সিনেমা

এবার অপু বিশ্বাসের নায়ক সজল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কয়েক দিন আগে শবনম বুবলীর সঙ্গে ‘শাপলা শালুক’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন আবদুন নূর সজল। সরকারি অনুদানের সিনেমাটি পরিচালনা করছেন রাশেদা আক্তার লাজুক। শাপলা শালুকের পর আরও এক সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন সজল। এবার তাঁর নায়িকা অপু বিশ্বাস। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ‘দুর্বার’ নামের সিনেমার শুটিং। এটি পরিচালনা করছেন কামরুল হাসান ফুয়াদ।

দুর্বার সিনেমার গল্প নিয়ে এখনই বিস্তারিত কথা বলতে চান না নির্মাতা। শুধু জানালেন, এটি নির্মিত হবে থ্রিলার ও মার্ডার মিস্ট্রি গল্পে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে একটানা দৃশ্যধারণের কাজ শেষ করতে চান তিনি। এতে আরও অভিনয় করছেন জান্নাতুল নূর, সানজু জনসহ অনেকে। সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু।

শোনা যাচ্ছে, আগামী বছর কোরবানির ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে দুর্বার। নির্মাতা কামরুল হাসান ফুয়াদ বলেন, ‘আগে সিনেমার কাজ ভালোভাবে শেষ করতে চাই। এরপর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করব। আমাদের ইচ্ছা আছে কোনো একটি উৎসবে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার। তবে কোনো রকম তাড়াহুড়া করতে চাই না। আমাদের সবার উদ্দেশ্য, দর্শকদের ভালো একটি সিনেমা উপহার দেওয়া।’

জানা গেছে, এখন সিনেমার রিহার্সালে ব্যস্ত সময় পার করছেন অভিনয়শিল্পীরা। পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে চান সজল ও অপু। শুটিং শুরুর আগে ১৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ফটোশুটে অংশ নেওয়ার কথা আছে তাঁদের।

সিনেমার পাশাপাশি ডাবিং আর্টিস্ট হিসেবেও ব্যস্ত সময় পার করছেন সজল। একাধিক বিদেশি সিরিয়ালের ডাবিং করছেন তিনি। এই মাধ্যমের কাজও দারুণ উপভোগ করছেন সজল। অন্যদিকে, কয়েক দিন আগে জানা গেছে অপু বিশ্বাসের আরও এক সিনেমার খবর। বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় ‘সিক্রেট’ নামে আরেক সিনেমায় অভিনয় করবেন তিনি। এতে অপুর নায়ক আদর আজাদ। দুর্বারের কাজ শেষ হওয়ার পর সিক্রেট সিনেমার শুটিং শুরু করবেন অপু।

ছাপা সংস্করণ
সিনেমা

রুবাইয়াত হোসেনের সিনেমায় বাঁধন, শিমু ও সুনেরাহ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দীর্ঘদিন ধরে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমা নিয়ে কাজ করছেন নির্মাতা রুবাইয়াত হোসেন। চিত্রনাট্য নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ফান্ড। অবশেষে জানা গেল এ সিনেমার অভিনয়শিল্পীদের নাম। দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড সিনেমায় অভিনয় করছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া তিন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন, রিকিতা নন্দিনী শিমু ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। তাঁদের সঙ্গে আছেন জাইনিন করিম চৌধুরী। সংবাদমাধ্যম ভ্যারাইটিকে এমনটাই জানিয়েছেন নির্মাতা।

সিনেমাটির গল্পে দেখা যাবে, এক মেয়ের স্বপ্ন রূপকথার মতো আয়োজনে তার বিয়ে হবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে এক জটিল রোগে ভুগছে। সমস্যা সমাধানে ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করে। কোনো ফল না পাওয়ায় মানসিক চাপ বাড়তে থাকে। একদিন বিউটি পারলারে গিয়ে লম্বা চুলের এক রহস্যময় নারীকে কল্পনায় দেখতে শুরু করে মেয়েটি।

ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সিনেমাটির শুটিং। অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে রুবাইয়াত হোসেন বলেন, ‘প্রত্যেক অভিনয়শিল্পী উজাড় করে দিয়েছেন। নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েছেন। আমি তাঁদের আস্থা, তাঁদের উদারতা, তাঁদের নিখুঁত শৈল্পিকতা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য কৃতজ্ঞ।’ নির্মাতা জানান, গল্পটি নিয়ে প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করছেন তিনি। ২০০৬ সালে প্রথমে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড। পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত বদলে পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্মাণের পথে হাঁটেন।

