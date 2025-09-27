Ajker Patrika
রুনা খানের প্রথম দুই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে দেড় যুগ পর

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ঊনাদিত্য’ সিনেমার দৃশ্য
‘ঊনাদিত্য’ সিনেমার দৃশ্য

আট বছর আগে জোড়া সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছিল রুনা খানের। ২০১৭ সালের ১ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল তৌকীর আহমেদের ‘হালদা’ ও সাজেদুল আউয়ালের ‘ছিটকিনি’। তবে রুনা খান এর আগে অভিনয় করেন আরও দুটি সিনেমায়। রাজিবুল হোসেন পরিচালিত ‘বালুঘড়ি’ ও ‘ঊনাদিত্য’ নামের সিনেমা দুটি বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হলেও মুক্তি পায়নি হলে। অবশেষে এত বছর পর বালুঘড়ি ও ঊনাদিত্য প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরিকল্পনা করছেন নির্মাতা।

২০০৮ সালে ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার হয়েছিল ঊনাদিত্য সিনেমার। আর বালুঘড়ির প্রিমিয়ার হয়েছিল তারও দুই বছর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রিমিয়ারের প্রায় দেড় যুগ পর সিনেমা দুটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগ্রহের কথা জানালেন নির্মাতা রাজিবুল হোসেন। গত বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ঊনাদিত্য মুক্তির ইচ্ছার কথা জানান পরিচালক। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সিনেমা দুটির প্রদর্শনী করতে চাইলে নির্মাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

‘বালুঘড়ি’ সিনেমার দৃশ্য
‘বালুঘড়ি’ সিনেমার দৃশ্য

এ বিষয়ে রাজিবুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে জানান, বালুঘড়ি ও ঊনাদিত্য বাংলাদেশের ডিজিটাল মাধ্যমে নির্মিত প্রথম দিকের সিনেমা। সম্প্রতি নতুন করে রি-মাস্টারিং করা হয়েছে। ঊনাদিত্য সিনেমাটি দর্শক এখন ফাইভ-কে রেজল্যুশনে ৫ দশমিক ১ ডিজিটাল ডলবি সাউন্ড সিস্টেমে দেখতে পারবেন। এ ছাড়া বালুঘড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে এআই প্রযুক্তি।

রাজিবুল হোসেন বলেন, ‘বালুঘড়ি ও ঊনাদিত্য যখন নির্মিত হয়েছিল, সে সময় তৎকালীন সেন্সর বোর্ড ডিজিটাল চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র দিতে চায়নি। আমাকে বলা হয়েছিল ৩৫ মিলিমিটারে কনভার্ট করে জমা দিতে। যেহেতু ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সিনেমা বানিয়েছি, তাই আমি চেয়েছিলাম সেভাবেই দর্শকদের দেখাতে। এ কারণে সিনেমা দুটি বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হলেও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি। সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে, তাই নতুন করে রিস্টোর করে মুক্তির পরিকল্পনা করছি।’

নির্মাতা আরও জানান, প্রেক্ষাগৃহের পর ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও সিনেমা দুটি মুক্তি দিতে চান; যাতে সিনেমাগুলো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।

বালুঘড়ি সিনেমায় রুনা খানের সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন প্রয়াত কায়েস চৌধুরী, রশিদ হারুন, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, ফারহানা মিলি, মনোজ প্রামাণিকসহ অনেকে। আগে কোনো গান ছিল না বালুঘড়ি সিনেমায়। নতুন করে এতে একটি গান যুক্ত করা হয়েছে, যা এআই দিয়ে নির্মিত। অন্যদিকে ঊনাদিত্য সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সমু চৌধুরী, জয়রাজ প্রমুখ।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
