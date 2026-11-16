নতুন জেমস বন্ড রবার্ট প্যাটিনসন
হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রবার্ট প্যাটিনসনই হতে যাচ্ছেন জেমস বন্ড সিরিজের পরবর্তী ০০৭। কয়েক মাস ধরে নানা তারকার নাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা এবং প্রতিযোগিতার গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে সোমবার (১৬ নভেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস। ০০৭ সিরিজের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটেও এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
‘টোয়াইলাইট’ সিরিজের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পাওয়া ৪০ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ অভিনেতা চলতি বছরের ‘দ্য ওডিসি’ ও ‘দ্য ড্রামা’ সিনেমায় অভিনয় করেও আলোচনায় রয়েছেন।
নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্যাটিনসন বলেন, ‘জেমস বন্ড চলচ্চিত্রের অন্যতম কিংবদন্তিতুল্য চরিত্র। ০০৭-এর দায়িত্ব পাওয়াটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয়। এই চরিত্রে অভিনয় করা স্বপ্নপূরণের মতো—এ কথা বললেও কম বলা হবে।’
ঘোষণার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে বন্ড চরিত্রে প্যাটিনসনের একটি টিজার। এতে তাঁকে চিরাচরিত কালো টাক্সেডো পরা অবস্থায় হাতে বন্দুক নিয়ে দেখা যায়। পেছনে বাজছিল জেমস বন্ড সিরিজের পরিচিত আবহসংগীত।
এর মধ্য দিয়ে জেমস বন্ড চরিত্রে অভিনয় করা ষষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অভিজাত তালিকায় যুক্ত হলেন প্যাটিনসন। ১৯৬২ সালে ‘ড. নো’ সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবার বন্ড হিসেবে পর্দায় হাজির হয়েছিলেন শন কনারি। সর্বশেষ ড্যানিয়েল ক্রেগ পাঁচটি সিনেমায় ১৫ বছর ধরে এই চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০০৬ সালে ‘ক্যাসিনো রয়্যাল’ দিয়ে শুরু হওয়া তাঁর বন্ড-যাত্রার সমাপ্তি ঘটে ২০২১ সালের ‘নো টাইম টু ডাই’ সিনেমায়।
সিরিজের ২৬ তম এবং এখনো নাম চূড়ান্ত না হওয়া সিনেমাটির শুটিং শিগগিরই শুরু হবে। পরিচালনায় থাকছেন ফরাসি-কানাডীয় নির্মাতা ডেনিস ভিলনভ। ‘ডিউন’ ট্রিলজির জন্য পরিচিত এই নির্মাতার সঙ্গে প্যাটিনসনের আগেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
ভিলনভ বলেন, ‘আমরা অসাধারণ প্রতিভাবান অনেক শিল্পীর মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়েছি। প্যাটিনসনের মধ্যে জেমস বন্ডের চিরকালীন আবেদন রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি চরিত্রটিতে সম্পূর্ণ নতুন এক মাত্রা যোগ করবেন।’
বন্ড চরিত্র নিয়ে দীর্ঘ প্রতিযোগিতা
ড্যানিয়েল ক্রেগের বিদায়ের পর থেকেই পরবর্তী বন্ড কে হবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। ২০২২ সালে ৮ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থে এমজিএম কিনে নেয় অ্যামাজন। এর ফলে বন্ড সিনেমার পরিবেশনা স্বত্বও তাদের হাতে যায়। তবে চরিত্রটির সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রযোজক বারবারা ব্রকোলি ও অ্যামাজনের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। ২০২৫ সালে নতুন চুক্তির মাধ্যমে চরিত্রটির নিয়ন্ত্রণ অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওসের হাতে যায়। এর মধ্য দিয়ে ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ড সিরিজে ব্রকোলি পরিবারের প্রভাবের অবসান ঘটে।
পরবর্তী বন্ড নির্বাচনের আলোচনায় হ্যারিস ডিকিনসন, ক্যালাম টার্নার, পল মেসকাল, টম হল্যান্ড, অ্যারন টেলর-জনসন ও জ্যাকব এলর্ডির মতো তারকাদের নাম এসেছিল। কৃষ্ণাঙ্গ অভিনেতা ইদ্রিস এলবাকে বন্ড চরিত্রে দেখতে চেয়েছিলেন অনেক ভক্ত। তবে এলবা নিজেই এ সম্ভাবনাকে বাস্তবসম্মত মনে করেননি।
‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’-এর নির্মাতা স্টিভেন নাইট লিখছেন নতুন সিনেমার চিত্রনাট্য। তবে কাহিনি কিংবা অন্য চরিত্রে কারা অভিনয় করবেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানানো হয়নি। আগের সিনেমার কোনো অভিনেতা নতুন ছবিতে ফিরবেন কি না, তা-ও নিশ্চিত নয়।