রুবাইয়াত হোসেন বলেন, ‘২১ বছর ধরে গল্পটি মনের মধ্যে রেখেছি, বারবার লিখেছি। আমার জীবনের অর্ধেক সময়জুড়ে আছে এই গল্প। অবশেষে একটা দুর্দান্ত টিম নিয়ে সিনেমাটি বানাতে পেরেছি। এটা আমার কাছে মিরাকলের মতো লাগছে।’

দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড সিনেমার চিত্রগ্রহণে আছেন পর্তুগিজ নির্মাতা লিওনর টেলস। অন্যান্য বিভাগেও কাজ করেছেন আন্তর্জাতিক কলাকুশলীরা। রুবাইয়াত হোসেনের সঙ্গে সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া ডি’আর্টেমারে, জার্মানির আন্না ক্যাচকো, পর্তুগালের পেড্রো বোর্গস, নরওয়ের ইনগার্ড লিল হটন।

১৩ ডিসেম্বর থেকে ফ্রান্সে শুরু হতে যাওয়া লেস আর্কস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ওয়ার্ক-ইন-প্রোগ্রেস প্রোগ্রামে এই সিনেমার প্রকল্পটি প্রদর্শিত হবে। জানা গেছে, এখন চলছে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ। ২০২৬ সালের মার্চ নাগাদ প্রস্তুত হবে দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড। এর পর অংশ নেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে।

ছাপা সংস্করণ
বিনোদন

হঠাৎ অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা দিলেন মৌ খান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৯
হঠাৎ অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা দিলেন মৌ খান
মৌ খান

২০১৯ সালে ‘প্রতিশোধের আগুন’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় মৌ খানের। সেই থেকে নিয়মিত কাজ করছেন শোবিজে। এখনো একাধিক সিনেমা রয়েছে তাঁর হাতে। হঠাৎ করেই অভিনয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিলেন মৌ খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী জানান, ব্যক্তিগত কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে বাকিটা জীবন কাটাতে চান মৌ।

অভিনয়কে বিদায় জানানোর ঘোষণা দিয়ে গতকাল ফেসবুকে মৌ খান লেখেন, ‘আমার এই দীর্ঘ অভিনয়জীবনে আপনাদের অসীম ভালোবাসা, সমর্থন ও দোয়া সব সময় গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব। তবে আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জায়গা থেকে জানাতে চাই, আমি আর অভিনয় ক্যারিয়ারটি চালিয়ে যেতে চাই না।’

অভিনয় ছাড়ার কারণ জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণভাবেই আমার নিজস্ব ও ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্ত। জীবনের বাকি পথ আমি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী, নামাজ-কোরআন ও দ্বীনের আলোকে চলতে চাই। রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেই আমার পরবর্তী জীবন গড়ে তুলতে চাই।’

নতুন করে কোনো সিনেমায় আর চুক্তিবদ্ধ হবে না বলে জানিয়েছেন মৌ খান। তবে হাতে থাকা অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ করবেন। দ্রুত সেই কাজগুলো শেষ করতে পরিচালকদের অনুরোধ করেছেন তিনি। মৌ খান বলেন, ‘যে কয়েকটি কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেগুলোর সম্মানিত পরিচালকদের প্রতি অনুরোধ, দয়া করে আপনারা সেগুলো সম্পন্ন করে নেবেন। আমার যতটুকু কাজ আছে, তা আমি শেষ করে দেব।’

সব শেষ গত অক্টোবরে মুক্তি পেয়েছিল মৌ খান অভিনীত সিনেমা ‘বান্ধব’। এখন কাজ করছেন ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’, ‘চাইল্ড অব দ্য স্টেশন’ এবং ‘তবুও প্রেম দামি’ সিনেমায়।

ছাপা সংস্করণ
সিনেমা

সৌদিতে সিনেমার উৎসবে ঐশ্বরিয়া

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯: ৫৩
ঐশ্বরিয়া রাই। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
ঐশ্বরিয়া রাই। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব হয়ে উঠেছে বিশ্ব সিনেমার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সারা বছর সেখানে সিনেমাকেন্দ্রিক নানা আয়োজন চলে। এ ক্ষেত্রে সৌদির সবচেয়ে বড় আয়োজন রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এ উৎসবের পঞ্চম আসর। ১০ দিনের এই উৎসবে ৫০টির বেশি দেশের ১০০টির বেশি সিনেমা প্রদর্শিত হবে।

