ্রেন্ডস’ এবং এইচবিওর হিট শো যেমন ‘সাকসেশন’, ‘সেক্স অ্যান্ড দ্য সিটি’ ও ‘গেম অব থ্রোনস; নেটফ্লিক্সের ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর মতো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে। এই ক্রয়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের টিএনটি স্পোর্টসও অন্তর্ভুক্ত।
২. গ্রাহক মূল্য: বাড়বে না কমবে?
নেটফ্লিক্স আশা করছে, আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে চুক্তিটি সম্পন্ন হবে। তবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং এর ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড এইচবিওকে কীভাবে নেটফ্লিক্সের বিদ্যমান পরিষেবার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে নির্বাহীরা এখনো স্পষ্ট নন। নেটফ্লিক্সের সহ-প্রধান নির্বাহী গ্রেগ পিটার্স এইচবিও ব্র্যান্ডটিকে ‘খুব শক্তিশালী’ বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন যে এটি তাঁদের হাতে ‘অনেক বিকল্প’ দেবে।
প্যাকেজিংয়ের সম্ভাবনা: নেটফ্লিক্স বিভিন্ন বান্ডেলে ফিল্ম এবং প্রোগ্রামগুলোকে একত্র করতে পারে। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এইচবিও ব্র্যান্ডটি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তাঁরা অবাক হবেন।
সাবস্ক্রিপশন মূল্যের প্রভাব: নেটফ্লিক্সের আধিপত্য তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে বেশি চার্জ করার সুযোগ করে দিতে পারে। অন্যদিকে, যদি দর্শকেরা দুটি স্ট্রিমিং পরিষেবার পরিবর্তে একটির জন্য অর্থ দেন, তাহলে তাঁদের খরচ কমতেও পারে।
৩. স্ট্রিমিংই ভবিষ্যৎ, শেষ হচ্ছে সিনেমার স্বর্ণযুগ
ওয়ার্নার ব্রাদার্স হলো সেই স্টুডিওগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা ‘কাসাব্লাংকা’, ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’ এবং ‘দ্য এক্সরসিস্ট’-এর মতো ক্ল্যাসিক নির্মাণ করে হলিউডের স্বর্ণযুগকে সংজ্ঞায়িত করেছিল। কিন্তু এই অধিগ্রহণটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, সিনেমার সেই সোনালি যুগ শেষ হচ্ছে।
ফরেস্টারের মাইক প্রউলক্স বলেন, গতিপথ স্পষ্ট—ভবিষ্যৎ পুরোপুরি স্ট্রিমিং-নির্ভর। তিনি আরও বলেন, ‘এই চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এটি আনুষ্ঠানিক: লিগ্যাসি মিডিয়ার যুগ শেষ হচ্ছে।’
নেটফ্লিক্স ডিসি সুপারহিরো ফ্র্যাঞ্চাইজি অধিগ্রহণ করছে, নিঃসন্দেহে এটি প্রেক্ষাগৃহে ভালো ব্যবসা করে। তাই তারা সিনেমা হলে চলচ্চিত্র মুক্তি অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে নেটফ্লিক্সের সহ-প্রধান নির্বাহী টেড সারান্ডোস এর আগে ‘সিনেমা দেখতে যাওয়া’কে একটি ‘সেকেলে ধারণা’ বলে মন্তব্য করেছিলেন।
এই একীভূতকরণ এমন এক শিল্পে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, যা ইতিমধ্যেই ছাঁটাই, উৎপাদন হ্রাস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) হুমকির সঙ্গে লড়াই করছে। ‘টাইটানিক’ পরিচালক জেমস ক্যামেরনসহ হলিউডের অনেকেই এই চুক্তিতে হতাশা প্রকাশ করেছেন।
৪. চুক্তির অনিশ্চিত পরিণতি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার বাধা
চুক্তি সম্পন্ন হওয়া এখনো বহু চ্যালেঞ্জের মুখে। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে:
ওয়ার্নার ব্রাদার্সের স্পিন-অফ: প্রথমে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারিকে সিএনএন, ডিসকভারি এবং ইউরোস্পোর্টসসহ যে অংশগুলো নেটফ্লিক্সের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে না, সেগুলোর স্পিন-অফ সম্পূর্ণ করতে হবে।
প্রতিদ্বন্দ্বী দরদাতা: প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতা প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্স, যারা পুরো ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি ব্যবসাটি কেনার আশা করেছিল, তারা শেয়ারহোল্ডারদের কাছে আরও ভালো বিকল্পের প্রস্তাব দিয়ে চুক্তিটি ভন্ডুল করার চেষ্টা করতে পারে।
নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন: সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদন মিলবে কি না। ওয়াশিংটন ডিসিতে আইনপ্রণেতারা ইতিমধ্যেই এই চুক্তির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন, কারণ তাঁরা আশঙ্কা করছেন, এটি ভোক্তাদের সামনে পছন্দমতো প্ল্যাটফর্ম কমিয়ে দেবে এবং সাবস্ক্রিপশন ফি বাড়বে।
নেটফ্লিক্সের সহ-প্রধান নির্বাহী সারান্ডোস অবশ্য বিশ্বাস করেন, তাঁরা অনুমোদন পাবেন।
উল্লেখ্য, চুক্তিটি ভেস্তে গেলে নেটফ্লিক্সকে ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে ৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হবে।
৫. রাজনৈতিক ফ্যাক্টর
আলোচনার ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রভাব আরেকটি অপ্রত্যাশিত কারণ হিসেবে কাজ করছে। এই প্রশাসন সাধারণত একীভূতকরণের ক্ষেত্রে শিথিল নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বী দরদাতা প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের মালিক, টেক বিলিয়নিয়ার এবং রিপাবলিকান ডোনার ল্যারি এলিসন এবং তাঁর ছেলে ডেভিডকে অত্যন্ত পছন্দ করেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রকেরা এখনো কোনো মন্তব্য না করলেও সিএনবিসিকে ট্রাম্প প্রশাসনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাঁরা নেটফ্লিক্সের প্রস্তাবটিকে ‘গভীর সন্দেহের চোখে’ দেখছেন। ফলে এই চুক্তি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পটভূমিতেই সম্পন্ন হবে কি না, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন থাকছে।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দীর্ঘদিন ধরে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমা নিয়ে কাজ করছেন নির্মাতা রুবাইয়াত হোসেন। চিত্রনাট্য নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ফান্ড। অবশেষে জানা গেল এ সিনেমার অভিনয়শিল্পীদের নাম। দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড সিনেমায় অভিনয় করছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া তিন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন, রিকিতা নন্দিনী শিমু ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। তাঁদের সঙ্গে আছেন জাইনিন করিম চৌধুরী। সংবাদমাধ্যম ভ্যারাইটিকে এমনটাই জানিয়েছেন নির্মাতা।
সিনেমাটির গল্পে দেখা যাবে, এক মেয়ের স্বপ্ন রূপকথার মতো আয়োজনে তার বিয়ে হবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে এক জটিল রোগে ভুগছে। সমস্যা সমাধানে ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করে। কোনো ফল না পাওয়ায় মানসিক চাপ বাড়তে থাকে। একদিন বিউটি পারলারে গিয়ে লম্বা চুলের এক রহস্যময় নারীকে কল্পনায় দেখতে শুরু করে মেয়েটি।
ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সিনেমাটির শুটিং। অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে রুবাইয়াত হোসেন বলেন, ‘প্রত্যেক অভিনয়শিল্পী উজাড় করে দিয়েছেন। নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েছেন। আমি তাঁদের আস্থা, তাঁদের উদারতা, তাঁদের নিখুঁত শৈল্পিকতা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য কৃতজ্ঞ।’ নির্মাতা জানান, গল্পটি নিয়ে প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করছেন তিনি। ২০০৬ সালে প্রথমে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড। পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত বদলে পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্মাণের পথে হাঁটেন।
রুবাইয়াত হোসেন বলেন, ‘২১ বছর ধরে গল্পটি মনের মধ্যে রেখেছি, বারবার লিখেছি। আমার জীবনের অর্ধেক সময়জুড়ে আছে এই গল্প। অবশেষে একটা দুর্দান্ত টিম নিয়ে সিনেমাটি বানাতে পেরেছি। এটা আমার কাছে মিরাকলের মতো লাগছে।’
দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড সিনেমার চিত্রগ্রহণে আছেন পর্তুগিজ নির্মাতা লিওনর টেলস। অন্যান্য বিভাগেও কাজ করেছেন আন্তর্জাতিক কলাকুশলীরা। রুবাইয়াত হোসেনের সঙ্গে সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া ডি’আর্টেমারে, জার্মানির আন্না ক্যাচকো, পর্তুগালের পেড্রো বোর্গস, নরওয়ের ইনগার্ড লিল হটন।
১৩ ডিসেম্বর থেকে ফ্রান্সে শুরু হতে যাওয়া লেস আর্কস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ওয়ার্ক-ইন-প্রোগ্রেস প্রোগ্রামে এই সিনেমার প্রকল্পটি প্রদর্শিত হবে। জানা গেছে, এখন চলছে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ। ২০২৬ সালের মার্চ নাগাদ প্রস্তুত হবে দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড। এর পর অংশ নেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কয়েক দিন আগে শবনম বুবলীর সঙ্গে ‘শাপলা শালুক’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন আবদুন নূর সজল। সরকারি অনুদানের সিনেমাটি পরিচালনা করছেন রাশেদা আক্তার লাজুক। শাপলা শালুকের পর আরও এক সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন সজল। এবার তাঁর নায়িকা অপু বিশ্বাস। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ‘দুর্বার’ নামের সিনেমার শুটিং। এটি পরিচালনা করছেন কামরুল হাসান ফুয়াদ।
দুর্বার সিনেমার গল্প নিয়ে এখনই বিস্তারিত কথা বলতে চান না নির্মাতা। শুধু জানালেন, এটি নির্মিত হবে থ্রিলার ও মার্ডার মিস্ট্রি গল্পে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে একটানা দৃশ্যধারণের কাজ শেষ করতে চান তিনি। এতে আরও অভিনয় করছেন জান্নাতুল নূর, সানজু জনসহ অনেকে। সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু।
শোনা যাচ্ছে, আগামী বছর কোরবানির ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে দুর্বার। নির্মাতা কামরুল হাসান ফুয়াদ বলেন, ‘আগে সিনেমার কাজ ভালোভাবে শেষ করতে চাই। এরপর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করব। আমাদের ইচ্ছা আছে কোনো একটি উৎসবে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার। তবে কোনো রকম তাড়াহুড়া করতে চাই না। আমাদের সবার উদ্দেশ্য, দর্শকদের ভালো একটি সিনেমা উপহার দেওয়া।’
জানা গেছে, এখন সিনেমার রিহার্সালে ব্যস্ত সময় পার করছেন অভিনয়শিল্পীরা। পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে চান সজল ও অপু। শুটিং শুরুর আগে ১৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ফটোশুটে অংশ নেওয়ার কথা আছে তাঁদের।
সিনেমার পাশাপাশি ডাবিং আর্টিস্ট হিসেবেও ব্যস্ত সময় পার করছেন সজল। একাধিক বিদেশি সিরিয়ালের ডাবিং করছেন তিনি। এই মাধ্যমের কাজও দারুণ উপভোগ করছেন সজল। অন্যদিকে, কয়েক দিন আগে জানা গেছে অপু বিশ্বাসের আরও এক সিনেমার খবর। বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় ‘সিক্রেট’ নামে আরেক সিনেমায় অভিনয় করবেন তিনি। এতে অপুর নায়ক আদর আজাদ। দুর্বারের কাজ শেষ হওয়ার পর সিক্রেট সিনেমার শুটিং শুরু করবেন অপু।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
২০১৯ সালে ‘প্রতিশোধের আগুন’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় মৌ খানের। সেই থেকে নিয়মিত কাজ করছেন শোবিজে। এখনো একাধিক সিনেমা রয়েছে তাঁর হাতে। হঠাৎ করেই অভিনয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিলেন মৌ খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী জানান, ব্যক্তিগত কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে বাকিটা জীবন কাটাতে চান মৌ।
অভিনয়কে বিদায় জানানোর ঘোষণা দিয়ে গতকাল ফেসবুকে মৌ খান লেখেন, ‘আমার এই দীর্ঘ অভিনয়জীবনে আপনাদের অসীম ভালোবাসা, সমর্থন ও দোয়া সব সময় গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব। তবে আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জায়গা থেকে জানাতে চাই, আমি আর অভিনয় ক্যারিয়ারটি চালিয়ে যেতে চাই না।’