প্রতিবছর রেড সি ফেস্টিভ্যালে হলিউড, বলিউডসহ আরববিশ্বের নামকরা অভিনয়শিল্পী-নির্মাতারা হাজির থাকেন। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে উৎসবের রেড কার্পেট হয়ে উঠেছিল তারকাময়। হাজির ছিলেন অ্যাড্রিয়েন ব্রডি, ঐশ্বরিয়া রাই, কার্স্টেন ডানস্ট, ভিন ডিজেল, জেসিকা আলবা, কুইন লতিফা, ডাকোটা জনসন, আনা ডি আরমাস, রিজ আহমেদ, নাওমি হ্যারিস, উমা থারম্যান, কৃতি শ্যানন প্রমুখ। সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করা হয় জুলিয়েট বিনোচে, স্যার মাইকেল কেইন, স্ট্যানলি টংয়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের।

উৎসবের প্রথম দিন এক ঘণ্টার বিশেষ সেমিনারে যোগ দেন ঐশ্বরিয়া রাই। সেখানে নিজের ক্যারিয়ারের নানা পর্যায় নিয়ে আলাপ করেন অভিনেত্রী। দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। এই দীর্ঘ ক্যারিয়ারে যেসব সিনেমার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন, যেসব সিনেমার কলাকুশলীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঐশ্বরিয়া জানান, জীবনের সব পরিস্থিতিতে কখনোই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেননি তিনি। অন্যরা কী বলবে, এ চিন্তা না করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি বলেন, ‘কখনো অনিরাপদ বোধ করি না; যে কারণে আজকের এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। চারপাশের নানা মানুষের নানা মত অনেক সময় মানুষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। কিন্তু আমি সেটা হতে দিইনি।’

জীবনকে সব সময় একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে দেখেছেন ঐশ্বরিয়া। নানা পরিস্থিতি থেকে প্রতিনিয়ত শেখার চেষ্টা করেছেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। আমি সায়েন্সের ছাত্রী ছিলাম। স্থাপত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি। পরে ভাগ্য আমাকে শোবিজে নিয়ে এসেছে। এখনো জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি একজন শিক্ষার্থীর মতো; যা কিছু ঘটেছে, শেখার চেষ্টা করেছি।’

বড় আয়োজন কিংবা বড় বাজেটের সিনেমা নয়, ঐশ্বরিয়া সব সময় চেষ্টা করেছেন ভালো কাজের সঙ্গী হতে। সঞ্জয় লীলা বানসালির ‘দেবদাস’-এর মতো বড় প্রজেক্টে অভিনয়ের পর যুক্ত হয়েছিলেন কম বাজেটের বাংলা সিনেমায়। ঐশ্বরিয়া বলেন, ‘আমার মনে আছে, দেবদাসের পর সবাই ভাবছিল, এরপর আমার বড় প্রজেক্ট কী হবে? তখন আমি ঋতুপর্ণ ঘোষের “চোখের বালি” করেছি। কারণ, এমন সুন্দর গল্পেই আমি সব সময় কাজ করতে চেয়েছি।’

ছাপা সংস্করণ
হলিউড

৭২ বিলিয়ন ডলারে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সিনেমা ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনছে নেটফ্লিক্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩: ০৬
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

হলিউডে বড় ধরনের রদবদল ঘটাতে যাচ্ছে নেটফ্লিক্স। প্রায় ৭২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির সিনেমা ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনতে সম্মত হয়েছে এই জনপ্রিয় স্ট্রিমিং জায়ান্ট। এতে বিশ্ববিনোদন অঙ্গনে এক নতুন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনের পথ তৈরি হলো।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ প্রতিযোগিতার পর কমকাস্ট ও প্যারামাউন্ট-স্কাইড্যান্সকে পেছনে ফেলে সফল দরদাতা হিসেবে উঠে আসে নেটফ্লিক্স। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মালিকানায় আছে হ্যারি পটার, গেম অব থ্রোনসসহ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় কয়েকটি সিনেমা ও টিভি সিরিজ। পাশাপাশি রয়েছে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এইচবিও ম্যাক্স।

তবে চুক্তি সত্ত্বেও এই অধিগ্রহণ কার্যকর হতে হলে প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। নেটফ্লিক্সের প্রধান নির্বাহী (সহ) টেড সারানডস বলেন, ‘আমরা আত্মবিশ্বাসী এই চুক্তির প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদন মিলবে।’

টেড সারানডস আরও বলেন, ‘ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অনেক টিভি সিরিজ ও সিনেমা নেটফ্লিক্সের নিজস্ব সিরিজ—যেমন স্ট্রেঞ্জার থিংসের সঙ্গে মিলে দর্শকদের আরও বেশি আনন্দ দেবে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স গত শতাব্দীর বিনোদনকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এবার আমরা একসঙ্গে আগামী শতাব্দীর বিনোদন তৈরিতে ভূমিকা রাখব।’

এইচবিও কি আলাদা স্ট্রিমিং হিসেবে থাকবে—এ প্রশ্নে নেটফ্লিক্সের আরও এক প্রধান নির্বাহী (সহ) গ্রেগ পিটার্স বলেন, এইচবিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড। ভোক্তাদের এটি কীভাবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনই বিস্তারিত আলোচনার সময় হয়নি।

নেটফ্লিক্স বলছে, এই অধিগ্রহণের পর তারা বছরে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারবে। এর বেশির ভাগই আসবে দুই প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি ও সহায়ক বিভাগে ওভারল্যাপ দূর করার মাধ্যমে।

তবে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের চলচ্চিত্রগুলো আগের মতোই সিনেমা হলে মুক্তি পাবে। একইভাবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশন স্টুডিও তৃতীয় পক্ষের জন্য কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে। নেটফ্লিক্স তার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের জন্যই কনটেন্ট তৈরি চালিয়ে যাবে।

ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রধান নির্বাহী ডেভিড জ্যাসলাভ বলেন, নেটফ্লিক্সের সঙ্গে একীভূত হওয়া ‘বিশ্বের দুটি সেরা সিনেমা তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানকে’ একত্র করবে। এতে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেরা সিনেমাগুলো পৌঁছে যাবে।

নগদ ও শেয়ার মিলিয়ে চুক্তিতে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রতি শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় ২৭ দশমিক ৭৫ ডলার। ঋণসহ পুরো কোম্পানির মোট মূল্যায়ন দাঁড়ায় ৮২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার, তবে ইকুইটি মূল্য বা নগদ মূল্য ঠিক করা হয়েছে ৭২ বিলিয়ন ডলার। নেটফ্লিক্স ও ওয়ার্নার ব্রাদার্স—দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদই সর্বসম্মতভাবে এই চুক্তি অনুমোদন করেছে।

অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে নেটফ্লিক্স তাদের স্টুডিও সক্ষমতা বাড়াতে পারবে এবং মৌলিক কনটেন্ট প্রযোজনায় বিনিয়োগ আরও বাড়াতে পারবে।

নেটফ্লিক্সের এই অধিগ্রহণ সম্পন্ন হবে তখনই, যখন ওয়ার্নার ব্রাদার্স তাদের স্ট্রিমিং ও স্টুডিও বিভাগকে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বিভাগ থেকে আলাদা করে দুটি পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তর করবে। গ্লোবাল নেটওয়ার্ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সিএনএন, বিভিন্ন কেব্‌ল চ্যানেল, ইউরোপের ফ্রি-টু-এয়ার চ্যানেল ও ক্রীড়াবিষয়ক ব্র্যান্ড।

তবে অনেকে বলছেন, এই চুক্তির পর হলিউড বড় ধাক্কা খাবে। প্রযুক্তি, মিডিয়া ও টেলিকম বিশ্লেষক পাওলো পেসকাতোর মতে, এটি নেটফ্লিক্সের ‘বিশ্বজুড়ে স্ট্রিমিং জগতে নেতৃত্ব নেওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা’। কিন্তু তিনি সতর্ক করেন, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের জন্য এটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হলেও নেটফ্লিক্সকে এই বিশাল ব্যবসা একীভূত করতে গিয়ে চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।

এন্ডারস অ্যানালাইসিসের টেলিভিশনপ্রধান টম হ্যারিংটন বলেন, নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদন পাওয়া কতটা কঠিন হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে চুক্তি কার্যকর হলে হলিউডের চিত্র বদলে যাবে। তাঁর মতে, নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও টিভি উৎপাদনে ‘বড় মাত্রায়’ কাটছাঁট হতে পারে, যা হলিউডের বিভিন্ন অংশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ তৈরি করবে।

ভোক্তাদের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়বে বলে হ্যারিংটন মনে করেন। তিনি বলেন, নেটফ্লিক্সের দাম বাড়তে পারে এবং এইচবিও ম্যাক্স আলাদা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গুরুত্ব হারাতে পারে। এতে নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রিপশন থেকে মোট রাজস্বও বাড়বে।

পাঠকের আগ্রহ