অভিনয় ছাড়ার কারণ জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণভাবেই আমার নিজস্ব ও ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্ত। জীবনের বাকি পথ আমি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী, নামাজ-কোরআন ও দ্বীনের আলোকে চলতে চাই। রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেই আমার পরবর্তী জীবন গড়ে তুলতে চাই।’
নতুন করে কোনো সিনেমায় আর চুক্তিবদ্ধ হবে না বলে জানিয়েছেন মৌ খান। তবে হাতে থাকা অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ করবেন। দ্রুত সেই কাজগুলো শেষ করতে পরিচালকদের অনুরোধ করেছেন তিনি। মৌ খান বলেন, ‘যে কয়েকটি কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেগুলোর সম্মানিত পরিচালকদের প্রতি অনুরোধ, দয়া করে আপনারা সেগুলো সম্পন্ন করে নেবেন। আমার যতটুকু কাজ আছে, তা আমি শেষ করে দেব।’
সব শেষ গত অক্টোবরে মুক্তি পেয়েছিল মৌ খান অভিনীত সিনেমা ‘বান্ধব’। এখন কাজ করছেন ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’, ‘চাইল্ড অব দ্য স্টেশন’ এবং ‘তবুও প্রেম দামি’ সিনেমায়।
বিনোদন ডেস্ক
কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব হয়ে উঠেছে বিশ্ব সিনেমার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সারা বছর সেখানে সিনেমাকেন্দ্রিক নানা আয়োজন চলে। এ ক্ষেত্রে সৌদির সবচেয়ে বড় আয়োজন রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এ উৎসবের পঞ্চম আসর। ১০ দিনের এই উৎসবে ৫০টির বেশি দেশের ১০০টির বেশি সিনেমা প্রদর্শিত হবে।
প্রতিবছর রেড সি ফেস্টিভ্যালে হলিউড, বলিউডসহ আরববিশ্বের নামকরা অভিনয়শিল্পী-নির্মাতারা হাজির থাকেন। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে উৎসবের রেড কার্পেট হয়ে উঠেছিল তারকাময়। হাজির ছিলেন অ্যাড্রিয়েন ব্রডি, ঐশ্বরিয়া রাই, কার্স্টেন ডানস্ট, ভিন ডিজেল, জেসিকা আলবা, কুইন লতিফা, ডাকোটা জনসন, আনা ডি আরমাস, রিজ আহমেদ, নাওমি হ্যারিস, উমা থারম্যান, কৃতি শ্যানন প্রমুখ। সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করা হয় জুলিয়েট বিনোচে, স্যার মাইকেল কেইন, স্ট্যানলি টংয়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের।
উৎসবের প্রথম দিন এক ঘণ্টার বিশেষ সেমিনারে যোগ দেন ঐশ্বরিয়া রাই। সেখানে নিজের ক্যারিয়ারের নানা পর্যায় নিয়ে আলাপ করেন অভিনেত্রী। দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। এই দীর্ঘ ক্যারিয়ারে যেসব সিনেমার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন, যেসব সিনেমার কলাকুশলীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঐশ্বরিয়া জানান, জীবনের সব পরিস্থিতিতে কখনোই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেননি তিনি। অন্যরা কী বলবে, এ চিন্তা না করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি বলেন, ‘কখনো অনিরাপদ বোধ করি না; যে কারণে আজকের এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। চারপাশের নানা মানুষের নানা মত অনেক সময় মানুষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। কিন্তু আমি সেটা হতে দিইনি।’
জীবনকে সব সময় একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে দেখেছেন ঐশ্বরিয়া। নানা পরিস্থিতি থেকে প্রতিনিয়ত শেখার চেষ্টা করেছেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। আমি সায়েন্সের ছাত্রী ছিলাম। স্থাপত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি। পরে ভাগ্য আমাকে শোবিজে নিয়ে এসেছে। এখনো জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি একজন শিক্ষার্থীর মতো; যা কিছু ঘটেছে, শেখার চেষ্টা করেছি।’
বড় আয়োজন কিংবা বড় বাজেটের সিনেমা নয়, ঐশ্বরিয়া সব সময় চেষ্টা করেছেন ভালো কাজের সঙ্গী হতে। সঞ্জয় লীলা বানসালির ‘দেবদাস’-এর মতো বড় প্রজেক্টে অভিনয়ের পর যুক্ত হয়েছিলেন কম বাজেটের বাংলা সিনেমায়। ঐশ্বরিয়া বলেন, ‘আমার মনে আছে, দেবদাসের পর সবাই ভাবছিল, এরপর আমার বড় প্রজেক্ট কী হবে? তখন আমি ঋতুপর্ণ ঘোষের “চোখের বালি” করেছি। কারণ, এমন সুন্দর গল্পেই আমি সব সময় কাজ করতে চেয়েছি।’
